Quinta-feira, 27/03/2025 Terrorista invasor da Vila Olímpica em Munique, no filme 'Setembro 5' Paramount Pictures/Divulgação Ataque terrorista na Olimpíada de 1972 gera um ótimo thriller Thales de Menezes Em 1972, durante os Jogos Olímpicos de Munique, na então Alemanha Ocidental, o mundo foi sacudido por uma ação terrorista de uma ousadia inédita naquela época. Integrantes do grupo palestino Setembro Negro invadiram a Vila Olímpica e tomaram como reféns 11 membros da delegação israelense. A figura do terrorista encapuzado, na foto acima, foi a mais impactante daquele ano e também é um momento impressionante no filme 'Setembro 5'. A dramatização dos acontecimentos durante a invasão foi indicada ao Oscar de melhor roteiro. A história é recontada enquanto segue a atuação de uma equipe de jornalistas esportivos americanos obrigados a acompanhar uma verdadeira operação de guerra, ao vivo. O ritmo de thriller é intenso e, isso, apesar de deixar o filme eletrizante, passa um pouco por cima das questões políticas envolvidas na trama. Isso provocou algumas reações negativas, mas 'Setembro 5' consegue ser empolgante mesmo retratando um episódio tão pesado. 'Setembro 5', 2024

Direção Tim Fehlbaum

Elenco Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin

Classificação 12 anos

Onde ClaroTV+, Amazon, Google Play (Trailer) Publicidade Já disponível em sua tela... Walt Disney Studios/Divulgação Agora é a vez da história do pai de Simba, o Rei Leão A franquia 'Rei Leão' ainda está longe de acabar. Agora é a vez de um 'prequel' que conta a vida de Mufasa, que será o pai de Simba, a estrela maior do primeiro longa 'Rei Leão'. Mufasa é um filhote perdido que faz amizade com Taka, leão que vem de uma linhagem real. As aventuras dos dois vão formar o caráter de comando de Mufasa, que depois fará de Simba seu herdeiro. As crianças pequenas vão ver e rever, muitas vezes. 'Mufasa: O Rei Leão', 2024 | Direção - Barry Jenkins | Elenco (vozes) - Aaron Pierre Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone | Classificação - 12 anos | Onde - Disney+ Columbia Pictures/Divulgação A improvável transformação de um gamer em piloto É estranho, mas só depois de dois anos da estreia nos cinemas essa produção de aventuras em carros de corrida tem lançamento amplo no streaming. A grande invenção no projeto, adaptação à tela grande do game de sucesso 'Gran Turismo', é a forma de inserir o mundo dos jogos eletrônicos no ambiente das pistas. O personagem principal é ótimo gamer e, por isso, tem chance nas pistas. 'Gran Turismo: De Jogador a Corredor', 2023 | Direção - Neill Blomkamp | Elenco - David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe | Classificação - 12 anos | Onde - Prime Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Marcos Mion é o lutador Max Machadada em 'MMA - Meu Melhor Amigo' Star Original/Divulgaçãp Marcos Mion entrega sua vivência de pai em 'MMA' Não havia motivos para alguém duvidar que 'MMA - Meu Melhor Amigo' seria um sucesso de público. É um filme com Marcos Mion, que tem larga audiência na TV e muito carisma, comprovado por aparecer em propagandas de dezenas de produtos na mídia. O filme é um projeto pessoal muito caro a Mion. Ele interpreta um lutador veterano de MMA, que tenta ressuscitar a carreira de campeão prejudicada por contusões e o desgaste físico do corpo. E, às vésperas de uma luta importante, contra um oponente mais novo, mais forte e mais 'malvado', ele descobre que tem um filho de oito anos que é autista. A mãe morreu e, agora, ele precisa assumir a guarda do garoto. Se na parte do ringue o filme é um subproduto de Rocky Balboa, as cenas de envolvimento entre pai e filho funcionam muito bem. Mion tem um filho autista e entregou sua experiência pessoal ao papel. E se sai bem. Seu desempenho é convincente e a preparação física para o filme é impressionante, modificando o corpo do apresentador e ator. 'MMA: Meu Melhor Amigo', 2025

Direção José Alvarenga Jr.

