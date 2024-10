Quinta-feira, 03/10/2024 Brad Pitt e George Clooney no filme policial 'Lobos' AppleTV+/Divulgação 'Lobos' é movido pelo charme de Brad Pitt e George Clooney Thales de Menezes Brad Pitt e George Clooney são dois 'fixers', profissionais chamados para limpar uma cena de crime e eliminar todas as evidências. Não se conheciam e demonstram ódio mútuo à primeira vista quando obrigados a trabalhar juntos. Em cima desse ponto de partida, 'Lobos' empilha vários trunfos: uma trama policial muito boa, personagens secundários interessantes, ótimos momentos de comédia na rivalidade da dupla e, principalmente, o charme dos astros. Parceiros em várias produções, eles esbanjam entrosamento. Um devolve cada piadinha do rival com outra mais engraçada. E o roteiro é esperto quando expõe os perrengues físicos da dupla. Mesmo os galãs sedutores se rendem às dificuldades da velhice. O roteiro reserva à dupla diálogos de filosofia barata, típicos dos filmes de Tarantino que ambos conhecem bem. E talvez o melhor acerto de 'Lobos' seja dispensar cenas violentas, com exceção de um tiroteio final mais sugerido do que exibido na tela. Enfim, é uma comédia muito boa. 'Lobos', 2024

Direção Jon Watts

Elenco George Clooney, Brad Pitt, Austin Abrams

Classificação 18 anos

Onde AppleTV+ (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Disney+/Divulgação 'Divertidamente 2' leva as animações a novo recorde A continuação das aventuras das personagens que representam sentimentos dentro da mente de uma garota conseguiu se tornar mais popular ainda do que o filme original. 'Divertidamente 2' tem números de bilheteria similares a franquias como 'Star Wars' ou 'Harry Potter'. Um dos maiores trunfos dessa animação arrebatadora é conseguir ser interessante para crianças menores e adultos de todas as idades. Simplesmente irresistível. 'Divertidamente 2', 2024 | Direção - Kelsey Mann | Elenco - Amy Poehler, Maya Hawke, Diane Lane (vozes) | Classificação - Livre | Onde - Disney+ Imovision/Divulgação Diretor cria outro divertido debate intelectual Um arquivista aposentado mora numa casa de repouso e entra em conflito com manifestantes que protestam contra um mural erguido dentro do asilo. Segundo eles, a obra é uma glorificação do colonialismo. Dá para fazer um filme bom e divertido com isso? Sim, se o diretor é Denys Arcand, canadense que fez fama com 'O Declínio do Império Americano' e 'As Invasões Bárbaras', duas ácidas discussões intelectuais transformadas em ótimos longas. 'Testamento', 2023 | Direção - Denys Arcand | Elenco - Rémy Girard, Sophie Lorain | Classificação - 14 anos | Onde - Amazon, Reserva Imovision O QUE ESTÁ BOMBANDO Kristen Bell e Adam Brody formam o casal da série 'Ninguém Quer' Netflix/Divulgação O amor entre uma mulher agressiva e um rabino desonesto Se existissem prêmios para argumentos mais criativos e inesperados entre as séries de streaming, independente do produto final ser ou não bom, 'Ninguém Quer' seria destaque. A série tem uma ideia tão absurda que é incrível como os roteiristas conseguiram desenvolver alguma coisa. Kristen Bell e Adam Brody são os protagonistas. Eles interpretam um casal que tem muitas barreiras para impedir qualquer chance de um romance bem-sucedido. Ela é Joanne, uma mulher que é um poço de raiva e reações intempestivas. E um de seus traços agressivos é ser agnóstica. No caso, não é apenas desacreditar de qualquer religião. Ela odeia todas. E ele é Noah, um rabino que mataria de desgosto qualquer mãe judia: é um pilantra, com lábia para enganar a todos. Por incrível que pareça, a comédia romântica funciona. Talvez algumas pessoas torçam o nariz para o perfil cínico do casal. Mas 'Ninguém Quer' tem o mérito de ser completamente diferente dos outros exemplares do gênero. 'Ninguém Quer', 2024

Direção Erin Foster

Elenco Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer) Max/Divulgação FIQUE DE OLHO A Max começou a soltar semanalmente os episódios de 'A Franquia', série com atores pouco conhecidos que poderia até passar meio batida, não fosse ter entre seus criadores Sam Mendes, de 'Beleza Americana' e outros grandes filmes. O roteiro acompanha os (muitos) problemas de uma equipe que produz filmes de super-heróis. No começo, o ritmo é bom, e a série diverte. Agora é ver se segura o pique. 'A Franquia', 2024 | Criação - Jon Brown, Armando Iannucci, Sam Mendes | Elenco - Billy Magnussen, Aya Cash, Himesh Patel | Classificação - 14 anos | Onde - Max Prime Video/Divulgação PARA MARATONAR Essa dica de maratona não é para os fracos. São 90 episódios nas cinco temporadas da série. As quatro primeiras entre 2005 e 2008, e uma retomada em 2017. 'Prison Break' parte de um mote absurdo: para resgatar o irmão que está no corredor da morte, homem consegue ser encarcerado no mesmo presídio e traz tatuadas no corpo as indicações de um plano de fuga para os dois. Por incrível que pareça, a série é ótima. É hora de ver de ponta a ponta. 'Prison Break', 2005-2017 | Criação - Paul T. Scheuring | Elenco - Dominic Purcell, Wentworth Miller | Classificação - 16 anos | Onde - Max Arte News Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Matthew Broderick e Ally Sheedy no filme 'Jogos de Guerra' MGM/Divulgação Por que assistir a 'Jogos de Guerra'? Em 1983, não existia o conceito de hacker, o invasor de sistemas de computação. 'Jogos de Guerra' criou uma espécie de 'hacker acidental' e foi a revelação de Matthew Broderick, que faria sucesso com 'Feitiço de Áquila' e 'Curtindo a Vida Adoidado'. Ele interpreta David, geniozinho que passa o dia pulando de um game para outro. Até que ele descobre a porta virtual de um sistema que pode, entre outras coisas, criar games. David pede para jogar uma 'guerra termonuclear global', sem saber que está conectado a um computador do governo americano. E o sistema está relatando a brincadeira a Washington como se fosse um ataque real. De seu quarto, David está prestes a detonar a Terceira Guerra Mundial. Dirigido por John Badham, de 'Embalos de Sábado à Noite', com John Travolta, o filme tem um ritmo vibrante. Broderick dá sinais de muito talento, assim como Ally Sheedy, uma das revelações jovens daquela década, que faz o papel de Jennifer, namorada de David. 'Jogos de Guerra', 1983

Direção John Badham

Elenco Matthew Broderick, Ally Sheedy

Classificação 12 anos

