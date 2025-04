Quinta-feira, 03/04/2025 James McAvoy é o protagonista do suspense 'Não Fale o Mal' Prime Video/Divulgação James McAvoy desperta ódio em quem assistir a 'Não Fale o Mal' Thales de Menezes O filme dinamarquês 'Não Fale o Mal', dirigido por Christian Tafdrup em 2022, é um terror psicológico espetacular. Mas as constantes adaptações americanas de filmes europeus não são exatamente uma unanimidade de público e crítica. Como esperado, o filme original é melhor. Mas a nova versão tem algo que os dinamarqueses não tinham: James McAvoy, o intérprete do Professor Xavier na franquia 'X-Men'. Ele já tinha demonstrado grande talento no papel de um homem perturbado que tem mais de 20 personalidades diferentes, em 'Fragmentado' (2016), de M. Night Shyamalan. Em 'Não Fale o Mal', uma família passa férias num local isolado e encontra ali uma família, simpática e atenciosa. Mas o pai, Paddy, papel de McAvoy, vai aos poucos revelando certos comportamentos que vão assustar os visitantes. E eles têm muitos motivos para ficar assustados. Feito a partir de um ótimo material, o thriller só é obrigatório pela atuação magnética de McAvoy. O espectador vai odiar muito esse sujeito. 'Não Fale o Mal', 2024

Direção James Watkins

Elenco James McAvoy. Mackenzie Davis, Scoot McNairy

Classificação 18 anos

Onde Prime Video