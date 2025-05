Quarta-feira, 14/05/2025 O cantor Ferrugem durante show no festival Capital do Samba, no Rio, em 2024 Divulgação Caetano Veloso e Ferrugem estrelam festivais em Curitiba e no Rio de Janeiro José Norberto Flesch Desejada por muitos, a descentralização dos festivais acontece ocasionalmente nesta semana, quando nenhum dos grandes eventos do tipo será realizado em São Paulo. Curitiba e Rio de Janeiro têm os dois maiores eventos: Coolritiba e Capital do Samba. O primeiro tem Caetano Veloso e Liniker, entre outros. No segundo estão Ferrugem, Zeca Pagodinho e mais uma galera. Realizado em um único dia, o Coolritiba já está na sétima edição. O lineup com mais de 20 atrações reúne vários gêneros e busca todas as gerações de público. O cardápio oferece rock (CPM 22, Fresno), rap em várias vertentes (Matuê, BK', Yago Oproprio) e reggae (Maneva), por exemplo. Caetano e Liniker, as duas principais atrações, representam as gerações mais antiga e mais recente da MPB. Os shows são alternados em palcos na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame. Já no Rio de Janeiro a coisa é mais focada. O Capital do Samba reúne vários artistas do gênero na Marina da Glória, no sábado e domingo, mas, apesar da sonoridade mais centralizada, o festival também busca gerações diversas de público. Por conta disso, o sábado tem Zeca Pagodinho e Menos é Mais; no domingo se apresentam Sorriso Maroto e Ferrugem, só para citar alguns. Publicidade Divulgação Ribeirão Preto tem dois dias com atrações de blues A cantora americana Keeshea Pratt (foto) é a principal atração do Arena Blues Festival, que acontece em Ribeirão Preto (SP), na sexta e no sábado. Ela se apresenta na segunda noite do evento, que está em sua nona edição e toma o Teatro de Arena Jaime Zeiger, no Parque Municipal do Morro do São Bento, na cidade do interior paulista. O lineup tem ainda, entre outros, o guitarrista Fred Sunwalk, que nasceu em Ribeirão Preto e tocou com ingressos esgotados no Arena Blues de 2024. Divulgação Cidade do interior do RJ abriga festival gratuito O Circuito Sesc Jazz & Blues é um festival itinerante e gratuito, dedicado aos gêneros do nome do evento, que desta vez chega a Miguel Pereira, a cerca de 120 km do Rio de Janeiro. São três dias de shows, em dois palcos da cidade. O cantor Tony Gordon (foto) é uma das atrações da sexta, em noite que tem ainda Dudu Lima & Victor Biglione. No sábado, a cantora americana J J Thames se apresenta acompanhada pela Prado Blues Band. A veterana banda carioca Blues Etílicos é a headliner do domingo. PRÓXIMOS FESTIVAIS Backstreet Boys e J Balvin são confirmados no The Town Luísa Sonza faz dois shows na Virada Cultural; veja outras atrações em SP Psica anuncia Mano Brown, Marina Sena, Célia Sampaio e Melly em Belém FRASE DA SEMANA Xororó, que integra dupla sertaneja com Chitãozinho Daniel Ramalho/AFP Curto Linkin Park, Motörhead. Seriam feats inusitados Xororó cantor, um dos artistas mais influentes da música sertaneja, revelou o que escuta nas horas vagas e com quem gostaria de realizar uma parceria (feat) IMAGEM DA SEMANA John Dolmayan (dir.), baterista do System of a Down, tira foto com fã na área PCD, no Engenhão (Rio) Divulgação Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Victor Chapetta/AgNews Playlist Ouça hits de artistas que farão shows nos festivais Coolritiba (Curitiba) e Capital do Samba (Rio de Janeiro). Caetano Veloso é um dos nomes que tem canções nesta playlist. Ouça FIQUE ATENTO! Robin Little/Redferns para ABA Pretenders começa turnê brasileira Uma das principais atrações do C6 Fest, o Pretenders faz shows solo antes da apresentação no evento. A turnê brasileira começa no domingo, com show em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna. A banda britânica, liderada pela cantora Chrissie Hynde (foto) e conhecida por hits como 'Back on The Chain Gang', 'Don't Get Me Wrong' e 'I'll Stand by You', segue depois para Curitiba, onde toca na terça (20), no Teatro Positivo. Brazil News Projeto quer fim de área VIP em show gratuito Depois do show de Lady Gaga, realizado no início deste mês, foi apresentado um projeto que busca acabar com áreas VIP em shows gratuitos no Rio de Janeiro. Já está em análise pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A proposta veta camarotes em eventos públicos financiados com dinheiro do Estado, ainda que por meio de renúncia fiscal. Se aprovado, valerá para todos os shows gratuitos em locais públicos do estado do Rio. Divulgação Sábado tem Raça Negra de graça em Porto Alegre Fãs gaúchos de samba têm programa certo para este sábado. A veterana banda Raça Negra (na foto, o vocalista Luiz Carlos), dos sucessos 'Cheia de Manias' e 'Cigana', faz show gratuito no Parque da Redenção. A apresentação integra as ações da Semana S do Comércio. Antes do show, que começa às 19h, o público pode receber orientações de planejamento financeiro e acessar serviços de saúde, entre outras coisas. PROGRAME-SE Elba Ramalho canta no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15), depois faz três shows em São Paulo, de terça (20) a quinta (22) da semana que vem Rodrigo Palazzo / divulgação Quinta Carcass - Carioca Club (São Paulo)

Tom Speight - Blue Note SP (São Paulo)

Escalandrum - Sesc Jundiaí (Jundiaí - SP)

The Amy Winehouse Band - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

5 a Seco - Opinião (Porto Alegre)

