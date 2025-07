O primeiro filme do herói vindo de Krypton, com Christopher Reeve com o 'S' no peito, já tem 47 anos! E nesse tempo todo, as aventuras do Superman nas telas só pioraram, até mesmo nas três sequências com o próprio Reeves. Quando ele deixou o papel, aí foi ladeira abaixo.

Então chega James Gunn, diretor que fez a ótima trilogia de 'Guardiões da Galáxia' para a Marvel, e sua visão de 'Superman' é totalmente colada aos quadrinhos. Sim, o filme tem uma crítica política clara, afinada com os tempos atuais, mas o que vale mesmo é o monte de vilões bem bolados que aparecem no caminho do Superman. No meio da pancadaria, o roteiro tenta humanizar um pouco mais o herói, e consegue essa pretensão.

O desconhecido David Corenswet vai muito bem como Clark Kent, Rachel Brosnahan é a mais charmosa Lois Lane até agora, e Nicholas Hoult está alucinado como Lex Luthor. Mas o grande ator do filme é a versão criada por IA do supercão Krypto, um vira-lata das galáxias.

'Superman', 2025

Direção James Gunn

Elenco David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer)