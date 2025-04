Quinta-feira, 24/04/2025 Diego Luna volta ao papel de herói rebelde na segunda temporada de 'Andor' Disney+/Divulgação Segunda temporada de 'Andor' agrada aos fãs de 'Star Wars' Thales de Menezes Tudo bem, série filhote de 'Star Wars' é o que não falta. Mas, depois dos 12 episódios da primeira temporada, em 2022, os fãs estavam salivando pela continuação de 'Andor'. E chegou a nova temporada desse que é provavelmente o spin-off mais celebrado da saga criada por George Lucas. O grande trunfo para a empolgação de tantos seguidores e a aceitação da crítica é algo bem simples: um bom personagem. No caso, Cassian Andor, um ladrão destinado a se tornar um herói na oposição ao Império Galáctico. Os eventos ocorrem nos anos anteriores ao enredo de 'Rogue One' (2016), outro spin-off da saga. É a narrativa da formação da Aliança Rebelde. Além de bons roteiros, o que faz a diferença mesmo é o mexicano Diego Luna, revelado em 'E Sua Mãe Também' (2001). Ele acerta a mão como um herói relutante, e quem assiste acaba se afeiçoando a um personagem cheio de defeitos, dúvidas e muita coragem. Vale ver, mesmo para quem não é alucinado por 'Star Wars'. 'Andor', 2022-2025

Criação Tony Gilroy

Elenco Diego Luna, Stellan Skarsgard, Denise Cough

Classificação 14 anos

Onde Disney+ (Trailer) Publicidade Já disponível em sua tela... Warner/Divulgação Bong Joon Ho decola do Oscar ao espaço sideral Depois do Oscar de 'Parasita', todos esperavam muito do sul-coreano Bong Joon Ho. E ele optou por uma volta à ficção científica de seus primeiros filmes. Robert Pattinson é um 'dispensável', um homem que faz missões arriscadas no espaço e é clonado cada vez que morre. Mesmo sem o impacto do antecessor, é um ótimo filme e tem um personagem que poderia ter sido inspirado por Elon Musk: um governante que fabrica naves espaciais. 'Mickey 17', 2025 | Direção - Bong Joon Ho | Elenco - Robert Pattinson, Steven Yeun, Mark Ruffalo | Classificação - 16 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Amazon Sony/Divulgação Um filme que pode ser a biografia do heavy metal É bom desconfiar de uma lista de melhores bandas da história do rock se ela não incluir o Led Zeppelin. Em pouco mais de uma década de atividade, a banda formada em 1968 pelo guitarrista Jimmy Page acelerou o blues até criar o rock pesado. É o quarteto mais virtuoso do gênero, com Page, Robert Plant (vocal), John Paul Jones (baixo) e John Bonham (bateria). Já existia um espetacular concerto filmado da banda, 'The Song Remains the Same', e agora ela tem o documentário que merece. 'Becoming Led Zeppelin', 2025 | Direção - Bernard MacMahon | Classificação - 12 anos | Onde - Claro Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Minka Kelly interpreta Quinn O'Grady no western moderno 'Ransom Canyon' Netflix/Divulgação Um novelão que injeta romantismo do faroeste Com tantos filmes e séries recém-lançados no gênero western, entre sagas épicas e até comédias românticas, era inevitável que essa moda faroeste chegasse a uma intersecção com as novelas. Os dez episódios da minissérie 'Ransom Canyon' são recheados de intrigas entre famílias numa região que preserva muito do estilo de vida caubói nos tempos atuais. Claro que há um casal romântico forte, que vai ter sua vida amorosa atrapalhada pelos interesses de seus clãs. Os atores que carregam esse Romeu e Julieta entre criação de cavalos e diferenças resolvidas à bala têm longa carreira de coadjuvantes em filmes e séries. Josh Duhamel é Staten Kirkland, homem amargo com pouca paciência para resolver os negócios nesse mundo de faroeste contemporâneo. Minka Kelly interpreta Quinn O'Grady, uma presença radiante para derreter o coração de Kirkland. A fórmula parece realmente ser bem aceita. 'Ransom Canyon' já lidera lista de mais vistos e tem segunda temporada confirmada. 'Ransom Canyon', 2025

