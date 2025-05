Quinta-feira, 22/05/2025 O ator Stanley Tucci na série de viagem e gastronomia 'Tucci na Itália' Disney+/Divulgação Stanley Tucci faz uma jornada ao mundo da macarronada Thales de Menezes A TV por assinatura no Brasil está infestada de programas sobre gastronomia e viagens. Muitos deles no limite extremo da picaretagem. São produtos preguiçosos, praticamente propagandas de hotéis e restaurantes. E, como isso faz um grande sucesso por aqui, o melhor é assistir logo de uma vez algo nessa onda que realmente tenha qualidade. 'Tucci na Itália' é uma produção da National Geographic que acompanha o ator americano Stanley Tucci cruzando a Itália para descobrir as características que marcam a comida de cada região. O tempo inteiro ele faz associações entre os pratos e a população de cada lugar. Astro charmoso de filmes como a saga 'Jogos Vorazes', 'O Diabo Veste Prada' e o recente 'Conclave', Tucci torna muito agradável essa antropologia gastronômica. Ele consegue entrevistas incríveis enquanto seus novos amigos italianos estão preparando o que comer. Depois de assistir a essa série, vai ser muito difícil encarar um pacote de macarrão instantâneo de novo. 'Tucci na Itália', 2025

Criação Stanley Tucci, Lottie Birmingham, Amanda Lyon

Classificação livre

Já disponível na sua tela... Warner/Divulgação Um game infantil gera um filme infantilizado As pessoas podem amar o game 'Minecraft', rapidamente se transformando em jogadores compulsivos, ou podem achar tudo uma bobagem. A primeira turma fez de sua adaptação aos cinemas um estouro de bilheteria. Usando atores de verdade entre personagens animados, o longa é realmente dedicado a crianças pequenas ou adultos que perderam algum passo na evolução da maturidade. No elenco, nomes conhecidos, ganhando dinheiro fácil. 'Um Filme Minecraft', 2024 | Direção - Jared Hess | Elenco - Jack Black, Jason Momoa | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+ Mares/Alpha Filmes/Divulgação Será que o gatinho da Letônia veio para ficar? No último Oscar, o público brasileiro ficou tão preocupado em torcer por Fernanda Torres que ninguém deu atenção devida à primeira animação produzida na Letônia, com dinheiro de produtores belgas, a conquistar o Oscar de melhor longa de animação. 'Flow' é a história de um gatinho e seus novos amigos, escrita com uma sensibilidade muito acima da média. No visual, um desenho ao mesmo tempo inovador e retrô. Baixada a poeira do Oscar, é assistir para chegar a um veredito final. 'Flow', 2024 | Direção - Gonts Zilbalodis | Classificação - livre | Onde - Prime Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Tom Cruise é o agente Ethan Hunt na franquia Missão: Impossível Paramount Pictures/Divulgação Tom Cruise volta à mesmice de 'Missão: Impossível' Praticamente todo mundo já perdeu a conta. 'Missão: Impossível - O Acerto Final' é o oitavo filme da franquia que Tom Cruise tomou para si, interpretando o agente Ethan Hunt. Tudo o que seu personagem tem de audacioso também tem de azarado, já que poucas vezes se viu um herói ser tão traído nos roteiros de suas aventuras. Hunt não pode confiar em ninguém. E Cruise continua não confiando nos dublês. Segue se pendurando em aviões e saltando de distâncias consideráveis para provar que consegue fazer facilmente tudo aquilo que um dublê com anos de preparo faz com dificuldade. Com isso, os enredos de 'Missão: Impossível' trouxeram mais cenas absurdas a cada novo exemplar da franquia. Neste, que promete ser o último, as façanhas de Hunt são tão inacreditáveis que a ação vira uma peça de comédia. Cruise já deixou de ser um ator de verdade faz tempo. Seus filmes são acompanhamento para pipoca, em baldes cada vez maiores. Mas as salas vão lotar novamente. 'Missão: Impossível - O Acerto Final', 2025

Direção Christopher McQuarrie

Elenco Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

Classificação 14 anos

FIQUE DE OLHO Só um episódio semanal já foi disponibilizado, mas parece ser suficiente para perceber que a adaptação dos engraçados livros de ficção científica escritos por Martha Wells tem sensibilidade para explorar seu humor entre o escracho e a ironia. Alexander Skarsgard está ótimo como o robô programado para matar que consegue hackear seu próprio sistema para ficar sossegado, assistindo às séries de TV que ele adora. 'Diários de um Robô-Assassino', 2025 | Criação - Chris e Paul Weitz | Elenco - Alexander Skarsgard, Noma Dumezweni | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV+ AppleTV+Divulgação PARA MARATONAR Ter Gary Oldman no elenco já é meio caminho andado para uma série ser boa. E uma história de espionagem produzida por britânicos costuma ser garantia de qualidade. 'Slow Horses' traz humor cínico que só os súditos do rei Charles sabem fazer. Oldman cuida de uma equipe disfuncional de agentes que tem boas chances de fazer tudo errado. Isso realmente acontece. A série não é menos do que viciante. Para a maratonar mesmo, sem intervalos. 'Slow Horses', 2022-2025 | Criação - Adam Randall | Elenco - Gary Oldman, Kristin Scott-Thomas | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+

Direção Albert Magnoli

Elenco Prince, Apollonia Kotero, Morris Day

Classificação 16 anos

Onde AppleTV, Amazon Video (Trailer) Compartilhar essa edição