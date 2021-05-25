Quinta-feira, 18/09/2025 Colin Farrell e Margot Robbie interpretam um casal que se conhece numa viagem fantástica Sony Pictures/Divulgação Novo filme de Margot Robbie só serve para admirar a atriz Thales de Menezes 'A Grande Viagem de Sua Vida' vai lotar os cinemas, porque todos estão esperando pelo novo filme de Margot Robbie desde o sucesso planetário de 'Barbie', há dois anos. Ela desprezou inúmeras propostas que pretendiam aproveitar a febre provocada pelo filme da boneca. A atriz preferiu cuidar da vida e só retornar agora, nesse filme dirigido por Kogonada, que se tornou um nome badalado produzindo vídeos que analisam com ironia grandes clássicos e blockbusters. O projeto parecia bem encaminhado, até por ter Colin Farrell. Mas a verdade é que quem assiste precisa ter muita paciência. O casal se conhece, parte para uma viagem de carro e acaba encontrando portas para outras dimensões. Uma bobagem de fazer inveja a Alice no País das Maravilhas. Ao se sentar na poltrona na sala escura, o espectador pode até embarcar na brincadeira e ter duas horas um tanto agradáveis. Mas a maioria que pagar ingresso pode se decepcionar bastante. Resta ficar olhando para Margot Robbie. 'A Grande Viagem da Sua Vida', 2025

Direção Kogonada

Elenco Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge

Classificação 12 anos

Onde nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Diamond/Divulgação Alice Braga se une a Ben Affleck em policial sci-fi Essa mistura de filme policial com sci-fi passou nos cinemas e ficou um tempinho nas lojas digitais, para depois desaparecer dos catálogos. Com sua volta, é a chance de ver a brasileira Alice Braga desempenhando bem o papel de uma especialista em pessoas com habilidades psíquicas. Com esse dom, ela tenta ajudar Ben Affleck a encontrar quem sequestrou sua filha. É uma diversão quase juvenil, como todos os filmes de Robert Rodriguez. 'Hypnotic: Ameaça Invisível', 2023 | Direção - Robert Rodriguez | Elenco - Ben Affleck, Alice Braga | Classificação - 14 anos | Onde - HBO Max Elo Studios/Divulgação Fuzileiro naval se torna codiretor de épico de guerra Depois do blockbuster 'Guerra Civil', maior bilheteria de Wagner Moura nos Estados Unidos, o diretor e roteirista Alex Garland partiu para esse projeto muito diferente. Ele decidiu levar às telas as experiências reais do fuzileiro naval Ray Mendoza durante a guerra do Iraque. Logo no começo da produção, ele decidiu promover Mendoza a codiretor. O resultado é um filme tenso, vibrante, com algumas cenas surpreendentes. 'Tempo de Guerra', 2025 | Direção - Alex Garland, Ray Mendoza | Elenco - Joseph Quinn, Noah Centineo, Will Poulter | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, Prime Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Denzel Washington em cena de 'Luta de Classes' no metrô de Nova York AppleTV+/Divulgação Denzel Washington e Spike Lee acertam em nova parceria Em 1963, Akira Kurosawa adaptou o romance americano 'King's Ramson', de Ed McBain, para fazer um de seus maiores filmes, 'Céu e Inferno', drama sobre um impasse moral. Mais de 60 anos depois, a história novamente cruza oceanos. O filme do diretor japonês foi a inspiração de Spike Lee para fazer 'Luta de Classes', no qual repete a parceria que teve com Denzel Washington em 'Malcom X'. David King, magnata da música, se depara com o sequestro de seu filho. O resgate pedido é astronômico. Mas aí ele vai descobrir que os sequestradores erraram o alvo. Na verdade, capturaram o filho de seu assistente pessoal. Agora, o poderoso executivo fonográfico tem que decidir se gasta uma fortuna para salvar o garoto. Claro que o filme não é tão simples assim. Nesse ambiente de tensão, King descobre falcatruas na indústria musical. Um grande roteiro, Denzel ótimo como sempre, e Jeffrey Wright muito bom como Paul Christopher, o assistente de King. E, acima de todos, Spike Lee. Não precisa de mais nada. 'Luta de Classes', 2025

Direção Spike Lee

Elenco Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera

Classificação 18 anos

Onde AppleTV+ (Trailer) Paramount+/Divulgação FIQUE DE OLHO 'NCIS' não é pouca coisa. A série dos agentes que investigam crimes na Marinha americana chegou a 23 temporadas e lançou spin-offs. E chega agora este que reúne o casal amado pelos seguidores da série, o bonitão Tony e a perturbada Ziva. Todos pensavam que ela tinha morrido na série original, mas os dois vão se reencontrar na Europa, para onde Tony levou a filha dos dois. Os primeiros episódios são bem bons, para alegria dos fanáticos pela série. 'NCIS: Tony & Ziva', 2025 | Criação - John McNamara | Elenco - Michael Weatherly, Cote de Pablo | Classificação - 14 anos | Onde - Paramount+ Disney+/Divulgação PARA MARATONAR Com oito episódios, a primeira produção polonesa da Disney+ tem sua história ambientada em Breslau, em 1936. Na época em solo alemão, hoje a cidade pertence à Polônia, com o nome Wroclaw. O comissário de polícia Franz Podolsky, de origem polonesa, precisa desvendar um assassinato brutal às vésperas dos Jogos Olímpicos na Alemanha. Misturando crime, história e política, a minissérie vale ser vista do começo ao fim. 'Breslau', 2025 | Criação - Leszek Dawid, Bartosz Janiszewski | Elenco - Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Deborah Foreman e Nicolas Cage formam o casal jovem de 'Valley Girl' Atlantic Releasing/Divulgação Por que assistir a 'Valley Girl'? Nicolas Cage já disse que gostaria de fazer sumir da face da Terra todas as cópias e arquivos de 'Valley Girl', comédia adolescente que ele protagonizou em 1983, antes da fama. Na verdade, o filme é muito bom. A implicância de Cage é com o cabelo e as roupas escolhidas para o personagem de Randy, um rapaz desajustado e pobretão que perambula por bairros ricos californianos. Segundo o ator, ele ficou com cara de 'punk de boutique'. Mas a diretora Marta Coolidge sabia muito bem o que estava fazendo. Ela pegou mais um projeto de readaptação de 'Romeu e Julieta', desta vez envolvendo Randy e uma garota patricinha, Julie. As situações cômicas oferecidas por este romance são até previsíveis, mas ela consegue inserir no filme uma camada de crítica social muito bem delineada. 'Valley Girl' é um bom esquenta para a carreira de Cage e um passatempo divertido. Já Deborah Foreman, que interpreta Julie, não fez carreira. Parece que a indústria cinematográfica não perdeu muito com isso. 'Valley Girl', 1983

Direção Martha Coolidge

Elenco Nicolas Cage, Deborah Foreman, Elizabeth Daily

Classificação 14 anos

Onde MUBI (Trailer) Compartilhar essa edição