Criação April Blair

Elenco Josh Duhamel, Minka Kelly, Eoin Macken

Classificação 12 anos

Onde Netflix (Trailer) AppleTV+/Divulgação FIQUE DE OLHO Atores desconhecidos, um título sem o mínimo apelo na versão brasileira e alguma esquisitice. Por incrível que pareça, 'Government Cheese' mostrou nos cinco de seus dez episódios já exibidos uma comédia singular, na qual quem assiste não ri o tempo todo, mas, quando ri, é de doer a barriga. A história de um ex-presidiário retomando a vida familiar nos anos 1960 parece até dirigida por Wes Anderson. É para acompanhar até o final. 'Vidas Processadas' 2025 | Criação - Aeysha Carr, Paul Hunter | Elenco - David Oyelowo, Simone Missick | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV+ Prime Video/Divulgação PARA MARATONAR São apenas oito episódios de 30 minutos, com ação, humor e um ator que virou astro mais pelo charme fora da tela do que por sua intensidade diante da câmera. Mas Kevin Bacon funciona bem. Ele é Hub Halloran, um caçador de recompensas que é ressuscitado pelo Diabo para trabalhar fazendo o que sabe fazer melhor. O senhor das trevas quer que Halloran persiga alguns demônios que andaram aprontando no Inferno. 'Caçador de Demônios', 2025 | Criação - Grainger David | Elenco - Kevin Bacon, Jennifer Nettles | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Timothy Hutton e Sean Penn em cena de 'A Traição do Falcão' Orion Pictures/Divulgação Por que assistir a 'A Traição do Falcão'? O diretor inglês John Schlesinger (1926-2003) fez um punhado de filmes incríveis, como 'Longe Deste Insensato Mundo' (1967), 'Perdidos na Noite' (uma obra-prima de 1969) e 'Maratona da Morte' (1976). Seu último grande trabalho foi 'A Traição do Falcão', que felizmente volta a ser disponibilizado no streaming. O ano era 1985, e a Guerra Fria ainda pulsava forte entre americanos e soviéticos. Schlesinger escolheu uma história real para fazer um filme destinado à polêmica. Ele mostra como um jovem militar desiludido com as ações da CIA recruta um amigo de infância, agora um pequeno traficante de drogas, e ambos passam a ser espiões da União Soviética. O incrível do filme é descartar totalmente a visão maniqueísta de mocinhos e bandidos, de certo e errado. A proposta é expor o submundo sórdido da espionagem, em ambos os lados. O diretor foi feliz ao reunir os dois maiores atores jovens à época, Timothy Hutton, que vinha do Oscar de 'Gente Como a Gente', e um fenomenal Sean Penn. 'A Traição do Falcão', 1985

Direção John Schlesinger

Elenco Timothy Hutton, Sean Penn, Pat Hingle

Classificação 16 anos

Onde Prime Video (Trailer) Saiu em Splash... Reprodução Ben Affleck: 'Questões morais podem ser escolhas falsas' Lançado em 2016, o thriller 'O Contador' se revelou um filme de ação decente e descartável, emperrando a perspectiva de iniciar uma série encabeçada por Ben Affleck. A surpresa do diretor Gavin O'Connor recuperar o astro nesta continuação, que chega quase uma década depois, tem um bônus: 'O Contador 2' supera seu antecessor com folga em todos os aspectos. Leia crítica Wagner Meier/Getty Images Ney Matogrosso diz que mãe não verá sua cinebiografia Ney Matogrosso, 83, lamentou que sua mãe, Beita de Souza Pereira, 103, não tenha condições de assistir a 'Homem com H', sua cinebiografia que estreia dia 1º de maio. Segundo ele, a saúde física e intelectual dela está seriamente comprometida. 'Ela está com 103 anos. Até os 100, ela cuidou do meu sítio, dos empregados da fazenda, mas agora não mais'. Veja reportagem Eny Miranda/Divulgação Em Cannes, 'Samba Infinito' mantém Brasil em evidência 'Samba Infinito' estreia no 78° Festival de Cannes mantendo o cinema brasileiro em alta no mercado internacional. Esta é a 2ª produção brasileira em disputa no festival, ao lado de 'O Agente Secreto', que concorre à Palma de Ouro. Com Camilla Pitanga e Gilberto Gil, o filme mostra o luto de um gari que ajuda uma criança perdida no Carnaval. Leia texto Compartilhar essa edição