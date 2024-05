Quinta-feira, 16/05/2024 Francesco Di Leva e Toni Servillo em cena de 'Adagio: Roma em Chamas' Netflix/Divulgação Mafiosos idosos e policiais corruptos na noite romana Thales de Menezes 'Adagio: Roma em Chamas' reúne alguns dos maiores nomes do atual cinema italiano. O filme, que estreou sem muita badalação na Netflix na segunda passada (13), é dirigido por Stefano Sollima, que ganhou fama mundial com a série policial 'Gomorra', um hit no streaming na década passada. No elenco estelar, destaque para Toni Servillo, o fantástico ator de 'A Grande Beleza', obra-prima de Paolo Sorrentino. Toda a ação de 'Adagio' se passa numa única noite literalmente muito quente em Roma, porque um incêndio nos arredores da cidade está cada vez mais próximo. Quem conduz a trama é Manuel, um adolescente que se envolve em um esquema de chantagem armado por policiais corruptos. Mesmo em apuros, sua maior preocupação é cuidar do pai, Daytona, um ex-mafioso que sofre de demência. Servillo dá um show como o pai, que tenta se manter unido a outros colegas do crime também em idade avançada. O diretor consegue mesclar trama policial com discussões profundas sobre a memória e a finitude. 'Adagio' é bonito, tenso e faz alguns convites à reflexão, tudo isso entre cenas de ação primorosas. Um filme para quem ama cinema. 'Adagio: Roma em Chamas', 2024

Direção Stefano Sollima

Elenco Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini

Classificação 14 anos

Onde Netflix (veja trailer) Já disponível na sua tela... Divulgação O nascimento de uma lenda das pistas 'Ferrari' fala de Enzo Ferrari, que transformou a fábrica italiana num ícone das pistas. O diretor Michael Mann concentra o relato no ano de 1957, quando a fábrica estava à beira da falência e precisava vencer corridas importantes para sobreviver. O papel-título é do sempre bom Adam Driver, impecável. O brasileiro Gabriel Leone vive um piloto espanhol. | 'Ferrari', 2023 | Direção - Michael Mann | Elenco - Adam Driver e Penélope Cruz | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video Leia mais Divulgação Duelo de atrizes em um drama complexo Julianne Moore é uma mulher que, aos 36 anos, largou marido para se casar com um garoto de 13 anos. Duas décadas depois, continuam juntos, com filhos, e sua vida será transformada em filme. Natalie Portman interpreta a atriz escalada para viver o papel. Ao conviver alguns dias com o casal, ela percebe que nada é exatamente o que parece ser. | 'Segredos de um Escândalo', 2023 | Direção - Todd Haynes | Elenco - Natalie Portman e Julianne Moore | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video, Apple TV Leia mais O que está bombando Brooke Shields em cena de 'A Mãe da Noiva' Netflix/Divulgação Brooke Shields é o chamariz de 'A Mãe da Noiva' Lançado na semana passada, 'A Mãe da Noiva' assumiu rapidamente o posto de filme mais visto na Netflix. Trata-se de uma comédia romântica nada inspirada, que abusa dos clichês e das piadas mais previsíveis possíveis. No enredo, uma mãe vai até um resort tropical fantástico para o casamento da filha. Chegando lá, tem uma surpresa: o pai do noivo é um ex-namorado, com o qual tem uma relação bastante conturbada. O sucesso estrondoso do filme só tem uma explicação: Brooke Shields. Nos últimos tempos, seguindo uma carreira de poucos trabalhos, a atriz faz o papel de mãe da noiva, e todo mundo vai correndo para assistir para descobrir se, aos 58 anos, ela continua bonita. O filme é realmente sofrível, mas a estrela juvenil de 'Menina Bonita' e 'A Lagoa Azul' é uma mulher madura muito atraente. 'A Mãe da Noiva', 2024

Direção Mark Waters

Elenco Brooke Shields, Benjamin Pratt, Miranda Cosgrove

Classificação livre

Onde Netflix (veja trailer) Max/Divulgação FIQUE DE OLHO 'O Simpatizante' conta a história de um espião do Vietnã no Norte (o ótimo Hoa Xuande) que, depois da guerra, vai para os EUA e se torna consultor de filmes em Hollywood. Série de sete episódios lançados semanalmente aos domingos, é o primeiro projeto de Robert Downey Jr. depois do Oscar por 'Oppenheimer'. Ele interpreta vários papéis. Após 26 de maio, estará completa no streaming. | 'O Simpatizante', 2023 | Criação Don McKellar, Park Chan-wook | Elenco Hoa Xuande, Robert Downey Jr. | Classificação 16 anos | Onde Max Divulgação PARA MARATONAR Uma cidadezinha vira de cabeça para baixo com a chegada de uma máquina, a Morpho, que revela a cada interessado quais são os seus grandes potenciais e faz todos repensarem suas vidas. É um humor cínico, uma esquete do Monty Phyton numa série longa, com bons resultados. A 2ª temporada está chegando. Maratonar a 1ª é uma pedida boa para o fim de semana. | 'A Máquina do Destino', 2023 | Criação Matthew Spiegel | Elenco Chris O'Dowd, Gabrielle Dennis | Classificação 14 anos | Onde Apple TV Divulgação Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Divulgação Por que assistir a 'O Planeta dos Macacos'? Os cinemas exibem agora 'Planeta dos Macacos: O Reinado', simplesmente o décimo filme inspirado no livro do francês Pierre Boulle. Além dessa dezena de longas para tela grande, a história da sociedade na qual os macacos dominam os humanos inspirou também série de TV e desenhos animados. Mas nada nessa imensa produção supera o filme original de 1968, estrelado por Charlton Heston, dos épicos 'Os Dez Mandamentos' e 'Ben-Hur'. O roteiro segura toda a tensão até o momento em que o astronauta que caiu no planeta hostil decide enfrentar os macacos. Numa época em que não havia internet e por isso mesmo também não havia spoiler, o final do filme surpreendeu as plateias nos cinemas de todo o mundo. Vale muito a pena assistir. Curioso é que o filme está disponível no Star+ com um título absurdo: 'O Homem que Veio do Futuro'. Mas é o velho e cada vez melhor 'O Planeta dos Macacos' original. 'O Planeta dos Macacos', 1968

Direção Franklin J. Schaffner

Elenco Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter

Classificação 12 anos

