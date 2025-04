'Maria e o Cangaço' é um título mais do que adequado para uma minissérie que retrata as andanças do bando de Lampião com foco na presença feminina no sertão. A produção tem o grande mérito de ter como base o fantástico livro 'Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço', da jornalista Adriana Negreiros.

Maria Bonita, que só começou a ser chamada assim depois de sua morte, em 1938, decapitada pela polícia, é interpretada por Isis Valverde. Sua entrega ao papel é emocionante. É o melhor desempenho de sua carreira. A minissérie mostra o relacionamento de Maria de Déa com Lampião, papel do sempre surpreendente Júlio Andrade. Mas o roteiro foca bastante no relacionamento de Maria com outras mulheres no sertão, uma abordagem muito peculiar do livro que se torna a bússola da série.

Além do roteiro e de ótimas interpretações, é preciso dizer que a fotografia de 'Maria e o Cangaço' impressiona demais. Que passe a ser o padrão para um tipo de faroeste brasileiro.

'Maria e o Cangaço', 2025

Criação Sergio Machado, Thalita Rubio, Adrian Teijido

Elenco Isis Valverde, Júlio Andrade, Thainá Duarte

Classificação 14 anos

Onde Disney+ (Trailer)