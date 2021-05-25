Quinta-feira, 11/09/2025 Mark Ruffalo é o líder da equipe do FBI agindo em missão na periferia da Filadélfia HBO Max/Divulgação Em 'Task', o herói é ex-padre, e o vilão, um lixeiro Thales de Menezes Em 2021, a série 'Mare of Easttown' agradou em cheio. Escalou Kate Winslet como detetive de polícia numa cidade operária da Pensilvânia, sofrendo pressões por um caso de assassinato não resolvido. O foco era a morte de uma jovem mãe, num roteiro de reviravoltas. Agora, Brad Ingelsby, criador dessa série que deu um Emmy a Kate Winslet, retorna com 'Task: Unidade Especial'. Ele volta para a Pensilvânia, com mais um grande nome encabeçando o elenco. Mark Ruffalo interpreta Tom Brandis, um agente do FBI que já foi padre e está aprendendo a lidar com um luto familiar. Ele lidera uma força-tarefa enviada a um subúrbio operário da Filadélfia para combater uma onda de crimes noturnos. O responsável pelos assaltos é um lixeiro, pai de família admirado pelos vizinhos, que à noite comanda essas ações violentas. Um vilão muito original, longe dos estereótipos do gênero. Os sete episódios de 'Task' têm tudo para repetir o sucesso de 'Mare of Easttown'. 'Task: Unidade Especial', 2025

Criação Brad Ingelsby

Elenco Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones

Classificação 14 anos

Onde HBO Max (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Disney/Divulgação 'Lilo & Stitch' funciona com atores de verdade Em 2002, a animação 'Lilo e Stitch' ganhou o público mundial com uma ideia original: uma garota havaiana adota um animal de estimação esquisito, porque, na verdade, é um alienígena fugitivo. Teve uma sequência em 2005 e especiais de TV. Agora, a adaptação live-action veio aos cinemas para mais uma versão engraçada e bem-sucedida. Ao lado dos atores, Stitch parece um bichinho de pelúcia, e o carisma do alien azulzinho segue inabalável. 'Lilo & Stitch', 2025 | Direção - Dean Fleischer Camp | Elenco - Maia Kealoha, Sydney Agudong, Chris Sanders | Classificação - 10 anos | Onde - Disney+ ITN Studios/Divulgação Popeye agora é um monstro que volta da morte Cresce o número de filmes de terror com versões sangrentas e assustadoras de personagens infantis. Depois de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e até o Bambi, essa produção inglesa recorre ao marinheiro Popeye, mas sem a amada Olívia Palito ou o rival Brutus. O roteiro transforma o marujo de braços estranhos em assassino que retorna da morte e ameaça um acampamento de verão. Um pastiche, mas com alguns bons sustos. 'A Vingança do Popeye', 2025 | Direção - William Stead | Elenco - Emily Mogilner, Connor Powles, Steven Murphy | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Liam Neeson volta ao papel de Mike McCann na continuação do filme de ação 'Missão Resgate' Vertical/Divulgação Liam Neeson entre os mais vistos, sempre de arma na mão Há 30 anos, o ator britânico Liam Neeson era considerado um ótimo intérprete, em projetos como o épico pacifista 'A Lista de Schindler', que valeu a ele uma indicação ao Oscar. Hoje, aos 73 anos, não passa de um astro decadente fazendo um filme de ação vagabundo atrás do outro. Já são 200 filmes no currículo! Chega a rodar quatro projetos em um ano, e em muitos não tem muito o que fazer além de pegar em armas e falar estritamente o necessário. Repete à exaustão o mote do homem com um passado militar ou policial que é obrigado a usar suas habilidades em situações extremas. Um público fiel de filmes de trogloditas armados leva ao topo dos mais vistos no streaming essa continuação de 'Missão Resgate', filme de 2021 no qual ele é um motorista de caminhão que tenta salvar homens soterrados numa mina no Canadá. Desta vez, o personagem vai parar no Nepal e precisa enfrentar mercenários que sequestram um ônibus de turistas. Mais um filme em que Neeson aparece no pôster empunhando uma arma. 'Missão Resgate: Vingança', 2025

Direção Jonathan Hensleigh

Elenco Liam Neeson, Bingbing Fan, Marcus Thomas

Classificação 16 anos

Onde Amazon Prime Video (Trailer) HBO Max/Divulgação FIQUE DE OLHO Eis uma produção brasileira com um argumento original e atores que, pelos episódios já disponibilizados, defendem bem a proposta. A minissérie mostra funcionários de empresas aéreas que, nos primeiros anos severos da Aids, arriscaram os empregos contrabandeando AZT, medicamento que na época ainda era considerado ilegal no Brasil. Um episódio pouco conhecido, que merece realmente mais divulgação. 'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente', 2025 | Criação - Patricia Corso, Leonardo Moreira | Elenco - Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer | Classificação - 16 anos | Onde - HBO Max Prime Video/Divulgação PARA MARATONAR Desde o final de 'House of Cards' os fãs estão aguardando outra ótima série para Robin Wright mostrar seu talento. Essa minissérie em seis episódios não é incrível, mas tem sacadas inteligentes para divertir quem quiser matar saudades da atriz. Ela interpreta uma mulher que pensa ter a vida perfeita, até o filho aparecer com uma namorada que desperta muitas suspeitas. Quem faz o papel da garota é Olivia Cooke, de 'A Casa do Dragão'. 'A Namorada Ideal', 2025 | Criação - Gabbie Asher, Naomi Sheldon | Elenco - Olivia Cooke, Robin Wright | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Kurt Russell enfrenta um alienígena no sci-fi clássico 'O Enigma de Outro Mundo' Universal Pictures/Divulgação Por que assistir a 'O Enigma de Outro Mundo'? John Carpenter não é apenas um dos maiores diretores de filmes de terror da história. É também um cinéfilo enlouquecido, capaz de assistir a três ou quatro filmes no mesmo dia. 'O Enigma de Outro Mundo', de 1982, nasceu da vontade de Carpenter fazer um tributo a 'O Monstro do Ártico', sci-fi soturna que Howard Hawks dirigiu em 1951. Longe de ser um especialista em filmes para assustar, o genial Hawks imprimiu uma tensão incrível ao mostrar uma equipe de cientistas e militares americanos enfrentando um alienígena em um posto remoto no Ártico. Carpenter manteve o enredo, chamou para o papel principal seu ator favorito, Kurt Russell, e trocou a sutileza visual de Hawks por cenas bem explícitas de violência. Como outra inovação, introduziu o poder do alien em assumir formas humanas. Na época, alguns críticos disseram que Carpenter transportou o enredo de 'Alien" da nave espacial para a estação no meio da neve. Coisa de quem não conhece o clássico de Hawks. 'O Enigma de Outro Mundo', 1982

Direção John Carpenter

Elenco Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David

Classificação 14 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer)