Elenco Marcos Mion, Andréa Horta, Antônio Fagundes

Classificação 10 anos

Onde Disney+ (Trailer) Max/Divulgação FIQUE DE OLHO São seis episódios, lançados semanalmente, e a proposta é mostrar o lado podre de Hollywood. No primeiro, o foco é o ator Stephen Collins, que fez fama como paizão de família batuta em várias séries, até que seu comportamento nada correto com garotas adolescentes vem à tona. Em seguida, os temas são atores mirins que se deram mal, o assédio durante a produção de 'Power Rangers' ou os fãs obsessivos invadindo mansões de estrelas. Esse tipo de atração sempre faz sucesso. 'Hollywood Demons', 2025 | Criação - Alexandra Spector, Tracey Ullman | Classificação - 14 anos | Onde - Max HBO/Divulgação PARA MARATONAR Se nos últimos tempos está aumentando o número de séries de faroeste, como 'Yellowstone' e '1923', por que não ir direto àquela que deu origem a esse boom? Deadwood é o nome de uma cidadezinha em Dakota do Sul, no final dos anos 1800, e poucas vezes tanto crime e corrupção foram reunidos num western. Não há bonzinhos entre os personagens de um elenco no qual brilham Ian McShane e Timothy Olyphant. As três temporadas são ótimas. 'Deadwood', 2004-2006 | Criação - David Milch | Elenco - Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker | Classificação - 16 anos | Onde - ClaroTV+. Paramount+ Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Molly Ringwald é a aniversariante Samantha em 'Gatinhas e Gatões' Universal Pictures/Divulgação Por que assistir a 'Gatinhas e Gatões'? Arqueólogo mais famoso das telas, Indiana Jones já disse que é preciso olhar para uma peça antiga como se o observador estivesse na época em que ela foi criada. É o caso de 'Gatinhas e Gatões'. Hoje, com centenas de filmes de adolescentes disponíveis por aí, parece um filme simples demais. Mas não é. Apesar do pavoroso título em português, fez sucesso também no Brasil. O diretor John Hughes (1950-2009), um roteirista de sucesso, estreou na direção com essa comédia romântica que se passa antes e durante a festa de 16 anos de Samantha, personagem que revelou Molly Ringwald e a transformou em musa do diretor. Nos dois anos seguintes, Hughes completou a trilogia suprema do filme teen, com 'O Clube do Cinco' (1985), também com Molly, e 'Curtindo a Vida Adoidado' (1986), com um arrebatador Matthew Broderick. Assim, 'Gatinhas e Gatões' não é mais um filme de adolescente, é o marco de uma maneira de falar dessa faixa etária com humor, inteligência e carinho. O filme é encantador e divertido. 'Gatinhas e Gatões', 1984

Direção John Hughes

Elenco Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Justin Henry

Classificação 12 anos

Onde ClaroTV+ (Trailer) Reprodução Marvel aposta em novo 'Vingadores' para recuperar fagulha criativa Hugh Jackman e Ryan Reynolds estavam ausentes do anúncio do elenco de 'Vingadores: Doomsday', que a Marvel apresentou de surpresa em uma live de 5 horas e meia. Ainda assim, o espírito de 'Deadpool & Wolverine' parece dominar o futuro do estúdio. A ordem do dia é apostar na nostalgia. Não no sentimento esperto de estimular uma memória bacana, mas na insistência em recuperar 'fantasmas de filmes passados'. Veja análise Divulgação 'Branca de Neve' tem acertos, mas não deve alcançar sucesso Rodeado por polêmicas, o live-action 'Branca de Neve' chegou aos cinemas brasileiros com Rachel Zegler, que tem origem latina, no papel principal, o que Flavia Guerra, apresentadora do Plano Geral, aponta como um ponto positivo. 'Gosto do fato de não ser a Branca de Neve óbvia. Rachel é super diferente, legal, canta bem e está bem no papel. Acho uma história nada óbvia. Acho bacana ver uma Branca de Neve em que eu não apostaria.' Leia mais Reprodução/TriStar Pictures Astro de clássico dos anos 1990 já se arrependeu do filme Considerado um clássico dos anos 1990, 'O Casamento do Meu Melhor Amigo' já foi motivo de arrependimento para o ator Dermot Mulroney. O astro do filme, no entanto, diz que, hoje, vê o longa de outra forma e que ele foi responsável por mudar sua trajetória. 'Acho que todos os atores deveriam ter uma produção assim em suas carreiras. Eu já me arrependi de tê-lo feito quando era mais jovem, mas agora tenho uma perspectiva muito diferente.' Veja entrevista Compartilhar essa edição