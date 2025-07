Quinta-feira, 31/07/2025 Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal em 'Amores Materialistas' Sony Pictures/Divulgação Dakota Johnson em boa comédia romântica, mas convencional Thales de Menezes A diretora sul-coreana Celine Song ganhou o público fora de seu país com 'Vidas Passadas', delicada história indicada ao Oscar de filme e roteiro. Em sua primeira produção nos Estados Unidos, recebeu para o elenco três figuras das mais queridas do momento: Dakota Johnson, Chris Evans e o onipresente Pedro Pascal. Com eles, a diretora trocou os silêncios de 'Vidas Passadas' por um roteiro moderninho ao misturar romance e o mundo dos negócios. Em 'Amores Materialistas', Dakota interpreta uma casamenteira que atua entre o pessoal mais rico de Nova York e já tem um currículo de bons matrimônios orquestrados. Pascal é o milionário aparentemente perfeito decidido a fazer a casamenteira se casar. E Evans é o amigo pobretão e charmoso, e ele faz o coração dela balançar. Os diálogos são bons, o trio é muito atraente, mas esta é uma comédia romântica tradicional. Convencional demais para quem esperava que Song injetasse alguma novidade nesse gênero. Uma boa diversão, mas só isso. 'Amores Materialistas', 2025

Direção Celine Song

Elenco Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal

Classificação 14 anos

Já disponível na sua tela... Paris Filmes/Divulgação Ana de Armas é boa versão feminina de John Wick Quando esteve em São Paulo para a CCXP 2024, Ana de Armas repetiu o tempo todo como tinha sido incrível ter aprendido a lutar para esse filhote da franquia 'John Wick'. Keanu Reeves está no filme para dar aval à história da garota que realmente é uma bailarina, mas também uma máquina mortífera que deseja vingar a morte do pai. Um clichê atrás do outro, mas num ritmo alucinante. E Ana realmente funciona. 'Do Universo John Wick: Bailarina', 2025 | Direção - Len Wiseman | Elenco - Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video Diamond/Divulgação Um roteiro claustrofóbico para um thriller diferente É incrível como esse thriller muito original consegue esticar uma situação durante quase toda a duração do filme. E uma situação nada comum: ladrão vai roubar um carro grande de luxo e acaba trancado dentro dele, para descobrir que, remotamente, o dono do veículo o observa e vai fazer das próximas horas um verdadeiro inferno para o azarado meliante. E o sádico proprietário do carro é Anthony Hopkins, como sempre muito bom. 'Confinado', 2025 | Direção - David Yarovesky | Elenco - Bill Skarsgard, Anthony Hopkins, Michael Eklund | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video O QUE ESTÁ BOMBANDO The Weeknd em cena do filme produzido pelo próprio cantor Lionsgte Films/Divulgação Fãs de The Weeknd levam filme medíocre ao topo do streaming O canadense The Weeknd é uma das maiores estrelas da música pop nos últimos dez anos. Mas poderia continuar fazendo apenas suas canções. Ele idealizou e produziu um filme absolutamente medíocre, mas que foi bem nos cinemas americanos e, agora, caiu no streaming e se tornou um dos mais vistos no Brasil. 'Hurry Up Tomorrow', que também é o título de seu mais recente álbum, é uma história que não interessa a ninguém. O cantor interpreta a ele mesmo, um artista à beira de um ataque de nervos, entupido de cocaína e triste por ter levado um pontapé da namorada. Mas seu maior problema é achar que todo o mimimi sobre o estresse de popstar seja algo que vale a pena contar aos outros. O filme tem Jenna Ortega, a Wandinha, e Barry Keoghan, ator superestimado que ficou famoso ao dançar nu no filme 'Saltburn', ambos atuando muito mal. The Weeknd nem atua, é péssimo. Não há propriamente um roteiro, e tem pouca música. Mas os fãs do cantor estão carregando o filme para as alturas. 'Hurry Up Tomorrow', 2025

Direção Trey Edward Shults

Elenco The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan

Classificação 16 anos

Warner Bros./Divulgação PARA MARATONAR Uma proposta de maratona só para os fortes. São simplesmente 327 episódios, agora disponíveis ao mesmo tempo no Prime. Estão concentradas ali as aventuras dos irmãos Sam e Dean Winchester, que aprenderam com o pai a caçar criaturas sobrenaturais. A série teve bons índices de audiência em uma década e meia de produção. É raro uma atração tão longa segurar a onda como esta aqui conseguiu. 'Supernatural', 2005-2016 | Criação - Eric Kripke | Elenco - Jensen Ackles, Jared Padalecki, Mark Sheppard | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Brad Davis interpreta o estudante americano preso na Turquia Columbia Pictures/Divulgação Por que assistir a 'O Expresso da Meia-Noite'? Nos anos 1970, as atividades do tráfico de drogas internacional aumentaram consideravelmente, e começaram a pipocar casos de cidadãos americanos que eram presos em outras países carregando uma boa quantidade de drogas na bagagem. Eram chamados de 'mulas'. Quando eles eram capturados, a coisa poderia ficar bem séria, dependendo do país em que estavam. Em 1978, o filme 'O Expresso da Meia-Noite' chocou o público americano, e no resto do mundo a coisa não foi diferente. Extremamente violento, carregado de tensão, mas irresistível. O relato verídico das agruras de Billy Hayes, estudante americano tentando passar drogas na Turquia, é uma descida ao inferno num dos sistemas prisionais mais violentos naquela época. O ator Brad Davis, de 'Querelle' e 'Carruagens de Fogo', carrega muito bem um filme que tem na ficha técnica dois gigantes: Oliver Stone escreveu o roteiro, junto com Hayes, e Alan Parker dirigiu. Um filme impactante e obrigatório. 'O Expresso da Meia-Noite', 1978

Direção Alan Parker

Elenco Brad Davis, Irene Miracle, Bo Hopkins

Classificação 18 anos

Saiu em Splash.... Divulgação Não é terror: o melhor filme da história para Stephen King Mestre do terror, dono de obras como 'O Iluminado' e 'It: A Coisa', Stephen King revelou que o melhor filme de todos os tempos, para ele, não tem nada a ver com horror ou sobrenatural. O escritor escolheu um suspense denso e tenso, dirigido por William Friedkin, o mesmo cineasta de 'O Exorcista': lançado em 1977, 'O Comboio do Medo' ('Sorcerer', no original) é baseado no romance Le Salaire de la Peur, de Georges Arnaud. Leia reportagem Divulgação Ator mirim de Chico Bento ganha prêmio: 'Tô tremendo tudo' O jovem ator Isaac Amendoim, 12, roubou a cena no Prêmio Grande Otelo 2025, realizada ontem na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio. Intérprete do adorado Chico Bento no live-action 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa', o jovem não conteve as lágrimas ao receber o troféu de melhor longa infantil, concedido ao filme dirigido por Fernando Fraiha. "Tô tremendo tudo", confessou Isaac, emocionado. Veja mais aqui Prefeitura do Recife Diferente de Veneza, Toronto exalta cinema brasileiro Se no Festival de Veneza não houve representantes brasileiros entre os indicados, no Festival de Cinema de Toronto de 2025 o cenário foi diferente. A grande aposta do ano para o Brasil, 'O Agente Secreto' (Kleber Mendonca Filho), foi anunciado para concorrer na Special Presentations, que acontece entre 4 e 14 de setembro. 'Essa é uma mostra só com júri popular, o que é muito importante', avalia Vitor Búrigo. 'É uma janela maravilhosa.' Veja o Plano Geral