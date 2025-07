Quinta-feira, 17/07/2025 Cazuza em show registrado no documentário 'Boas Novas' Curta Cine-Distribuidora/Kajá Filmes/Divulgação Um retrato carinhoso para o enorme talento de Cazuza Thales de Menezes O novo filme dedicado a Cazuza chega aos cinemas sem a pretensão de cobrir toda a trajetória do cantor, como foi a cinebiografia estrelada por Daniel Oliveira. Aqui, a opção é um documentário, que coloca foco em uma fase específica de sua carreira. O período escolhido é a última turnê de Cazuza, quando a debilidade física já o atrapalhava bastante no palco. Os shows foram impulsionados pelo sucesso de 'Ideologia'. Quem está por trás do filme, como idealizador e codiretor, é Nilo Romero, que fez parte da banda e organizou a temporada derradeira. O filme é extremamente carinhoso com Cazuza. Traz muito material de bastidores, apresenta a mais reveladora entrevista do parceiro Roberto Frejat, que chega a emocionar, e boas histórias contadas por Leo Jaime. Com algumas canções exibidas na íntegra, é um atestado de como a arte de Cazuza é incrivelmente melhor do que quase tudo que se faz hoje na música brasileira. 'Cazuza: Boas Novas', 2025

Direção Nilo Romero, Roberto Moret

Elenco Cazuza, Lucinha Araújo, Roberto Frejat

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Universal/Divulgação Benicio Del Toro em um delírio de Wes Anderson Os filmes de Wes Anderson, um cineasta cult seguido por uma legião fiel de fãs, nunca têm pouca coisa na tela. É um artista que peca pelo excesso, com roteiro abarcando muitas ideias ao mesmo tempo e trazendo um elenco grande, de atores famosos que adoram filmar com o diretor esquisitão. Quem segura muito bem esse filme sobre espionagem e relação entre pai e filha é Benicio Del Toro. Uma história de muitos altos e baixos, mas com grife. 'O Esquema Fenício', 2025 | Direção - Wes Anderson | Elenco - Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV Warner/Divulgação Terror de 'Premonição' agora ataca avó e neta É claro que não é uma decisão fácil encarar o sexto filme de uma franquia de terror. Na maior parte dos casos, é improvável que tenha sobrado ainda alguma coisa original para permitir um bom novo episódio. Mas aqui a história é totalmente desgrudada dos outros filmes e vai bem, mostrando uma adolescente que parece ter herdado os poderes premonitórios da avó. E, claro, sus previsões são horripilantes. 'Premonição 6: Laços de Sangue', 2025 | Direção - Zach Lipovsky, Adam B. Stein | Elenco - Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Os assustadores tijolos no novo terror da Netflix Netflix/Divulgação O surpreendente caso das pessoas emparedadas Na maior parte dos casos, o segredo de uma grande história de terror é uma ideia original. Não importa se a produção realmente entrega boas atuações e um enredo com ritmo. Se a proposta for atraente, o público vai assistir. E vai gostar se os mistérios da história forem bem resolvidos em seu desfecho. Assim, não é surpresa o sucesso do filme 'Brick' na Netflix, estreando na plataforma já no primeiro lugar entre os mais assistidos. Em inglês, brick quer dizer tijolo, e esse objeto retangular é a grande estrela. Na história, moradores acordam e não conseguem sair de seu prédio. Todas as portas e janelas estão fechadas por paredes de tijolos. O melhor desse filme com atores desconhecidos é a maneira engenhosa de manter o mistério sobre esse emparedamento pelo maior tempo possível. As soluções inteligentes do roteiro vão afastando 'Brick' do terror tradicional. Perto do final, o filme realmente assume sua vocação de quebra-cabeças para o público decifrar. 'Brick', 2025

