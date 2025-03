Cate Blanchett e Michael Fassbender no thriller de espionagem 'Código Preto' Universal Pictures/Divulgação 'Código Preto' resgata o filme de espiões charmosos e sofisticados Thales de Menezes Quando Sean Connery apareceu vestindo um smoking na primeira aventura de James Bond nas telas, '007 Contra o Satânico Dr. No', em 1962, ele redefiniu o filme de espionagem com um verniz de elegância que permanece um ponto alto do gênero. Heróis americanos, como Jack Bauer ou Jason Bourne, ainda podem aparentar um certo relaxo, mas, entre os britânicos, uma roupa com bom caimento é tão importante quanto uma arma carregada. Dito isso, fica fácil entender a aposta do diretor Steven Soderbergh ('Sexo, Mentiras & Videotape' e 'Erin Brocovitch') em 'Código Preto', em cartaz nos cinemas. É o filme de espiões em sua melhor estirpe. Ação, traições, romances, o mundo em perigo e protagonistas charmosos e elegantes. No caso, muito charmosos. Michael Fassbender e Cate Blanchett são um casal e trabalham juntos, como chefes de uma agência britânica de espionagem. Nem vale a pena entrar no enredo do filme, basta saber que é uma deliciosa apropriação dos clássicos do gênero. É correr para ver. 'Código Preto', 2025

Direção Steven Soderbergh

Elenco Michael Fassbender, Cate Blanchett, Gustaf Skarsgard

Classificação 14 anos

Já disponível na sua tela... Walt Disney Pictures/Divulgação Sem surpresas, 'Moana 2' satisfaz o público infantil Todos os pais e todas as mães sabem, ou deveriam saber, que crianças pequenas adoram rever o mesmo filme, muitas vezes. Segundo os psicanalistas, elas ficam contentes com a segurança de saber o que vai acontecer, sem grandes surpresas. Então tudo bem que 'Moana 2' não traga novidade alguma em relação à animação de sucesso de 2016. Músicas alegres, cenas movimentadas e só. Está na hora de chamar os pequenos. 'Moana 2', 2024 | Direção - David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller | Elenco (vozes) - Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson | Classificação - livre | Onde - Disney+ Universal Pictures/Divulgação Novo 'Lobisomem' é versão melancólica do monstro O diretor Leigh Whannell subverteu a história clássica do homem que vira um lobo monstruoso nas noites de lua cheia. Aqui, a metáfora com uma doença contagiosa é clara. O protagonista é mordido por um lobisomem e, aos poucos, começa dolorosamente a se transformar em um. Seu maior medo é machucar a família. As cenas assustadoras estão lá, mas há espaço para um olhar melancólico sobre o homem agora amaldiçoado. 'Lobisomem', 2025 | Direção - Leigh Whannell | Elenco - Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth | Classificação - 16 anos | Onde - ClaroTV+, Prime Video, AppleTV O QUE ESTÁ BOMBANDO Adam Driver é o protagonista de 'Megalópolis', de Francis Ford Coppola 02 Play/Divulgação É hora de julgar em casa o muito ousado 'Megalópolis' Para a maioria dos cinéfilos, 'O Poderoso Chefão' (1 e 2) e 'Apocalypse Now' entram na lista de melhores filmes de todos os tempos. Automaticamente, o cineasta Francis Ford Coppola, 'pai' das obras-primas, é um dos maiores gigantes dessa arte. Então 'Megalópolis', primeiro filme de Coppola depois de um período de anos de inatividade forçada pela miopia do mercado, foi recebido no ano passado com uma euforia incontida pelos fãs do diretor. E as reações foram conflitantes. Outra obra suprema, ou um filme confuso e megalomaníaco? Agora, com o filme disponível para ser visto em casa, no conforto do sofá, as opiniões podem ser revistas, e talvez a comunidade de fãs chegue a um acordo. É certo que se trata de uma história delirante, de visual retrofuturista arrojado e contornos expansivos de uma grande ópera. Adam Driver, um ator cada vez melhor, segura muito da trama, como um homem com planos para uma Nova York bem esquisita. É um visionário, como tantos protagonistas de Coppola. É ver e julgar. 'Megalópolis', 2024

Direção Francis Ford Coppola

Elenco Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel

Classificação 16 anos

Onde ClaroTV+, AppleTV (Trailer) Disney+/Divulgação FIQUE DE OLHO Deixando para os cinemas os mais poderosos de seu cast, a Marvel se voltou para o streaming com heróis mais 'modestos', mas ainda fascinantes, como o justiceiro cego Demolidor. Depois de três boas temporadas e um intervalo longo, ele volta nessa série que ganha o nome 'Renascido'. Bem, renascido, mas com a mesma missão: enfrentar o vilão-mor, o Rei, agora levado à cadeira de prefeito de Nova York. 'Demolidor: Renascido', 2025 | Criação - Matt Corman, Chris Ord | Elenco - Charlie Cox, Vincent D'Onofrio | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Fox Television Studios/Divulgação PARA MARATONAR Refilmagem de uma série dinamarquesa, essa versão americana é uma das melhores tramas policiais do streaming neste século. Principalmente pelo ótimo casal de protagonistas, os investigadores da divisão de homicídios de Seattle interpretados por Mireille Enos, que faz carreira na Europa, e Joel Kinnaman, que foi o Robocop da versão do brasileiro José Padilha. Não há tensão sexual entre eles, e isso é um diferencial da série. 'The Killing', 2011-2014 | Criação - Veena Sud | Elenco - Mireille Enos, Joel Kinnaman, Billy Campbell | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+

Direção Lewis Teague

Elenco Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly, Danny Pintauro

Classificação 18 anos

Onde AppleTV, Netflix, Looke, Prime Video (Trailer) Diamond Robbie Williams deixa sua história espetacular 'Better Man', cinebiografia do astro da música pop britânica Robbie Williams, tinha tudo para não funcionar. Sua vida, uma coleção de altos e baixos que espelha boa parte da trajetória de seus pares, sugeria, quando muito, uma história de redenção edificante, entrecortada pelas canções que fizeram sua fama. Mas o macaco --ou melhor, fazer do astro um símio digital--, fez toda a diferença. É um tempero de estranheza que abre espaço para 'Better Man' soltar as amarras do realismo e abraçar a fantasia. Leia a crítica Reprodução/ Instagram Vitória 'real' quis ser interpretada por Montenegro 'Vitória' conta a história real de uma aposentada que, em 2005, desmontou uma perigosa quadrilha a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento. Antes da estreia, o filme gerou polêmica, já que a personagem principal, vivida por Fernanda Montenegro, era, na verdade, negra. Mas Joana da Paz, mulher que inspirou o filme 'Vitória', sonhava ser interpretada por Fernanda Montenegro.O Splash conversou com Fábio Gusmão, o repórter que contou a história de Joana da Paz. Veja entrevista Webert Belicio / AgNews Montenegro é aplaudida de pé em lançamento Montenegro lançou 'Vitória' e foi aplaudida de pé pelos fãs antes da exibição. Sua filha, Fernanda Torres, fez sua primeira aparição após o Brasil conquista o Oscar com 'Ainda Estou Aqui'. Mãe e filha assistiram juntas à exibição do filme ao lado de integrantes da equipe. As duas terminaram a sessão emocionadíssimas e, mais uma vez, aplaudidas. Convidados da estreia se aglomeraram ao lado das atrizes para pedir fotos e celebrar a estreia antes que elas deixassem a sala. Leia reportagem