Pedro Abrunhosa - Centro Cultural Sesiminas (Belo Horizonte)

Elba Ramalho - Teatro Laura Alvim (Rio de Janeiro) Sexta Palaye Royale - Carioca Club (São Paulo)

The Amy Winehouse Band - Cine Joia (São Paulo)

Pedro Abrunhosa - Casa Natura Musical (São Paulo)

Thaíde - show de lançamento do novo álbum, com participações de MV Bill, Dexter, Fat Family, Nego Max; e Caju e Castanha - Audio (São Paulo)

Park Party II (Evi Goffin, Supra Sumo, Silver Rocks, DJ Val Santos e DJ Adriano Magno) - Base Armalite (Itu - SP)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Farma Conde Arena (São José dos Campos - SP)

Jeff Scott Soto + Eric Martin - Capivara's (Ponta Grossa - PR)

Tom Speight - Hard Rock Café (Curitiba)

Barão Vermelho - Teatro Guaíra (Curitiba)

Detestation - Caos (Porto Alegre)

The Gimme Gimme Gimmes - Gravador Pub (Porto Alegre)

3030 acústico - Opinião (Porto Alegre)

Plebe Rude e Zero - Mister Rock (Belo Horizonte) Sexta e sábado Arena Blues Festival (Fred Sunwalk , Camila Kerr & Grupo Pó de Café e outros na sexta; Keeshea Pratt; Netto Rockfeller & Mayra Aveliz convidam Rodrigo Belloni , e outros shows no sábado) - Teatro de Arena Jaime Zeiger (Ribeirão Preto - SP)

, Camila Kerr & Grupo Pó de Café e outros na sexta; Pratt; Netto & Mayra convidam Rodrigo , e outros shows no sábado) - Teatro de Arena Jaime (Ribeirão Preto - SP) Marina Sena - Circo Voador (Rio de Janeiro) Sexta, sábado e domingo Circuito Sesc Jazz & Blues (Tony Gordon, Dudu Lima & Victor Biglione , e DJ Breno na sexta; J J Thames & Prado Blues Band, Rosa Marya Colin e outros no sábado; Blues Etílicos e outros no domingo) - palco do Calçadão do Grawatta e palco da Rua Coberta (Miguel Pereira - RJ) - Grátis Sexta e dia 23/5 Leoni - Blue Note RJ (Rio de Janeiro) A cantora finlandesa Tarja Turunen, que inicia turnê pelo Brasil no domingo (18), com show em Curitiba; na terça (20), ela canta em Belo Horizonte, em ambos acompanhada por Marko Hietala Giuseppe Maffia/NurPhoto/Getty Images Sábado Coolritiba! (Caetano Veloso, Liniker, Matuê e outros) - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Jeff Scott Soto + Eric Martin - Hard Rock Café (Curitiba)

The Gimme Gimme Gimmes - Hangar 110 (São Paulo)

Die Selektion - Madame (São Paulo)

Detestation - Centro Cultural Tendal da Lapa (São Paulo) - Grátis

Di Ferrero - show de encerramento da turnê - Audio (São Paulo)

Vox Sambou (Haiti/Canadá) - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Garage Fuzz - Sesc Santo Amaro (São Paulo) - Grátis

Zélia Duncan - Sesc Pompeia (São Paulo)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Clube Atlético Aramaçan (Santo André - SP)

Almir Sater - Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão - SP)

Avaré Rock Fest (Raimundos e outros) - Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel (Avaré - SP)

Tom Speight - Blue Note RJ (Rio de Janeiro)

The Amy Winehouse Band - Fundição Progresso (Rio de Janeiro)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Belém (PA)

Bacon Day (Ira!, Charlie Brown Jr., Biquini e Sami Chohfi) - Camaru (Uberlândia - MG)

Juliana Silveira Canta Floribella - Teatro Sesi Minas (Belo Horizonte)

Raça Negra - Parque da Redenção (Porto Alegre) - Grátis

Martinho da Vila - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Armandinho - Music Park (Balneário Camboriu - SC)

Fábio Jr. - Espaço Patrick Ribeiro (Vitória)

Geraldo Azevedo - Teatro RioMar (Fortaleza) Sábado e domingo Capital do Samba (Zeca Pagodinho, Dilsinho, Thiaguinho, Menos é Mais e Pixote, no dia 17; Sorriso Maroto, Xande de Pilares, Péricles, Ferrugem e Belo, no dia 18) - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Planta e Raiz - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Jup do Bairro - Sesc 24 de Maio (São Paulo) Domingo Pretenders - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Pedro Abrunhosa - Teatro Unisinos (Porto Alegre)

Tarja e Marko Hietala - Ópera de Arame (Curitiba)

The Gimme Gimme Gimmes - Infinu (Brasília)

The Amy Winehouse Band - Grand Teatro Minascentro (Belo Horizonte)

Detestation - Woodstock Music Bar (Campinas - SP)

Renato Teixeira - Recinto Paulo de Lima Correa (Barretos - SP) - Grátis

Sepultura - Ceprama (São Luís)

Geraldo Azevedo - Teatro Riachuelo (Natal) Terça Pretenders - Teatro Positivo (Curitiba)

Tarja e Marko Hietala - Mister Rock (Belo Horizonte) Terça, quarta e quinta (22) Elba Ramalho - Sesc 14 Bis (São Paulo) Quarta Pedro Abrunhosa - Teatro Prio, no Jockey Club (Rio de Janeiro)

Pedro Luís, com ingressos a R$ 5 a inteira - Teatro Gláucio Gill (Rio de Janeiro)

Danilo Caymmi - Sesc 24 de Maio (São Paulo) Publicidade Compartilhar essa edição