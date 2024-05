Quinta-feira, 30/05/2024 Paul Rudd à frente do elenco de 'Ghostbusters: Apocalipse de Gelo' Divulgação/Sony Pictures 'Ghostbusters' se renova após 40 anos de franquia Thales de Menezes Movimentado e esperto, 'Ghostbusters: Apocalipse de Gelo' mostra uma nova cara da série em seu quinto filme. 'Os Caça-Fantasmas', lançado em 1984 e depois adotado pelos fãs com seu título original, 'Ghostbusters', estourou nas bilheterias, tal qual sua sequência, produzida em 1989. Todo esse sucesso quase foi jogado no lixo em 2016, com a estreia de um filme pavoroso que traz uma versão feminina dos caçadores de fantasmas de Nova York. Um equívoco imperdoável, vergonhoso para os envolvidos. Por isso, em 2021, causou sensação uma boa retomada das aventuras, desta vez resgatando o grupo original de heróis cientistas. Surgiu ali uma nova geração de protagonistas, lado a lado com os veteranos. Dois teens são herdeiros de um dos ghostbusters originais. O grupo do novo filme, que enfrenta fantasmas capazes de levar a Terra a outra era glacial, tem na liderança Paul Rudd, como um professor boa-praça. O grande acerto está no casal de irmãos adolescentes, vividos por McKenna Grace e Finn Wolfhard, o ex-integrante de 'Stranger Things' com a carreira mais interessante até agora. Leia também a crítica de Roberto Sadovski. 'Ghostbusters: Apocalipse de Gelo', 2024

Direção Gil Kenan

Elenco Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace

Classificação 12 anos

Já disponível na sua tela... Divulgação/Warner Bros. 'Duna' volta com vocação de aventura Depois de uma primeira parte lançada em 2021, de ritmo arrastado, mas satisfatória para os leitores do romance que deu origem aos filmes, 'Duna: Parte 2' é muito mais acelerado. O diretor Denis Villeneuve não teve pudor de aproximar essa sequência dos clichês de combates de 'Star Wars' e outros blockbusters de sci-fi. O ator Timothée Chalamet deixa o papel de Paul Atreides como o novo nome quente de Hollywood. 'Duna: Parte 2', 2024 | Direção - Denis Villeneuve | Elenco - Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler | Classificação - 14 anos | Onde - Apple TV, NOW, Amazon Divulgação/Imagem Filmes Uma vingança desperta em 'Instinto Materno' No papel de Celine e Alice, amigas que são vizinhas e mães de filhos pequenos, Anne Hathaway e Jessica Chastain passam bem pelo desafio de um filme em que os piores sentimentos afloram numa situação-limite. Quando o filho de Alice morre, ela projeta a culpa do acidente na vizinha, e agora é o filho de Celine que corre perigo. Um filme às vezes até desagradável, mas o tempo todo envolvente. 'Instinto Materno', 2024 | Direção - Benoît Delhomme | Elenco - Anne Hathaway, Jessica Chastain | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, Amazon, Google Play O que está bombando Jennifer Lopez como Atlas Shepherd Divulgação/Netflix Um filme para amar ou odiar J-Lo Jennifer Lopez já fez muito sucesso na música, nos filmes e nas mídias sociais para justificar uma imensa legião de seguidores, certamente dividida entre admiradores e haters. A ficção científica 'Atlas' está em primeiro lugar entre os mais vistos na Netflix simplesmente por ser estrelada por J-Lo. Quem não gosta dela já tratou de antecipadamente divulgar que o longa seria desastroso. Mesmo longe de ser um bom filme, ele não merece ser espinafrado como tem sido pela maioria dos críticos amadores. Tem ritmo, funciona como diversão e traz dois bons atores, Simu Liu, o Ken oriental de 'Barbie', e Sterling K. Brown, indicado ao Oscar por 'Ficção Americana'. O problema do roteiro é transformar uma Inteligência Artificial em personagem primordial na trama. O que seria talvez uma boa ideia é totalmente desperdiçada em soluções medíocres no enredo. No fim das contas, 'Atlas' serve para ver Jennifer Lopez, para o bem ou para o mal. 'Atlas', 2024

Direção Brad Peyton

Elenco Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown

Classificação 14 anos

Divulgação/Paramount+ FIQUE DE OLHO Produção alemã, 'Maxton Hall' chegou logo ao posto de série mais vista no Prime. Fácil de entender. Passada numa escola de elite, usa argumento já batido, 'menina pobre e garoto rico se apaixonam', mas traz à tela todas as boas sacadas do romance teen de Mona Kasten, 'Save Me', best-seller mundial. Como a autora já lançou três volumes, o sucesso deve se estender por pelo menos mais duas temporadas. 'Maxton Hall: O Mundo Entre Nós', 2024 | Criação - Markus Brunnemann | Elenco - Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video Divulgação/Paramount+ PARA MARATONAR Ficção histórica, 'Um Cavalheiro em Moscou' mostra em seis episódios uma visão diferente da Revolução Russa. Ewan McGregor interpreta um conde que, após o levante, é colocado pelos bolcheviques numa espécie de 'prisão de luxo'. Na verdade, um hotel próximo ao Kremlin tomado pelos revolucionários socialistas. Minissérie tem humor e um tanto de aventura, além do charme do protagonista. 'Um Cavalheiro em Moscou', 2024 | Criação - Ben Vanstone |Elenco - Ewan McGregor, Johnny Harris | Classificação - 14 anos | Onde - Paramount+, NOW

Direção Nicholas Ray

Elenco James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo

Classificação 14 anos

