|Quinta-feira, 28/08/2025
Brad Pitt interpreta um piloto veterano de volta às pistas em 'F1'
Warner/Divulgação
Brad Pitt está em 'F1', delírio visual que derrapa no roteiro
Thales de Menezes
Corridas de carro já renderam dois filmes clássicos: 'Grand Prix' (1966), com James Garner à frente de um elenco internacional, e 'As 24 Horas de Le Mans' (1971), com Steve McQueen, que pilotava de verdade como hobby.
Os produtores de 'F1: O Filme' almejam que o longa estrelado por Brad Pitt se junte a esses num trio de filmes imperdíveis para fãs de automobilismo. Em comparação com os outros, feitos há mais de 50 anos, a tecnologia em 'F1' promove um esplendor visual na recriação das provas. As disputas nas pistas, com cenas que a equipe de filmagem conseguiu ao acompanhar vários GPs de verdade, justificam a sessão.
Mas o roteiro derrapa. Pitt, aos 60 anos, não convence como piloto, mesmo na caracterização de um veterano que ressurge para ser tutor de seu colega de equipe, um jovem piloto negro que pode ser um futuro campeão. E Pitt exagera na composição 'macha' de seu personagem.
Devotos que acordam cedo aos domingos para ver as corridas na TV devem ir correndo assistir.
'F1: O Filme', 2025
Direção Joseph Kosinski
Elenco Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem
Classificação 12 anos
Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer)
Já disponível na sua tela...
Warner/Divulgação
Novo 'Superman faz a franquia renascer bem forte
O filme chega ao streaming enquanto ainda está nas telas dos cinemas. O novo 'Superman' é o melhor filme de super-herói desde o primeiro 'Deadpool', e isso faz um tempão. Parece gibi de verdade, e tem o irresistível Krypto, o supercão do herói. David Corenswet é um ótimo Clark Kent, ajudado pela Lois Lane de Rachel Brosnahan. Com muitos vilões bem bolados, ao que parece a franquia renasceu forte. 'Superman', 2025 | Direção - James Gunn | Elenco - David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, Amazon Video
Paramount Pictures/Divulgação
Será que Tom Cruise vai aposentar Ethan Hunt?
O comentário maldoso é inevitável: o melhor do oitavo filme da franquia 'Missão: Impossível' é ter a palavra 'final' no título. Brincadeira injusta com Tom Cruise. Apesar dos roteiros repetitivos, ele conduziu seu personagem, o agente Ethan Hunt, em filmes movimentados e inverossímeis. Famoso por dispensar dublês em cenas arriscadas, ele poderia ter trocado essa valentia por bons roteiristas. 'Missão Impossível: O Acerto Final', 2025 | Direção - Christopher McQuarrie | Elenco - Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video
O QUE ESTÁ BOMBANDO
KJ Apa e Madelyn Cline formam par romântico em 'O Mapa que Me Leva até Você'
Prime Video/Divulgação
Bom diretor sueco traz sensibilidade ao streaming
Pelo título meloso e por segurar firme a liderança da lista dos mais vistos no streaming, o filme poderia ser mais uma comédia romântica como tantas. Mas há um diferencial bem forte: a presença do diretor sueco Lasse Hallstrom.
Depois de fazer fama dirigindo videoclipes de seus compatriotas do ABBA, ele avançou no mercado internacional, com sucessos de bilheteria e crítica ao filmar histórias sensíveis, como 'Minha Vida de Cachorro' (1985), 'Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhador' (1993) e 'Regras da Vida' (1999).
Difícil saber o que levou sua carreira aos filmes para TV e streaming, mas ele eleva demais o nível dessas produções. Aqui, conta história de Heather, jovem americana com toda a vida planejada, mas antes de encarar o futuro resolve fazer uma viagem pela Europa. Então ela encontra Jack, e obviamente esse romance vai abalar todo o planejamento da garota.
Quem assistir vai admitir que Hallstrom sabe contar uma história. 'O Mapa que Me Leva até Você' não é simples diversão.
'O Mapa que Me Leva até Você', 2025
Direção Lasse Hallstrom
Elenco Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie
Classificação 14 anos
Onde Netflix (Trailer)
HBO Max/Divulgação
FIQUE DE OLHO
Piadas e violência abundantes, o ex-wrestler John Cena sólido no papel-título, roteiros cheios de cinismo, e até uma águia que dá surras em todo mundo. Parecia difícil, mas a segunda temporada do anti-herói Pacificador é melhor do que a primeira. Mais uma conquista de James Gunn, diretor de 'Superman', que tem essa série como seu xodó. E ele conseguiu empregar muito bem a experiência de multiverso, recurso que às vezes complica o roteirista. 'Pacificador', 2023-2025 | Criação - James Gunn | Elenco - John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma | Classificação - 18 anos | Onde - HBO Max
Amazon Studios/Divulgação
PARA MARATONAR
Com 30 episódios viciantes, 'Sneaky Pete' foi criada por Bryan Cranston, astro de 'Breaking Bad', e David Shore, produtor da série médica 'House'. A trama acompanha Marius Josipovi, um vigarista que, ao sair da prisão, assume a identidade do ex-companheiro de cela, Pete Murphy, para escapar de criminosos que o perseguem. Ele se infiltra na família de Pete, que administra uma empresa de fianças, buscando proteção. 'Sneaky Pete', 2015-2019 | Criação - Bryan Craston, David Shore | Elenco - Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Shane McRae | Classificação - 18 anos | Onde - Netflix, Prime Vide'
CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO
Faye Dunaway e Warren Beatty como o casal bandido em 'Bonnie e Clyde'
Warner Bros./Divulgação
Por que assistir a 'Bonnie e Clyde'?
O americano Arthur Penn (1922-2010) foi um dos maiores cineastas de sua geração. E o auge de sua produção transcorreu nos anos 1960. Com obras-primas como 'Mickey One' (1965), policial noir embalado a jazz que é o melhor filme de Warren Beatty, e 'Caçada Humana' (1966), drama pesado com Marlon Brando no auge, ao lado de Robert Redford e Jane Fonda, muito jovens.
A trinca de ouro de Penn se fecha no ano seguinte, 1967, com a dramatização da história de Bonnie e Clyde, casal de assaltantes que existiu de verdade e barbarizou nos anos 1930. Aos 19 anos, a garçonete Bonnie Parker se apaixona por um ex-presidiário chamado Clyde Barrow, um ano mais velho, e juntos iniciam uma onda de crimes violentos por todo o país, roubando carros e assaltando bancos, durante mais de quatro anos.
Como sempre, Penn tira o melhor de seus atores. Beatty e Dunaway nunca estiveram tão glamourosos e perigosos. Um filme encantador, que dá vontade de assistir outras vezes.
'Bonnie e Clyde', 1967
Direção Arthur Penn
Elenco Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard
Classificação 14 anos
Onde AppleTV, HBO Max, Amazon Video (Trailer)
