Richard Gere e Uma Thurman interpretam marido e mulher no drama 'Oh, Canadá' California Filmes/Divulgação Richard Gere está ótimo num filme sobre mentiras Thales de Menezes Em seu reencontro com o diretor Paul Schrader, que o dirigiu em seu primeiro grande sucesso, 'Gigolô Americano' (1980), Richard Gere entrega um desempenho incrível em 'Oh, Canadá', em cartaz nos cinemas. Aos 75 anos, Gere faz o papel de um documentarista premiado, que carrega a imagem de um 'herói pacifista'. Americano, nos anos 1960 ele fugiu para o Canadá para não servir na Guerra do Vietnã. Depois, em sua carreira atrás das câmeras produziu filmes que apontaram crimes do Exército dos EUA. Quando um ex-aluno resolve entrevistá-lo, num filme em sua homenagem, o veterano cineasta, com doença terminal, surpreende a todos ao revelar fatos que mostram uma carreira feita de mentiras e más intenções. Nem sua mulher, papel de Uma Thurman, sabia de seus graves erros. E o passado aparece em flashbacks, nos quais ele é interpretado por Jacob Elordi, de 'Saltburn' e 'Priscila'. Mas o filme é mesmo de Gere, estupendo em seu personagem cínico e melancólico. 'Oh, Canadá', 2024

Direção Paul Schrader

Elenco Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman

Classificação 16 anos

Branca de Neve agora em versão carne e osso A Disney há tempos faz versões live-action de seus desenhos, como 'Rei Leão' e 'Aladdin'. 'Branca de Neve', de 1937, demorou bastante e chegou cheio de polêmicas, desde a uma suposta inadequação de Rachel Zegler ao papel da mocinha a uma decisão inicial, depois abandonada, de usar atores que não eram anões interpretando os sete amigos de Branca de Neve (depois substituídos por personagens criados por IA). Mesmo assim, o filme tem seu encanto. 'Branca de Neve', 2025 | Direção - Marc Webb | Elenco - Rachel Zegler, Emilia Faucher, Gal Gadot | Classificação - 10 anos | Onde - Disney+ Diamond Films/Divulgação Um olhar inusitado para um novo tipo de terror Desde a estreia, com 'Sexo, Mentiras e Videotape', em 1989, Steven Soderbergh não erra. Mesmo nos filmes menos inspirados, ele esbanja visões inusitadas em suas câmeras. Em 'Presença', ele acerta em cheio. Nesse filme que se passa numa casa mal-assombrada, o diretor mantém os sustos necessários ao gênero, mas apresenta enquadramentos absurdos de câmera, que no final da história serão essenciais para compreender o que acontece. 'Presença', 2024 | Direção - Steven Soderbergh | Elenco - Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video, AppleTV O QUE ESTÁ BOMBANDO Jessica Biel e Elizabeth Banks interpretam irmãs na minissérie Prime Video/Divulgação Jessica Biel brilha numa minissérie policial com surpresas Jessica Biel surgiu como um rosto bonitinho nas telas e logo virou atração irresistível para as colunas de fofoca, depois de se casar com o astro da música Justin Timberlake. Muita gente pensou que essa união poderia até afastá-la da carreira. Nada disso. Em pouco tempo, ela passou a ser uma produtora respeitada no mercado americano. Começou com pequenos filmes e atraiu realmente as atenções com a minissérie policial 'The Sinner', que teve quatro temporadas de sucesso entre 2017 e 2021, com Jessica atuando apenas na primeira. Assim, uma nova minissérie produzida e estrelada por Jessica Biel sempre chama o público. E 'A Melhor Irmã' cumpre as expectativas. Ela faz o papel de Chloe, editora de uma revista de moda, que tem o marido assassinado. Nesse momento, quem reaparece na vida dela é a irmã que luta contra o vício de drogas, Nicky, interpretada por Elizabeth Banks. A trama do assassinato e a relação difícil das duas se entrelaçam bem, numa história que guarda surpresas para o final. 'A Melhor Irmã', 2025

