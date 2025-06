Quinta-feira, 19/06/2025 Jack Quaid é um herói atrapalhado no filme 'Novocaine: À Prova de Dor' Paramount Pictures/Divulgação Filme com Jack Quaid troca a dor por muitas risadas Thales de Menezes Um personagem que conversa com Nathan Caine dispara: 'Você é o super-herói da dor!'. É uma definição simples e completa do personagem de uma história que parte de uma boa ideia para criar ótimas situações. 'Novocaine: À Prova de Dor' é um projeto que o roteirista Lars Jacobson tentou emplacar durante anos, e valeu a pena insistir. O filme é entretenimento puro, inteligente e escapista. E ajuda demais o papel principal ter parado nas mãos de Jack Quaid. O ator vem do sucesso do terror bizarro 'Acompanhante Perfeita' e dá um salto na carreira. Filho dos atores Dennis Quaid e Meg Ryan, só agora, aos 33 anos, parece ter deixado de vez os papéis de coadjuvante. Seu personagem em 'Novocaine' é um sujeito que tem a condição rara de não sentir nenhuma dor física. Isso já trouxe coisas boas e ruins em sua vida, mas ele só tem a verdadeira dimensão desse seu 'superpoder' quando sua namorada é sequestrada. Na tentativa de resgatá-la, ele trava confrontos físicos muito engraçados. 'Novocaine: À Prova de Dor', 2025

Direção Dan Berk, Robert Olsen

Elenco Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson

Classificação 18 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer) Publicidade Já disponível em sua tela... Globoplay/Divulgação Recriando a jornada ímpar de Ney Matogrosso Ney Matogrosso tem uma trajetória tão intensa e desafiadora do mundo a seu redor que poderia render uma cinebiografia bacana, e o filme dirigido por Esmir Filho cumpre essa missão. Didático ao explicar o fenômeno do Secos & Molhados e carinhoso com seu personagem principal, traz uma interpretação vigorosa de Jesuíta Barbosa, que às vezes consegue fazer o público se esquecer do ator e imaginar que está vendo na tela o verdadeiro Ney. 'Homem com H', 2025 | Direção - Esmir Filho | Elenco - Jesuíta Barbosa, Caroline Abras, Rômulo Braga | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix, ClaroTV+ Globoplay/Divulgação Fernanda Montenegro em uma história inusitada Baseado numa história real e contando com a presença de Fernanda Montenegro, o filme mostra ao público uma personagem que supera a imaginação de qualquer roteirista. Vitória é uma mulher idosa que, da janela de seu apartamento, passa a gravar as imagens da ação dos traficantes em sua vizinhança, e esse material colabora com o combate ao tráfico. É tudo tão incrível que o roteiro nem precisou exagerar em dramatizações extras. 'Vitória', 2025 | Direção - Andrucha Waddington | Elenco - Fernanda Montenegro, Alan Rocha, Linn da Quebrada | Classificação - 16 anos | Onde - Globoplay O QUE ESTÁ BOMBANDO Nick Mohammed, Bryce Dallas Howard e Orlando Bloom em 'Improvisação Perigosa' Prime Video/Divulgação Atores infiltrados na polícia cumprem a missão de fazer rir O título é ruim, mas o roteiro e a construção dos personagens transformam 'Improvisação Perigosa' em um filme surpreendentemente atraente, a partir de uma ideia nada óbvia de inserir comediantes do teatro numa trama policial. Bryce Dallas Howard, a mocinha da franquia 'Jurassic Park', é uma atriz e dramaturga que, sem sorte na carreira, dá aulas de comédia de improviso. E um policial quer contratar os serviços dela e de dois alunos para que eles participem disfarçados de ações contra o crime. Pelo dinheiro, ela aceita, mas com um probleminha: os únicos alunos para acompanhá-la são os piores da turma. Orlando Bloom, nome em baixa nos últimos tempos, interpreta um ator canastrão que trata cada papel como se fosse um desafio escrito por Shakespeare. Já Nick Mohammed faz um homem tímido que procurou aulas de improviso apenas para ganhar algum traquejo social. E não é que o trio se envolve em situações muito engraçadas? Não é à toa que o filme já está entre os mais vistos. 'Improvisação Perigosa', 2025

Direção Tom Kingsley

Elenco Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed

Classificação 18 anos

Onde Prime Video (Trailer) Paramount+/Divulgação FIQUE DE OLHO O elenco já é um bom motivo para conferir os dez episódios semanais dessa minissérie que conta a história de duas gerações do crime organizado. Pierce Brosnan e Helen Mirren fazem parte da linhagem dos bandidos, e Tom Hardy faz o personagem que atrapalha os esquemas dos larápios. O humor é refinado, e funciona muito bem a ideia de tratar o crime como uma representação aristocrática. É um caso raro de série para um público maduro. 'Terra da Máfia', 2025 | Criação - Ronan Bennett | Elenco - Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren | Classificação - 14 anos | Onde - Paramount+ Netfix/Divulgação PARA MARATONAR São apenas cinco episódios, mas eles concentram muitas boas ideias que subvertem uma história que poderia ser apenas mais um relato de uma jovem policial envolvida em trilha de mortes, como tantas disponíveis no streaming. Mas essa produção sueca sabe usar a gélida locação de uma estação de esqui e uma atriz bem talentosa no papel da detetive de Estocolmo que vai procurar férias relaxantes e encontra violência. 'Os Assassinatos de Are', 2025 | Criação - Joakim Eliassson | Elenco - Carla Sehn, Kardo Razzazi, Charlie Gustafsson | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Sissy Spacek na tenebrosa cena do baile em 'Carrie, a Estranha' United Artists/Divulgação Por que assistir a 'Carrie, a Estranha'? Brian De Palma se utiliza nesse filme de um terror fictício, o poder paranormal de uma jovem, para tratar de um terror real, que é o bullying que a garotada faz com requintes de crueldade. Carrie é a adolescente que mora com a mãe malucona e tem dificuldades para se relacionar com a turma da escola. Enquanto o roteiro vai mostrando uma crescente animosidade dos colegas, traz também vários indícios de que há mistérios malignos envolvendo a vida da jovem. Quando uma brincadeira de extremo mau gosto estraga o baile de formatura de Carrie, sua frustração desperta um incrível poder de destruição. Destaque para a capacidade de De Palma para potencializar o terror que está nas páginas desse que é o primeiro livro lançado pelo gênio Stephen King. E também para a presença de John Travolta, novato vindo da TV que um ano depois ganharia o mundo com 'Os Embalos de Sábado à Noite'. E quem nunca assistiu ao filme antes vai entender por que a cena final até hoje não sai da mente de quem a viu há quase 50 anos. 'Carrie, a Estranha', 1976

Direção Brian De Palma

Elenco Sissy Spacek, Piper Laurie, John Travolta

Classificação 16 anos