Direção Philip Koch

Elenco Matthias Schweugholfer, Ruby O. Fee, Frederick Lau

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer) MGM+/Divulgação FIQUE DE OLHO 'O Instituto' é um dos melhores romances da fase mais recente de Stephen King. Às vezes, o mestre mistura histórias realmente tenebrosas com aventuras protagonizadas por adolescentes, como em 'A Coisa'. Ele também faz isso no livro que deu origem a essa série sobre um rapaz que acorda num quarto muito parecido com o seu, mas dentro de um prédio repleto de outros meninos aprisionados. A série é lançada em episódios semanais, e vai indo bem. 'O Instituto', 2025 | Criação - Benjamin Cavell | Elenco - Ben Barnes, Joe Freeman, Mary-Louise Parker | Classificação - 16 anos | Onde - MGM+ Peacock/Divulgação PARA MARATONAR A série de sci-fi 'The Ark' terá uma terceira temporada, que deve estrear no começo do ano que vem. Então é bom antes disso maratonar os 24 episódios injustamente subestimados entre as produções do gênero. A história de uma nave de colonizadores que perde quase toda a sua tripulação no meio da viagem a um planeta distante dribla os clichês desse tipo de aventura. E Sharon Garnet é uma boa heroína espacial, bem defendida por Christie Burke. 'The Ark', 2023-2024 | Criação - Dean Devlin | Elenco - Christie Burke, Reece Ritchie, Richard Fleeshman | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+ Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Jamie Lee Curtis é a policial novata de 'Jogo Perverso' Metro-Goldwyn-Mayer/Divulgação Por que assistir a 'Jogo Perverso'? Lançada nas telas por John Carpenter em 1978, como a mocinha perseguida por um psicopata em "Halloween", em 1990 Jamie Lee Curtis já tinha algumas boas bilheterias no currículo e vinha de um sucesso de crítica e público estrondoso com a comédia 'Um Peixe Chamado Wanda' (1988). Então ela se juntou a uma jovem cineasta, Kathryn Bigelow, que havia chamado atenção com o incrível filme de vampiros modernos 'Near Dark'. Ela depois se tornaria a primeira mulher a ganhar o Oscar de direção, em 2010, por 'Guerra ao Terror'. Pena que sua carreira seja constantemente atrapalhada pelo ex-marido rancoroso, James Cameron, poderoso em Hollywood. Em 'Jogo Perverso', Jamie interpreta Megan Turner, policial novata que acaba se transformando na obsessão de um psicopata assassino. O filme faz quem assiste grudar na poltrona, ou no sofá. A tensão é crescente, com cenas enquadradas de modo magistral. Bigelow e Curtis produziram aqui uma cartilha, ensinando a filmar thrillers de ação. 'Jogo Perverso', 1990

Direção Kathryn Bigelow

Elenco Jamie Lee Curtis, Ron Silver, Clancy Brown

Classificação 14 anos

Em Splash... Sony 'Eu Sei o Que Vocês Fizeram...' é produto nostálgico vencido Hollywood é ótima na criação de neologismos. Um dos mais interessantes é a 'continuação de legado', apelido dos filmes ancorados em algum sucesso, recauchutado com a desculpa de apresentar a história para um novo público. A ideia em ressuscitar 'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' é claramente buscar alguma tração com o fator nostalgia atrelado a uma propriedade intelectual. O problema é que já não havia nada a celebrar no filme de 1997. Sem alicerces além do sangue espalhado por um serial killer, não há 'legado' para ser explorado. Leia mais Divulgação / Edison Vara 'Filhos do Mangue' mistura atores e pessoas locais para dar ar de realidade 'Filhos do Mangue' chega aos cinemas com uma bagagem pesada, após vários prêmios, como no Festival de Gramado de 2024. A trama começa com um homem que aparece ferido e sem memória em uma comunidade ribeirinha, e acaba acusado de roubo, passando por um julgamento popular. Além de atores como Felipe Camargo e Roney Villela, o longa conta com moradores da Barra de Cunhaú, uma vila de pescadores de Canguaretama (RN). 'Todo mundo junto e misturado --e você fica com a sensação de estar espiando', diz Flavia Guerra.