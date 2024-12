Quinta-feira, 19/12/2024 Elton John em cena de novo documentário produzido pelo Disney+ Disney+/Divulgação Novo documentário expõe vida e carreira de Elton John Thales de Menezes O filme definitivo sobre Elton John é mesmo 'Rocketman', cinebiografia em tons delirantes e com muita música boa. Mas a carreira do cantor e compositor é tão incrível que sempre vale a pena conhecer um pouco mais. O documentário 'Elton John: Never Too Late' é uma espécie de reflexão pessoal de alguém que chegou ao topo do entretenimento mundial. Na primeira metade dos anos 1970, ninguém fez tanto sucesso quanto Elton John. E o filme deixa isso bem evidente. Trata-se de uma produção 'chapa branca', totalmente aprovada pelo biografado. Tanto que um dos diretores é David Furnish, marido de Elton desde 2014. Mas isso não quer dizer que o filme 'alivie' as coisas. O cantor sempre falou abertamente sobre homoafetividade, álcool, drogas e depressão. Está tudo no documentário. A produção chega ao público num momento emotivo. Há poucos dias, Elton John revelou que está perdendo a visão. Isso cria mais engajamento para assistir a um retrato desse que, aos 77 anos, é um dos gigantes do rock. 'Elton John: Never Too Late', 2024

Direção R.J. Cutler, David Furnish

Elenco Elton John, John Lennon

Classificação 14 anos

Play/Divulgação Um filme do refúgio parisiense de Woody Allen A vida tem caminhos engraçados. Woody Allen, que passou décadas fazendo todos os filmes na sua Nova York, agora precisa ir para outros países tentar filmar e fugir do cancelamento virtual que sofreu por dramas familiares bem conhecidos. Aqui, faz uma crônica de costumes na França, com jovens atores bem conduzidos por ele, numa trama de traição conjugal e crime. Um Woody Allen 'menor', mas muito bom. 'Golpe de Sorte em Paris', 2023 | Direção - Woody Allen | Elenco - Lou de Laâge, Niels Schneider | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV+, ClaroTV+, Amazon Video Diamond Films/Divulgação Como Donald Trump se tornou o que ele é hoje A ideia do filme 'O Aprendiz' é mostrar como um jovem Donald Trump se tornou o homem polêmico e poderoso de hoje. A trama conta como ele foi influenciado pelo advogado Roy Cohn, uma raposa do cenário político americano. A maior curiosidade do filme, que sofreu boicotes de todos os lados, é ver Trump interpretado por Sebastian Stan, o super-herói Soldado Invernal dos filmes do Capitão América. E ele vai muito bem. 'O Aprendiz', 2024 | Direção - Ali Abbasi | Elenco - Sebastian Stan, Jeremy Strong, Martin | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video, AppleTV+, ClaroTV+ O QUE ESTÁ BOMBANDO Lisa Kudrow e Ray Romano como os protagonistas de 'Quem Vê Casa...' Netflix/Divulgação Muito mistério e humor numa mansão colocada à venda 'Quem Vê Casa...', comédia com conteúdo tenebroso, traz dois nomes conhecidos de quem acompanha séries: Lisa Kudrow, de 'Friends', e Ray Romano, de 'Everybody Loves Raymond'. Os dois interpretam o casal que é dono de uma mansão simplesmente irresistível, erguida nos anos 1920. Para completar, ela fica no bairro mais desejado pelos ricos de Los Angeles. E eles colocam o belo casarão à venda. Aí começa a se desenvolver o roteiro intrincado e muito esperto. A casa e seus donos escondem alguns segredos que não parecem cheirar bem. A venda acaba sendo sabotada inúmeras vezes, e o enredo demora para explicar o que está acontecendo. E vale a pena acompanhar para descobrir. Lisa Kudrow cumpre uma missão árdua desde o final de 'Friends', que é fazer o público esquecer de Phoebe. Mas é difícil personificar por dez anos seguidos um tipo tão engraçado. O espectador fica esperando que ela dispare um daqueles repentes completamente imbecis que só a Phoebe conseguiria pensar. 'Quem Vê Casa...', 2024

