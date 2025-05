Mais uma série de animação imersa no universo aparentemente inesgotável de 'Star Wars'? Sim, mas sempre vale esperar por coisa boa quando o nome de Dave Filoni está nos créditos de uma nova produção.

Produtor, diretor e roteirista, praticamente todas as melhores iniciativas de spin off da saga criada por George Lucas têm a mão de Filoni. A lista é grande: 'Rebels', 'The Mandalorian', 'Ahsoka', 'Skeleton Crew'... Não por acaso, ele é roteirista do longa 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', projeto ambicioso da Disney para 2026.

O novo desenho, 'Tales of the Underworld', é exatamente o que está descrito no título. São contos de um submundo de bandidagem ambientados no amplo cenário da luta rebelde contra o Império do Mal. A fauna de personagens é curiosa, e alguns enredos chegam a empolgar.

Já entre as mais assistidas, a série é obrigatória para os obcecados por 'Star Wars', mas não só para esses.

'Star Wars: Tales of the Underworld', 2025

Criação Dave Filoni

Classificação 12 anos

Onde Disney+ (Trailer)