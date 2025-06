Quinta-feira, 26/06/2025 Hunter Schafer é a adolescente perseguida no terror 'Cuckoo' Prime Video/Divulgação 'Cuckoo' traz jovem atriz em fórmula consagrada de terror Thales de Menezes Em 1978, quando escalou a novata Jamie Lee Curtis em 'Halloween', John Carpenter ensinou a todos que uma boa mocinha fugindo de um maluco assassino já é meio caminho andado para um bom filme de terror. O diretor alemão Tilman Singer mostra que aprendeu a lição na produção americana 'Cuckoo: O Medo Chama'. Hunter Schafer, mais um nome jovem que vem da série 'Euphoria', carrega o filme nas costas. Indo com a família para um resort nas montanhas, a adolescente Gretchen é a primeira a perceber que as coisas ali não são exatamente o que parecem ser. E, claro, ninguém dá crédito a ela. Quando a violência explode, o que se vê na tela é um jogo de gato e rato com tortura psicológica. Há um lance engraçado. Enquanto tenta escapar dali, Gretchen vai se machucando cada vez mais e, na parte final do filme, parece uma caricatura de alguém atropelado por um carro, cheia de ataduras e ferimentos. Para quem gosta de terror, 'Cuckoo' é um bom exemplar de uma fórmula consagrada. 'Cuckoo: O Medo Chama', 2024

Direção Tilman Singer

Elenco Hunter Schafer, Jan Bluthardt, Marton Csokas

Classificação 18 anos

Onde Prime Video (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... O2 Play/Divulgação Uma jornada pessoal entre paisagens maranhenses Se 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' representam uma elite sofisticada entre os filmes brasileiros, produções mais modestas estão surfando na onda. 'Betânia' teve boa passagem no Festival de Berlim, e Diana Mattos ganhou prêmio de atriz no Festival do Rio, no papel de uma parteira idosa que, depois da morte do marido, decide voltar ao povoado onde nasceu. Para quem gosta de filmes 'turísticos', as paisagens do Maranhão são incríveis. 'Betânia', 2024 | Direção - Marcelo Botta | Elenco - Diana Mattos, Ulysses Azevedo, Nádia De Cássia | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV Kare Production/Divulgação Fanny Ardant brilha em drama romântico francês Dois amantes se reencontram 15 anos depois de seu relacionamento. Ela, arquiteta aposentada, avó e viúva, está com 71 anos, e ele, médico feliz no casamento, com 45. Esse filme, que demorou bastante a chegar ao circuito brasileiro, prova duas coisas: ninguém faz filmes de revisionismo romântico tão bons quanto os franceses, e Fanny Ardant, a musa de François Truffaut, continua deslumbrante ao ultrapassar os 70 anos. 'Os Jovens Amantes', 2021 | Direção - Carine Tardieu | Elenco - Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France | Classificação - 14 anos | Onde - Looke, AppleTV O QUE ESTÁ BOMBANDO Clara Galle e Maria Romanillos na minissérie espanhola 'Olimpo' Netflix/Divulgação Corpos molhados são atração em minissérie espanhola Com atores desconhecidos no Brasil, a produção espanhola 'Olympo' estreou no streaming e pulou rapidamente para o topo das minisséries mais vistas. As razões são óbvias, e basta assistir a alguns minutos do primeiro episódio para entender. A trama se passa num centro de treinamento de atletas espanhóis, e quem conduz a narrativa é Amaia Olaberria, capitã linha-dura da equipe de nado sincronizado. Tudo começa como uma novelinha romântica, mas muda de figura quando entra no enredo o uso de substâncias dopantes por uma boa parte dos atletas. Mas o sucesso fulminante tem origem é no elenco. A cada episódio, muitos jovens bonitos e bonitas desfilam na tela, entre vestiários e piscinas. A começar por Carla Galle, que empresta charme e beleza para a capitã Amaia. A trama apresenta alguns buracos no roteiro, mas fica mais fácil perdoar esses deslizes vendo corpos bonitos vestindo sungas e maiôs. E parece que já vem por aí uma segunda temporada. 'Olympo', 2025

