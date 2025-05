Quinta-feira, 29/05/2025 Ana de Armas é a protagonista do filme de ação 'Bailarina' Paris Filmes/Divulgação 'Bailarina': Ana de Armas é a versão feminina de John Wick Thales de Menezes Todo mundo adora a série de filmes do personagem John Wick, o matador profissional que não consegue se aposentar. E os quatro filmes da franquia fizeram muito dinheiro. Mas Keanu Reeves está cansado de emprestar seu carisma a Wick. A solução foi criar filmes do universo do personagem. Assim surge um spin-off divertido e que não ofende a inteligência do espectador. E que traz como brinde a figura irresistível de Ana de Armas. Em 'Bailarina', a atriz cubana radicada em Hollywood faz jus ao sobrenome e pega em muitas armas como Eve Macarro, bailarina treinada desde a infância pela organização Ruska Roma para se tornar uma matadora profissional. Após o assassinato de seu pai, Eve embarca em uma missão de vingança contra os responsáveis. Uma vez em Nova York, trava contato com integrantes do submundo no crime. Entre eles, o próprio John Wick, em participação especial de Reeves. Atores bonitos, tiroteios, lutas coreografadas e um bom uso dos clichês do gênero. Não precisa de mais nada. 'Bailarina: Do Universo de John Wick', 2025

Direção Len Wiseman

Elenco Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane

Classificação 18 anos

Onde nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Disney+/Divulgação O que vale mesmo é torcer pelo vilão vermelho A fase da Marvel nos cinemas não anda muito boa. Depois de combater o crime como o herói alado Falcão, Sam Wilson decepcionou com o escudo herdado do Capitão América. A primeira aventura em que o ator Anthony Mackie troca de uniforme é confusa e sem graça. O que salva o filme e faz valer uma conferida é o vilão, o intrigante Hulk Vermelho, que fica mais legal ainda interpretado por Harrison Ford. 'Capitão América: Admirável Mundo Novo', 2025 | Direção - Julius Onah | Elenco - Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ 02 Play/Divulgação Cillian Murphy em mais uma atuação espetacular Em seu primeiro filme depois do Oscar por 'Oppenheimer', o ator irlandês Cillian Murphy volta a sua terra na adaptação de um livro incrível da escritora Claire Keegan, passado em 1985. Ele faz o papel de Bill Furlong, empresário de carvão numa cidade pequena que descobre segredos perturbadores sobre o convento local. Bill vai precisar de coragem para denunciar o que viu. E Murphy está espetacular na tela. 'Pequenas Coisa como Estas', 2024 | Direção - Tim Mielantis | Elenco - Cillian Murphy, Eileen Walsh, Emily Watson | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Milly Alcock, Juliane Moore e Meghann Fahy na minissérie 'Sereias' Netflix/Divulgação Uma comédia com luta de classes e relações tóxicas Quem gostou de 'Big Little Lies' e 'Succession' pode ir correndo ver a minissérie 'Sereias', já entre as mais vistas no streaming. E tudo começa bem porque Julianne Moore está no elenco, o que não é pouco. Ela interpreta a socialite Michaela 'Kiki' Kell, que dedica a vida a organizar festas em sua mansão para arrecadar fundos supostamente destinados a causas sociais e ambientais. Mas ela tem uma relação dominadora e muito esquisita com todos os seus empregados. Entre eles está a jovem Simone, que trata a chefe como uma divindade, numa relação evidentemente tóxica. Devon, irmã mais velha de Simone, vai visitá-la. Ela se assusta com as atitudes de Kiki e quer levar a caçula para longe daquele lugar. Enquanto as duas irmãs brigam, o bizarro dia a dia na mansão vai revelando segredos da socialite. Além de Moore, o melhor da série está na ironia do roteiro e na ótima participação de Kevin Bacon, como o marido de Kiki. São bons motivos para ver os cinco episódios de 'Sereias'. 'Sereias', 2025

