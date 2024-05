Quinta-feira, 23/05/2024 Anya Taylor-Joy em 'Furiosa: Uma Saga Mad Max' Warner/Reprodução 'Mad Max' chega à versão garota e segue violento Thales de Menezes É impossível falar de outra coisa. 'Furiosa: Uma Saga Mad Max' é um dos grandes lançamentos do ano e pode levar mais gente ao cinema que a segunda parte de 'Duna' conseguiu há poucos meses. E, com certeza, transformará Anya Taylor-Joy definitivamente numa estrela. O filme se dedica a contar a infância e a adolescência da personagem interpretada no filme anterior da franquia por Charlize Theron. É um prequel, que explica como Furiosa se tornou uma guerreira das estradas e como perdeu seu braço esquerdo, substituído por uma prótese metálica. Difícil dizer se o longa é melhor ou pior que 'Mad Max: A Estrada da Fúria', simplesmente porque os dois parecem ser um filme só. Os personagens se repetem, a desolação do mundo de areia é a mesma e as corridas e explosões de veículos malucos seguem histéricas. De novidade, além do frescor da atriz principal, a presença de Chris Hemsworth como o vilão que faz Furiosa comer o pão que o diabo amassou. Ele se afasta do perfil garboso de Thor dos filmes da Marvel, usando aqui um horrendo nariz falso. É a batalha entre a bela e a fera. 'Furiosa: Uma Saga Mad Max', 2024

Direção George Miller

Elenco Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth

Classificação 16 anos

Onde Nos cinemas (trailer) Quer receber informações sobre novidades no streaming e no cinema no seu WhatsApp? Splash tem um canal com curadoria para te ajudar na seleção do que assistir. Publicidade Já disponível na sua tela... Divulgação/Warner+Legendary Godzilla e Kong, agora lado a lado Após se enfrentarem em 'Godzilla Vs. Kong' (2021), os dois monstrengos se unem para combater um terceiro gigante, este com péssimas intenções em relação à humanidade. O filme é bem movimentado, mas não é fácil conduzir trama com 2 criaturas irracionais trabalhando em equipe. Bom programa para 25/5, Dia do Orgulho Nerd. 'Godzilla e Kong: O Novo Império', 2024 | Direção - Adam Wingard | Elenco - Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry | Classificação - 12 anos | Onde - Apple TV, NOW Divulgação/Miramax Roteiro esperto de 'Beekeeper' supera clichês Vindo do sucesso de bilheteria estrondoso de 'Megatubarão 2', o fortão Jason Statham assume um papel clichê em filmes de ação: o sujeito pacato que os bandidos resolvem pressionar, sem saber que é um ex-agente de forças especiais. Aí a trilha de vingança começa, com violência. Você já viu esse filme antes, mas aqui há uma boa dose de inteligência no roteiro. 'Beekeeper: Rede de Vingança', 2023 | Direção - David Ayer | Elenco - Jason Statham, Emmy Raver-Lampman | Classificação - 18 anos | Onde - Prime Video O que está bombando Emilia Clarke e Chiwetel Ejiofor em cena de 'Geração do Futuro' Divulgação/Prime Video 'Geração do Futuro' está no topo dos filmes mais vistos no streaming, e não é fácil entender as razões desse sucesso. É uma ficção científica bastante arrastada, na qual os diálogos querem discutir questões profundas. Mas há um apelo pop. Primeiro, pela atraente dupla de protagonistas, atores que já tiveram resposta calorosa dos fãs. Emily Clarke é a eterna Daenerys de 'Game of Thrones', enquanto Chiwetel Ejiofor ganhou fama em '12 Anos de Escravidão'. Depois, o roteiro tem o mérito de escolher temas 'quentes': casais inférteis buscando ter filhos e a já famigerada Inteligência Artificial. Mas a história não mistura bem esses assuntos. Numa Nova York alguns anos no futuro, o casal decide tentar ter filhos com ajuda dos métodos do Womb Center. Seus laboratórios permitem a gravidez em úteros móveis, ninhos artificiais ou no interior de grandes vagens. Dá para levar a sério? 'Geração do Futuro', 2023

Direção Sophie Barthes

Elenco Emily Clarke, Chiwetel Ejiofor

Classificação 10 anos

Onde Claro TV, Apple TV, Amazon (trailer) Netflix/Divulgação FIQUE DE OLHO Pelo menos no streaming, 2024 parece ser mesmo o ano de Nicholas Galitzine. O ator está agora em 'Uma Ideia de Você', comédia romântica com Anne Hathaway que funciona muito bem. O londrino de 29 anos vem do sucesso da adaptação do romance teen 'Vermelho, Branco e Sangue Azul' e logo aparecerá no Starzplay em 'Mary e George', elogiada minissérie de época com Julianne Moore. 'Uma Ideia de Você', 2024 | Direção - Michael Showater | Elenco - Anne Hathaway, Nicholas Galitzine | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video Divulgação/AppleTV+ PARA MARATONAR Steven Spielberg adora produzir minisséries de guerra. Esta tem nove episódios e mostra soldados dentro de um avião, uma 'fortaleza voadora', cruzando as linhas inimigas em baixa altitude para enfrentar forças nazistas. No elenco, Austin Butler, que, depois de empolgar em 'Elvis' e 'Duna Parte 2', volta aos cinemas no mês que vem como um motoqueiro rebelde no aguardado 'Clube dos Vândalos'. 'Mestres do Ar', 2024 | Criação - John Orloff | Elenco - Callum Turner, Austin Butler | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+ Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Jerry Lewis em cena de 'O Professor Aloprado', de 1963 Universal Pictures/Divulgação Por que assistir a 'O Professor Aloprado'? Uma parcela dos filmes antigos oferecidos pelo Mubi pode matar saudade de gente madura que cresceu assistindo à Sessão da Tarde na Globo. E poucos filmes foram tão predominantes no horário como 'O Professor Aloprado'. Lançado em 1963, é dirigido, escrito, produzido e estrelado por Jerry Lewis (1932-2017). Então o maior cômico do cinema americano, ele criou um desafio pessoal, com dois personagens antagônicos para interpretar. Ele é o introvertido professor de química Julius Kelp, que desenvolve uma fórmula para tomar e se transformar em um conquistador, um Don Juan capaz de seduzir qualquer mulher. Talvez seja o filme em que Lewis mais se afasta de seu habitual humor 'pastelão inteligente'. Quase sempre há algo de infantil em seus tipos, mas aqui a pegada é outra, bem adulta. Não apenas o mais elogiado filme do ator, mas também uma de suas maiores bilheterias na carreira. 'O Professor Aloprado', 1963

Direção Jerry Lewis

Elenco Jerry Lewis, Stella Stevens

Classificação 12 anos