Criação Olivia Milch

Elenco Elizabeth Banks, Jessica Biel, Corey Stoll

Classificação 14 anos

FIQUE DE OLHO Owen Wilson é uma figura muito simpática ao público americano. Sua bagagem de comédias é extensa, entre elas o grande sucesso 'Marley & Eu', e ele sabe usar o chame para valorizar essa série em que interpreta um golfista afastado do esporte. Com a chance de treinar um provável futuro prodígio dos tacos, ele troca os pés pelas mãos. A série traz roteiros que conseguem ser bem engraçados até mesmo para quem não entende absolutamente nada de golfe. 'Stick', 2025 | Criação - Jason Keller | Elenco - Owen Wilson, Peter Dager, Lilli Kay | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV+ Netflix/Divulgação PARA MARATONAR Indicado ao Oscar de melhor ator nos últimos dois anos, por 'Rustin' e 'Sing Sing', Colman Domingo faz a diferença em 'Irracional', minissérie em oito episódios que passou meio batida em sua chegada ao streaming. Vale a pena acompanhar as agruras de Muncie Daniels, negro que testemunha o assassinato de um supremacista branco nos cafundós americanos e passa a ser acusado do crime. O roteiro equilibra bem ação e discussão política. 'Irracional', 2024 | Criação - Stephen Belber | Elenco - Colman Domingo, Marsha Stephanie Blake, John Ortiz | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Billy Crystal e Meg Ryan são o casal apaixonado Harry e Sally Columbia Pictures/Divulgação Por que assistir a 'Harry e Sally'? O ano de 1989 ostentou grandes bilheterias. O primeiro 'Batman' e o terceiro 'Indiana Jones' passaram de US$ 400 milhões, e os segundos 'Ghostbusters' e 'De Volta Para o Futuro' chegaram perto. O que ninguém esperava era que uma comédia romântica de baixo orçamento ultrapassasse US$ 110 milhões! 'Harry e Sally: Feitos Um para o Outro' conseguiu essa façanha pelo impecável roteiro da escritora Nora Ephron em parceria com o diretor, Rob Reiner. E, claro, pelo irresistível casal de protagonistas, Billy Crystal e a então nova namoradinha da América, Meg Ryan. O filme é o suprassumo da comédia romântica. Muitos anos da convivência de Harry e Sally passam diante do espectador, desde o início de uma amizade tumultuada nos anos 1970 até a inevitável aproximação amorosa. Ninguém, mas ninguém mesmo, consegue ficar indiferente diante da cena em que Meg Ryan simula um orgasmo barulhento sentada na mesa de uma lanchonete com o namorado. Nenhuma antologia da comédia pode passar sem ela. 'Harry e Sally: Feitos Um para o Outro', 1989

Direção Rob Reiner

Elenco Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

Classificação 12 anos

Gerard Butler é viking brutamonte em live-action A animação 'Como Treinar Seu Dragão' chegou aos cinemas em 2010 e foi um grande sucesso, com duas sequências e uma série. Agora, 15 anos depois, um live-action estreia nos cinemas sob o comando de Dean DeBlois, codiretor do filme original. E o astro Gerard Butler, que deu voz a Stóico, agora interpreta o mesmo personagem na versão live-action. Leia reportagem Divulgação Ação contra IA une Disney e Universal A Disney e a Universal Studios se uniram em um processo contra a Midjourney, de violação de direitos autorais. Os estúdios acusam o serviço de IA de usa propriedade intelectual deles para treinar seus modelos de linguagem. Foram incluídos ao processo exemplos de réplicas de personagens de 'Minions', 'Aladdin' e 'O Rei Leão'. Veja mais aqui Divulgação Doc 'Eros' mostra intimidades dentro de motéis 'Eros' chega aos cinemas com o intuito de 'quebrar o tabu' sobre motéis. O documentário reúne imagens feitas por frequentadores desse espaço, bem como discussões acerca do cotidiano dessas pessoas --mas nada moralista. 'Tem cenas picantes, mas não é sobre isso', diz o jornalista Vitor Búrigo no Plano Geral desta semana. Assista programa