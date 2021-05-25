Quinta-feira, 07/08/2025 Jenna Ortega volta a interpretar Wandinha na segunda temporada da série Netflix/Divulgação Wandinha volta como rainha da escola em nova temporada Thales de Menezes Não é comum uma série fazer tamanho sucesso e demorar tanto tempo para uma segunda temporada. Mas agora, três anos depois, Wandinha volta a frequentar a escola Nunca Mais nesse irresistível spin-off da Família Addams. E a pequena heroína vai viver algo que para ela é terrível: torna-se uma celebridade local. Antes desajustada e desprezada, agora Wandinha é aquela que salvou o colégio da destruição. Entre pedidos de autógrafos e selfies, Wandinha sofre com tanto assédio. Ela preferia quando incutia medo e ódio nos coleguinhas. O pior é ter que lidar com essa situação enquanto percebe que ainda não tem seus poderes sobre controle. Cada vez que tenta usá-los, lágrimas negras escorrem por seu rosto. Ela vai precisar deles, porque se envolve na investigação de duas mortes misteriosas na cidade de Jericho. Tim Burton dirige quatro episódios na nova temporada, com sua assinatura inconfundível. E sim, claro, Jenna Ortega continua ótima. 'Wandinha', 2022-2025

Criação Alfred Gough, Miles Millar

Elenco Jenna Ortega, Hunter Doohan, Emma Myers

Classificação 16 anos

Onde Netflix (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Sony/Divulgação Terceiro 'Extermínio' retoma força do filme original A franquia 'Extermínio' chega a seu terceiro filme com o retorno da incrível parceria do diretor Danny Boyle com o roteirista Alex Garland. A luta dos sobreviventes de um vírus que espalha criaturas ameaçadoras pelo Reino Unido, iniciada em 2002, volta a ter um roteiro inteligente. É melhor esquecer a sequência de 2007, sem Garland, e considerar esta a verdadeira continuação desse clássico moderno de sci-fi. 'Exterminio: A Evolução', 2025 | Direção - Danny Boyle | Elenco - Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video Synapse/Divulgação Luc Besson é especialista em romance descontrolado O diretor francês Luc Besson não para, com dois filmes este ano. Nesta semana chega aos cinemas 'Drácula: Uma História de Amor Eterno', versão meio frouxa do vampiro, mas no streaming aparece o bom 'June e John'. Um Besson puro: homem de vida monótona conhece uma mulher que o arrasta para uma aventura romântica descontrolada. Besson dá sua visão de um cotidiano que parece comercial de TV moderninho. 'June e John', 2025 | Direção - Luc Besson | Elenco - Matilda Price, Luke Stanton Eddy, Ryan Shoos | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Corey Mylchreest e Sofia Carson na comédia romântica 'Meu Ano em Oxford' Netflix/|Divujlgação A comédia romântica chega ao cenário acadêmico inglês O que seria da Netflix sem as comédias românticas? A lista de mais vistos da plataforma é amplamente dominada por esse gênero, e a fórmula não parece perto de esmorecer. A ordem é recorrer a uma mocinha bacana o suficiente para que o espectador torça por sua felicidade, colocá-la num avião para um lugar bonito ou exótico, ou ambos, e jogar no caminho dela um galã que valha a pena. 'Meu Ano em Oxford' cumpre todos os requisitos. O curioso é que, no lugar da Toscana ou de praias gregas, destinos habituais desse tipo de filme, aqui a estudante americana Anna é jogada num cenário mais, digamos, intelectual. Sofia Carson, nome em ascensão em Hollywood, interpreta a garota que vai realizar seus sonhos de estudo na britânica Oxford, mas dá de cara com o morador local Jamie e, por assim dizer, o amor acontece. O bonitão é Corey Mylchreest, ainda com um currículo um tanto inexpressivo, mas rostos novos são ótimos para o gênero. E a universidade em Oxford é mesmo linda de ser vista. 'Meu Ano em Oxford', 2025

Direção Iain Morris

Elenco Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott

Classificação 12 anos

Onde Netflix (Trailer) AppleTV+/Divulgação FIQUE DE OLHO O fortão Jason Momoa mostra ao mundo ter mais ambição do que ser eternamente o Aquaman. 'Chefe da Guerra', em episódios semanais, é um projeto muito pessoal. Momoa idealizou, escreveu, produziu e assumiu o papel principal numa minissérie épica que mostra a história do líder que unificou as ilhas havaianas. Praticamente só utiliza atores locais e recorre aos idiomas originais das ilhas. É um projeto grandioso, que merece ser acompanhado. 'Chefe de Guerra', 2025 | Criação - Jason Momoa, Thomas Pa'a Sibbett | Elenco - Jason Momoa, Luciane Buchanan | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV+ Paramount+/Divulgação PARA MARATONAR O rapper LL Cool J, veterano do hip hop, regride 40 anos para contar o nascimento do gênero numa minissérie documental de cinco episódios. Ele conduz um roteiro impecável com depoimentos das figuras incontornáveis dessa música americana negra mais falada do que cantada. Como se concentra nas temporadas iniciais da invasão rapper, e os elogios são muitos, certamente outros períodos do hip hop serão abordados numa sequência. 'Hip Hop Was Born Here', 2025 | Criação - LL Cool J, Peyton Manning | Elenco - LL Cool J, Method Man, Big Daddy Kane | Classificação - 14 anos | Onde - Paramount+ Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... David Duchovny e Brad Pitt em cena do thriller 'Kalifornia' Gramercy Pictures/Divulgaçãp Por que assistir a 'Kalifornia'? Difícil misturar road movie, sexo e serial killers sem produzir algo interessante. 'Kalifornia', de 1993, é atraente, e tudo fica melhor quando, mesmo ao acaso, reúne nomes emergentes em Hollywood. Um casal de jornalistas percorre estradas para documentar áreas de ataques de serial killers. A ideia de dividir a viagem com um casal jovem vai acabar se mostrando um grande erro quando, muito depois do espectador, eles vão descobrir que o rapaz é um assassino em série. Esse roteiro já seria bastante para alimentar um bom thriller, mas o diretor Dominic Sena deu muita sorte. O serial killer é Brad Pitt, nos passos iniciais da carreira que o transformaria no maior galã da virada do século. O jornalista é David Duchovny, que naquele mesmo ano foi escalado para uma série que mudaria a história da TV, 'Arquivo X'. De quebra, a companheira de Pitt é atriz jovem sensação da época, Juliette Lewis, queridinha de Scorsese e Tarantino. Apenas Michelle Forbes, que interpreta a jornalista, não estourou. 'Kalifornia', 1993

Direção Dominic Sena

Elenco Brad Pitt, David Duchovny, Juliette Lewis, Michelle Forbes

Classificação 16 anos

