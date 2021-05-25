Quinta-feira, 21/08/2025 Kyle Marvin, Adria Arjona, Dakota Johnson e Michael Angelo Covino, os protagonistas Diamond/Divulgação Dakota Johnson de novo em cartaz, agora com 'Amores à Parte' Thales de Menezes Dakota Johnson parece estar a caminho de se transformar na Sandra Bullock de sua geração, uma nova rainha da comédia romântica. Há duas semanas ela estava ao lado de Chris Evans e Pedro Pascal no cartaz de 'Amores Materialistas'. Agora, aparece acompanhada por um trio menos conhecido nas fotos de 'Amores à Parte', que entrou nos cinemas. Sim, a falta de criatividade de quem dá títulos brasileiros aos filmes gingos é assustadora. Enquanto o filme com Pascal e Evans tentava inserir alguma inovação no gênero, sem muito sucesso, é verdade, 'Amores à Parte' poderia ter sido feito há 50 anos. Na verdade, foi feito mesmo: 'Bob, Carol, Ted e Alice', em 1969, com Natalie Wood. Não, não é uma refilmagem. Mas a proposta é a mesma: fazer piadas com o casamento aberto usando personagens que ainda acreditam ver nisso uma ousada modernidade. É antiquado, mas tem seus bons momentos de humor. E uma dupla de atrizes arrasando corações nos cinemas. Além de Dakota, a porto-riquenha Adria Arjona. 'Amores à Parte', 2025

Direção Michel Angelo Covino

Elenco Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin

Classificação 14 anos

Já disponível na sua tela... Universal/Divulgação Scarlett Johansson tenta salvar novo 'Jurassic World' Bem que os produtores tentaram, com a escalação da musa marvete Scarlett Johansson no novo filme da franquia 'Jurassic World', o sétimo desde 'Jurassic Park', em 1993. Mas fica difícil chamar o filme de "novo". Contando agora a história de uma expedição que tenta extrair DNA dos bichões, tudo se repete. As perseguições não parecem animar nem mesmo os atores. Vale só para conferir os monstros de computação gráfica. 'Jurassic World: Recomeço', 2025 | Direção - Gareth Edwards | Elenco - Scarlett Johansson, Mahershala Ali | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video Imovision/Divulgação Vale a pena trazer ao mundo uma Emmanuelle feminista? Um filme com proposta inusitada: apresentar uma versão feminista de 'Emmanuelle', clássico francês do cinema erótico dos anos 1970 que tratava a personagem como um pedaço de carne disponível aos machos. Talvez a melhor atitude feminista diante da franquia fosse nem pensar em retomar essa "heroína". Porque realmente é difícil entender as intenções da diretora, que disse em entrevistas não ter visto o filme original. 'Emmanuelle', 2024 | Direção - Audrey Diwan | Elenco - Noémie Merlant, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Domithila Cattete é a garota sequestrada por traficantes em 'Pssica' Netflix/Divulgação Fernando Meirelles e seu filho dirigem minissérie brasileira O tema não poderia interagir mais com o noticiário atual, sobre a exploração de crianças exposta em qualquer celular. 'Pssica' é uma minissérie da Netflix que pretende denunciar o tráfico sexual de menores no Pará. O roteiro, baseado no livro de Edyr Augusto, é hábil ao costurar a vida de três personagens que não se conheciam: Janalice, sequestrada por traficantes; Mariangel, que parte para se vingar dos assassinos de sua família; e Preá, líder de gangue. A atenção toda em cima da minissérie tem uma razão extra que é irrefutável: a direção é dividida ente Fernando Meirelles e seu filho, Quico Meirelles. A união familiar apresenta na tela cenas de tiroteios e fugas que são incomuns nas produções nacionais, mas que os Meirelles mostram uma habilidade tremenda para orquestrar. Com personagens bem construídos e bem defendidos por um elenco a ser descoberto pelo público, 'Pssica' é um avanço nas produções nacionais de streaming. 'Pssica', 2025

Direção Fernando Meirelles, Quico Meirelles

Elenco Domithila Cattete, Marleyda Soto, Lucas Galvino

Classificação 18 anos

AppleTV+/Divulgação FIQUE DE OLHO Quando a primeira temporada da série foi lançada, em 2023, Rose Byrne e Seth Rogen estavam ótimos como personagens que, depois de terem sido os melhores amigos na juventude, se reencontram após décadas de rompimento. E na segunda temporada, que começa a ser disponibilizada semanalmente, a coisa conseguiu melhorar. Os roteiros são primorosos, e a química da dupla está ainda mais forte. Uma rara série para adultos. 'Amor Platônico', 2023-2025 | Direção - Francesca Delbanco, Nicholas Stoller | Elenco - Seth Rogen, Rose Byrne, Luke Macfarlane | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV+ HBO/Divulgação PARA MARATONAR Está na hora de dar o devido valor a essa minissérie sci-fi que mostra sobreviventes depois de uma gripe mortal que tomou conta do planeta. Os personagens partem para a reconstrução do que sobrou de suas vidas. A produção surpreende porque tem um ritmo tranquilo, no bom sentido, mesmo aplicado a um enredo que mistura várias linhas temporais e requer uma participação mais atenta de quem decidir assistir. Tem momentos incríveis. 'Estação Onze', 2021-2022 | Criação - Patrick Somerville | Elenco - Mackenzie Davis, Himesh Patel, Matilda Lawler | Classificação - 16 anos | Onde - HBO Max CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Benicio Del Toro e Johnny Depp em cena de 'Medo e Delírio' Universal Pictures/Divulgação Por que assistir a 'Medo e Delírio'? 'Gonzo' é um estilo jornalístico no qual o repórter não é um observador neutro, mas sim parte da história, colocando suas impressões, emoções e opiniões no centro da narrativa. O maior autor do gênero é o americano Hunter S. Thompson (1937-2005). Seu livro 'Medo e Delírio em Las Vegas', de 1971, relata uma viagem repleta de drogas e absurdos, tratando da falência do 'sonho americano'. Os personagens principais são Duke, alter ego de Thompson, e Dr. Gonzo, seu amigo advogado. Ao adaptar a história para as telas, em 1999, o diretor Terry Gilliam imprimiu toda a alma satírica do Monty Python, seu antigo grupo, e acertou no elenco. Johnny Depp é Duke. Benicio Del Toro faz o papel do Dr. Gonzo. Inicialmente a proposta da dupla era cobrir uma corrida de motocicletas. Mas as drogas que aparecem pelo caminho transformam tudo em uma jornada surreal, anárquica e psicodélica. Como convém a um filme cult, foi um fracasso de bilheteria e ganhou notoriedade nos anos seguintes. 'Medo e Delírio', 1999

Direção Terry Gilliam

Elenco Johnny Depp, Benicio Del Toro, Tobey Mcguire

Classificação 18 anos

