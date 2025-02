Quinta-feira, 27/02/2025 Robert De Niro é pela primeira vez o protagonista de uma minissérie Netflix/Divulgação Robert De Niro chega ao streaming em minissérie frenética Thales de Menezes Não é todo dia que você vê um ator do tamanho de Robert De Niro fazer uma minissérie para streaming. 'Dia Zero' é sua estreia nesse tipo de produção, e a Netflix caprichou. O elenco desse thriller político é poderoso: Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Angela Bassett, Matthew Modine e Joan Allen. Esse time é jogado num roteiro frenético. Um grande ataque cibernético atinge os Estados Unidos, interrompendo completamente o fluxo de energia e de dados, causando 3.402 mortes. E todos os celulares do país recebem mensagem de que isso irá acontecer novamente. De Niro é o ex-presidente George Mullen, convocado para chefiar o grupo que vai caçar os responsáveis. O que se vê é uma enorme violação de direitos civis, com pessoas presas sem mandados. A população se revolta, e fica difícil saber o que é pior: as multidões em fúria ou um novo ataque. A série trata de um assunto 'quente': a relação dos governos com as empresas de tecnologia. De Niro não poderia chegar em hora mais adequada. 'Dia Zero', 2025

Onde Netflix (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Paramount Pictures/Divulgação Novo 'Sonic' se reforça com a voz de Keanu Reeves 'Sonic' trilha um caminho seguro para ser a mais bem-sucedida franquia cinematográfica criada a partir de um game. Os filmes do ouriço azul antropomórfico e superveloz chegam à fase três sem decepcionar seus seguidores. E uma produção mostra realmente que tem bala na agulha quando chama para integrar seu time uma das vozes mais reconhecíveis do cinema: Keanu Reeves, dublando o vilão Shadow. 'Sonic 3: O Filme', 2024 | Direção - Jeff Fowler | Elenco - Jim Carrey, Ben Schwartz, Keanu Reeves, Idris Elba | Classificação - 12 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Prime Video Mares Filmes/Divulgação Um drama político iraniano capaz de tirar o fôlego Esse filme iraniano tenso e atraente tem acompanhado 'Ainda Estou Aqui' e 'Emilia Perez' entre os indicados a filme internacional em todos os prêmios da temporada. Numa Teerã em ebulição política, um homem é nomeado juiz e o governo espera controlá-lo para ter as decisões de seu interesse nos tribunais. Mas o sumiço da arma que ele tem em casa leva sua família a um inferno de desconfianças. 'A Semente do Fruto Sagrado', 2024 | Direção - Mohammad Rasoulof | Elenco - Shoeila Golestani, Missagh Zareh | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+, Prime Video, Belas Artes à La Carte O QUE ESTÁ BOMBANDO Jude Law é o agente que enfrenta um grupo de supremacia branca Prime Video/Divulgação Jude Law e Nicholas Hoult duelam em 'A Ordem' Não é comum um filme combinar qualidade com popularidade, principalmente no streaming. Assim, é bom ver 'A Ordem' ir para o topo dos mais vistos. O filme acompanha um agente que tenta conter uma onda de assaltos que visa financiar um grupo de supremacia branca. Passado no interior dos Estados Unidos, o filme tem um duelo de atores britânicos. Jude Law é Terry Husk, agente que tenta abortar as ações racistas do grupo, a tal Ordem, impedindo que seus integrantes tenham sucesso em roubos ousados. Nicholas Hoult, surfando na onda de seus filmes recentes e elogiados 'Jurado Nº 2' e 'Nosferatu', é Bob Mathews, caipira cooptado pelos supremacistas que se revela um líder carismático para o grupo. Um dos roteiristas, Gary Gerhardt, é um especialista em neonazismo e deve ter contribuído para a construção de cenas bem impactantes que mostram a 'lavagem cerebral' imposta aos membros da Ordem. E tudo converge para espetaculares sequências de perseguição e confronto. 'A Ordem', 2024

Onde Prime Video (Trailer) AppleTV+/Divulgação FIQUE DE OLHO Uma nova série de médico que tem o atrativo de deixar um pouco os hospitais norte-americanos e jogar sua ação no sistema de saúde alemão. Parker é uma médica que se muda de Munique para Berlim e vai parar naquele que é considerado o pronto-socorro mais caótico na Alemanha. As relações dela com os colegas podem render bem, além de alguns mistérios sobre a vida pregressa da doutora na outra cidade. 'Emergência: Berlim', 2025 | Criação - Viktor Jakovleski, Samuel Jefferson | Elenco - Haley Louise Jones, Slavko Popadic, Bernhard Schütz | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV+ Disney+/Divulgação PARA MARATONAR A carreira de Viola Davis foi impulsionada por essa série que chega agora completa na Disney+. A atriz interpreta Annelise Keating, advogada e professora que recruta alunos, alguns bem problemáticos, para trabalhar em alguns casos. A trama esquenta com um assassinato que pode ter sido cometido por um dos jovens. As três primeiras das seis temporadas são impecáveis. Na metade final cai um pouco, mas continua muito bom de ver. 'How to Get Away with Murder', 2014-2020 | Criação - Peter Nowalk | Elenco - Viola Davis, Alfred Enoch, Liza Weil | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Tom Hulce interpreta o compositor Mozart no premiado 'Amadeus' Warner Bros./Divulgação Por que assistir a 'Amadeus'? O dramaturgo Peter Shaffer (1926-2016), monstro dos palcos britânicos, escreveu a peça 'Amadeus' como uma adaptação livre na vida dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri. Aliás, uma versão bem livre mesmo, mas emocionante. A trama narra a relação conturbada entre o novato Mozart e o veterano Salieri na busca de reconhecimento por suas obras musicais. Esse clima de intrigas é magistralmente levado à tela pelo diretor tcheco Milos Forman (1932-2018), simplesmente o diretor de 'Um Estranho no Ninho' e 'Hair'. Essa mistura de dramas pessoais com músicas arrebatadoras simplesmente varreu a cerimônia do Oscar em 1985. Ganhou em oito das 11 categorias a que estava indicado, entre elas filme, diretor, ator (F. Murray Abrams) e roteiro adaptado. O filme empolga até quem não tem a menor intimidade com a música clássica. Fica um mistério: por que Tom Hulce, à época com 30 anos, não fez uma carreira de sucesso depois desse incrível desempenho como Mozart? 'Amadeus', 1984

Onde AppleTV, Amazon Video, Prime Video (Trailer)