Criação Ibai Abad

Elenco Clara Galle, Agustín Della Corte, María Romanillos

Classificação 18 anos

Onde Netflix (Trailer) Disney+/Divulgação FIQUE DE OLHO Esta dica é para avisar a todos que a quarta temporada de 'O Urso' acaba de chegar ao streaming. E ninguém pode dizer que a produção ambientada num restaurante descansa sobre a fama conquistada. A cada temporada, os protagonistas são os mesmos, mas a participação de cada um sofre grandes mudanças. Personagens ganham e perdem espaço alternadamente, em roteiros bem alinhavados. 'O Urso', 2022-2025 | Criação -Christopher Storer | Elenco - Jeremy Allen White, Ayo Edebiri | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Prime Video/Divulgação PARA MARATONAR Imagine uma mistura de 'Gossip Girl' com 'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado'. É a proposta da minissérie 'Mentirosos', que conta em oito episódios o drama de Cady Sinclair, menina rica de 17 anos que sobreviveu a um sério acidente e perdeu a memória do que aconteceu. De volta à ilha particular onde sua família passa férias, ela desconfia que os amigos que a cercam escondem alguma coisa grave. 'Mentirosos', 2025 | Criação - Carina Adly MacKenzie, Julie Plec | Elenco - Emily Alyn Lind, Caitlin Fitzgerald, Mamie Gummer | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Andie MacDowell e Hugh Grant na comédia romântica 'Quatro Casamentos e um Funeral' Channel Four/Divulgação Por que assistir a 'Quatro Casamentos e um Funeral'? Volta ao streaming a comédia romântica britânica por excelência. Em 1994, 'Quatro Casamentos e um Funeral' formatou esse gênero que os ingleses sabem fazer como ninguém. O humor é cínico, o romance é encantador, e o resultado é irresistível. Hugh Grant se tornou astro interpretando Charles, um solteirão convicto. No casamento de um amigo, ele conhece a americana Carrie, trabalhando por um tempo na Inglaterra. As piadas entre os convidados são hilariantes, num primor de roteiro. Charles e Carrie vão acabar se encontrando em mais três casamentos e um funeral, e cada reunião mostra um avanço claro na paixão entre os dois. Grant traz à tela o perfil do homem tímido e galante que marcou sua carreira, embora recentemente tenha surpreendido como vilão magistral no terror 'Herege'. Andie McDowell, a Carrie, se transformou num dos rostos mais bonitos das telas. Hoje faz poucos filmes e aplaude o sucesso da filha, Margaret Qualley, revelada como a versão jovem de Demi Moore em 'A Substância'. 'Quatro Casamentos e um Funeral', 1994

Direção Mike Newell

Elenco Hugh Grant, Andie MacDowell, James Fleet

Classificação 14 anos

Onde AppleTV, Mubi, Amazon Video (Trailer) Saiu em Splash... Disney 'Elio' traz uma história bonita... e esquecível Elio é um garoto solitário, criado pela tia após a morte trágica de seus pais. Fascinado com o módulo espacial Voyager e com a possibilidade de haver vida fora da Terra, ele troca qualquer convívio social por tentativas de ser abduzido por aliens. O filme é ligeiro e direto ao ponto, além de equilibrar deslumbre visual irretocável com uma história certinha, mesmo que aqui seja claramente pensada em comitê para não correr riscos. O que falta a 'Elio', contudo, é originalidade. Leia crítica Warner Brad Pitt entra no mundo do automobilismo Domingo sempre foi dia de dormir até tarde. A exceção eram os finais de semana de Fórmula 1. O gatilho nostálgico é o primeiro a disparar com 'F1', filmaço com Brad Pitt à frente que espelha no cinema a velocidade, o perigo e as emoções de assistir a uma corrida. Não só pela memória de momentos da infância (no meu caso), mas também por evocar um sentimento da 'velha Hollywood', em que seguir uma fórmula, longe de ser pecado, era a maior das virtudes. Veja a crítica Reprodução Kevin Costner rebate dublê que o processa Kevin Costner, 70, rebateu as acusações feitas pela dublê Devyn LaBella, que o processa por conta de uma cena de estupro no filme 'Horizon: Uma Saga Americana: Parte 2'. O ator se manifestou através de uma nota emitida por Marty Singer, seu advogado. 'Não houve intimidade ou qualquer coisa sexual na cena. Houve um puxão no vestido enquanto ela estava totalmente vestida, com um vestido e ceroulas compridas, deitada ao lado de um ator", disse ao Daily Mail. Reportagem Publicidade Compartilhar essa edição