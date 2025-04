Timothée Chalamet é Bob Dylan em 'Um Completo Desconhecido' Disney+/Divulgação Timothée Chalamet transcende como um irretocável Bob Dylan Thales de Menezes 'Um Completo Desconhecido' tem dois acertos que garantem o filme entre os melhores da temporada. Um deles é não optar por uma cinebiografia extensa de Bob Dylan, concentrando a narrativa no período inicial de cinco anos que exibiu ao mundo os clássicos do trovador. O outro acerto é Timothée Chalamet. O jovem ator fez a lição de casa exigida nas biografias hollywoodianas. Reproduz com rigor o visual e os trejeitos de Dylan. Na pele do ator, Dylan chega a Nova York, torna-se um ídolo sem precedentes da música folk e, em 1965, afronta os puristas desse gênero ao assumir seu lado roqueiro, trocando o violão pela guitarra elétrica. Timothée Chalamet desafiou o diretor James Mangold, que pretendia reconstruir o vocal de Dylan com IA e cantou quase 20 músicas com sua própria voz. Ou melhor, com uma voz dylanesca que ele tirou sabe-se lá de onde. Para revolta dos fãs, é um Dylan melhorado ao se aproximar do microfone. Este é um filme com muitos motivos para ser assistido. 'Um Completo Desconhecido', 2024

Direção James Mangold

Elenco Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning

Classificação 14 anos

Onde Disney+ (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Netflix/Divulgação 'O Quarto ao Lado' é reunião rara de talentos Duas amigas há muito tempo afastadas, seguindo caminhos bem diferentes em suas vidas, voltam a morar juntas. Porque uma delas está doente, em fase terminal. O filme escrito para essas duas atrizes não carrega surpresas, mas sim uma delicada e carinhosa visão da amizade. Seria um filme comum, se não tivesse as divas Tilda Swinton e Julianne Moore no primeiro filme em inglês do espanhol Pedro Almodóvar. É muito talento junto. 'O Quarto ao Lado', 2024 | Direção - Pedro Almodóvar | Elenco - Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix Globo Play/Divulgação 'Ainda Estou Aqui' agora está em todas as casas Certamente não há mais o que falar sobre 'Ainda Estou Aqui'. O importante é lembrar a todos que, após a cruzada extenuante e bem-sucedida de Walter Salles e Fernanda Torres pelos quatro cantos do mundo, o filme está no streaming para ser visto e revisto. Se muita gente repetiu a sessão nos cinemas, com o filme em casa vai ser irresistível rever a obra que devolveu a autoestima aos cinéfilos brasileiros. 'Ainda Estou Aqui', 2024 | Direção - Walter Salles | Elenco - Fernanda Torres, Selton Mello, Valentina Herszage | Classificação - 14 anos | Onde - Globo Play O QUE ESTÁ BOMBANDO Viola Davis interpreta a presidente dos Estados Unidos em 'G20' Prime Video/Divulgação Viola Davis atuando em modo Rambo é um desastre completo Viola Davis é uma estrela. Grande atriz, defensora das causas certas, dona de um Oscar na estante e com fama de escolher bem seus projetos. Mas aí chega 'G20', um filmeco de ação inversamente proporcional ao talento da atriz. Ela interpreta Danielle Sutton, simplesmente a presidente dos Estados Unidos. Pensar em alguém como ela no lugar de Donald Trump é um delírio reconfortante, mas é preciso voltar à dura realidade da Casa Branca e ao péssimo roteiro que conduz Sutton a um conflito não muito mais elaborado do que os piores momentos de John Rambo. Na reunião do G20, com os líderes das nações mais desenvolvidas do planeta, terroristas dão as caras. E não é que Danielle Sutton tem um passado de agente especial e pega em armas para defender seus colegas com as próprias mãos? O resultado é pior do que o esperado, mas o público está correndo para assistir. Viola Davis pode ser uma atriz sem muitos equívocos na carreira, mas quando erra, a coisa pode ser bem feia. 'G20', 2025

Direção Patricia Riggen

Elenco Viola Davis, Anthony Anderson, Ramón Rodríguez

Classificação 16 anos

Onde Prime Video (Trailer) AppleTV+/Divugação FIQUE DE OLHO Dez anos depois de terminar seu longo período como o publicitário Don Draper na memorável 'Mad Men', Jon Hamm encontra outro papel à altura de seu carisma. Agora ele é Andrew Cooper, um gestor de fundos de investimento que cai em desgraça ao tentar manter seus ganhos acima da média. Sua descida ao inferno financeiro se dá entre personagens coadjuvantes muito engraçados, seguindo um roteiro que faz rir sem recorrer a um mísero clichê. 'Seus Amigos e Vizinhos', 2025 | Criação - Jonathan Tropper | Elenco - Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV+ Prime Video/Divulgação PARA MARATONAR 'Cat's Eyes' é uma sopa em que os ingredientes são fartos. Série francesa com atores, é baseada em uma animação japonesa dos anos 1980 que, por sua vez, tem origem em um mangá. Três irmãs tocam a vida durante o dia e à noite são ladras de obras de arte. E são as mocinhas da história, tipo Robin Hood. A série é divertida, cheia de ação, e comprova a inesgotável capacidade francesa de elencar atrizes muito bonitas. 'Cat's Eyes', 2024 | Criação - Michael Catz, Tsukasa Hôjô | Elenco - Camille Lou, Contance Labbé, Calrie Romain | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Cena da animação japonesa 'Akira', lançada no Brasil em 1988 Toho/Divulgação Por que assistir a 'Akira'? Quando 'Akira' chegou aos cinemas brasileiros em 1988, não havia a profusão de cultura de entretenimento japonesa que existe hoje por essas bandas. Alguns seriados de TV tinham feito sucesso, mas nada mais. Mangá ainda era algo difícil de encontrar. O evento é tão pré-histórico que na época ninguém classificava 'Akira' como um 'anime'. O conceito chegaria aqui um pouco depois. Quem delirou vendo aquela modernidade numa tela grande chamava apenas de desenho animado. Era espetacular. E continua até hoje. O mangá que Katsuhiro Otomo lançou em 1982 se transformou em clássico instantâneo no papel e ele mesmo tratou de fazer a adaptação para os cinemas. A história era original na época. Hoje, já foi copiada dezenas de vezes. A trama se passa num futuro que agora já é passado, 2019, numa Neo-Tóquio infestada por corrupção e gangues. Com muitas motos e muitos carros. O criador da saga 'Mad Max', George Miller, põe 'Akira' entre seus cinco filmes favoritos. Isso explica muitas coisas. 'Akira', 1988

Direção Katsuhiro Otomo

Elenco (vozes) Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama

Classificação 14 anos

Onde Mubi (Trailer) Compartilhar essa edição