Criação Liz Feldman

Elenco Linda Cardellini, Lisa Kudrow, Ray Romano

Classificação 12 anos

Paramount+/Divulgação FIQUE DE OLHO Sucesso tremendo entre 2006 e 2013, a série 'Dexter' sempre trazia memórias do inusitado personagem principal, um técnico forense que investiga crimes e, nas horas vagas, é um serial killer. As muitas referências à influência do pai em sua 'formação' de assassino motivam uma nova série, que tenta explicar como nasce um monstro tão atraente quando Dexter. Os episódios são semanais, e o início da trama promete. 'Dexter: Pecado Original', 2024 | Criação - Clyde Phillips | Elenco - Patrick Gibson, Christian Slater, Molly Brown | Classificação - 16 anos | Onde - Paramount+ AppleTV+/Divulgação PARA MARATONAR As folgas de fim de ano são boas para maratonar séries que passaram batido ou foram ficando para ver depois. É o caso de 'Entre Estranhos'. A ação se passa na Manhattan de 1979. Tom Holland ('Homem-Aranha') é um jovem acusado de um crime pavoroso. No meio de um carnaval midiático, a investigadora interpretada por Amanda Seyfried ('Mamma Mia') quer esclarecer a verdade. São impressionantes as reviravoltas do roteiro. 'Entre Estranhos', 2023 | Criação - Akiva Goldsman, Todd Graff | Elenco - Tom Holland, Amanda Seyfried | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+ CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Alain Delon e Claudia Cardinale no filme italiano 'O Leopardo' 20th Century Fox/Divulgação Por que assistir a 'O Leopardo'? Luchino Visconti (1906-1976) é um monstro sagrado na Itália. Fez filmes de belíssima fotografia e direção rígida dos atores, principalmente quando sua proposta era adaptar obras lapidares da literatura mundial. Como os filmes 'O Estrangeiro' (1967), baseado no livro de Albert Camus, e 'Morte em Veneza' (1971), inspirado no romance de Thomas Mann. 'O Leopardo' é uma de suas obras mais imponentes. O roteiro dramatiza o livro homônimo do italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), colocando o ídolo norte-americano Burt Lancaster (1913-1994) no papel do príncipe Fabrizio Salina. Homem íntegro, ele tem a missão de preservar os privilégios da aristocracia siciliana nos tempos conturbados da Itália em 1860. Nas tramas paralelas, um casal reúne dois dos rostos mais bonitos das telas: o francês Alain Delon e a italiana Claudia Cardinale. As intrigas são envolventes, mas talvez o filme seja um pouco lento para a geração mais nova, habituada ao TikTok. Azar desse pessoal. 'O Leopardo', 1970

Direção Luchino Visconti

Elenco Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale

Classificação 14 anos

Divulgação 'Belíssimo': filme iraniano pode ser azarão do Oscar Assim como 'Ainda Estou Aqui', o filme iraniano 'A Semente do Fruto Sagrado' se mantém na disputa para ser um dos indicados a melhor filme estrangeiro no Oscar 2025. Coprodução entre Irã, Alemanha e França, o longa-metragem foi inscrito e selecionado pelo país germânico. "É um filme belíssimo, lindo, cinematograficamente relevante, politicamente, para o momento do mundo, para a força das mulheres", diz Flavia Guerra no Plano Geral dessa semana. Assista aqui Disney 'Mufasa' repete acertos e erros de 'O Rei Leão' 'Mufasa' chega com vantagem sobre 'O Rei Leão'. Ao contrário da produção dirigida por Jon Favreau em 2018, não compete com a animação de 1994. Mesmo assim, o filme de Barry Jenkins não larga o osso: é Simba quem surge na 1ª cena. Trazer o nome mais carismático da Disney é jogada calculada. O colunista Roberto Sadovski diz que não correr perigo é, para o bem e para o mal, prerrogativa de 'Mufasa'. Leia coluna Divulgação / Paris Filmes 'Emilia Perez': de esdrúxulo a aposta do Oscar A carreira de 'Emilia Perez' no circuito de festivais e premiações é tão peculiar quanto o próprio filme. Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o musical (falado em espanhol, mas representando a França na corrida ao Oscar) tem uma trama, no mínimo, esdrúxula, mas superou o preconceito do público e da crítica. É quase impossível que o longa não esteja no Oscar 2025 ao lado de "Ainda Estou Aqui" e "A Semente do Fruto Sagrado". Coluna aqui