Criação Molly Smith Metzler

Elenco Meghann Fahy, Milly Alcock, Julianne Moore

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer) < Max/Divulgação FIQUE DE OLHO É fácil reconhecer Josh Holloway. Ele ficou marcado como o Sawyer de 'Lost', do produtor J.J. Abrams, que agora escalou o ator numa série policial ambientada nos anos 1970. Ele é um motorista de carros de fugas para criminosos que muda de lado e passa a trabalhar com a policial Nina Hayes. Ela encara preconceitos como a primeira mulher negra em seu departamento. Dois episódios já foram disponibilizados, e a série parece ir bem. 'Duster', 2025 | Criação - J.J. Abrams | Elenco - Josh Holloway, Rachel Hilson | Classificação - 14 anos | Onde - Max Peacock-Max/Divulgação PARA MARATONAR Muita gente pergunta até quando os produtores vão conseguir criar séries para mulheres policiais desvendarem crimes violentos. Não há problema em seguir fazendo isso se elas forem tão boas quanto 'Long Bright River', minissérie em oito episódios, e tiverem ótimas atrizes como Amanda Seyfried. Ela é uma policial da Filadélfia que procura pela irmã, uma viciada que vive nas ruas e está desaparecida. 'Long Bright River', 2025 | Criação - Liz Moore | Elenco -Amanda Seyfried, Nicholas Pinnock, Ashleigh Cummings | Classificação - 16 anos | Onde - Max Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... A atriz Natja Brunckhorst no papel-título do drama alemão 'Eu, Christiane F.' Neue Constantin Films/Divulgação Por que assistir a 'Eu, Christiane F.'? Em 1978, a alemã Vera Christiane Felscherinow deu um longo depoimento aos editores da revista "Stern", contando sua vida. O material foi então publicado em livro, best-seller mundial, e depois adaptado às telas em 1981. A força desse relato está na personagem, uma menina de 13 anos viciada em heroína, que passa a se prostituir nas ruas de Berlim para sustentar o consumo da droga. Hoje com 62 anos, Cristiane tem outros livros publicados e defende que os adultos ficaram chocados com as condições de vida da menina, enquanto leitores adolescentes passaram a glamourizar o destino da personagem. A atriz Natja Brunckhorst, que depois seguiu carreira e se tornou também diretora, cativa completamente quem assiste ao filme. Ajudou muito a dar popularidade ao longa a participação de David Bowie, o grande ídolo da adolescente, que aparece num show em que Cristiane consegue entrar e chegar bem perto do palco. Assustador ou sedutor, é um filme que merece a atenção de todos. 'Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída', 1981

Direção Uli Edel

Elenco Natja Brunckhorst, Eberhard Auriga, Peggy Bussieck

Classificação 18 anos

Onde AppleTV, Prime Video, Amazon Video (Trailer) Veja em Splash... Divulgação Wes Anderson volta ainda melhor em longa Wes Anderson faz sempre mais do mesmo, mas faz de maneira deliciosa. Por mais do mesmo, entenda-se mais uma trama que nasce de uma premissa inusitada, com personagens cativantes e excêntricos, que protagonizam uma história alegórica, mas que falam de assuntos humanos e atuais. 'O Esquema Fenício' tem tudo isso, mas é também diferente. O combo que faz dele um filme de Wes Anderson está lá, mas, ao contrário de outros filmes mais truncados, como 'Asteroid City', o novo longa flui suavemente. Reportagem Getty images/JB Lacroix/FilmMagic Palma de Ouro: Panahi nunca fez filme ruim 'O Agente Secreto' fez bonito, mas foi o iraniano 'It Was Just an Accident' quem venceu o grande prêmio do Festival de Cannes: a Palma de Ouro. O longa acompanha a vingança de um homem que reencontra seu antigo torturador. 'O filme é lindo e baseado na última prisão do diretor, em que esteve em uma cela com presos comuns', revela Mariane Morisawa, convidada do Plano Geral. 'Acho que Panahi nunca fez um filme ruim. Seu filme transcende. Tem uma importância fora da tela e reflete sobre o mundo.' Veja matéria Reprodução Kevin Costner é processado após cena de estupro Kevin Costner, 70, está sendo processado pela principal dublê da atriz Ella Hunt no filme 'Horizon: Parte 2'. Devyn LaBella diz que foi forçada a realizar uma cena de estupro sem os devidos protocolos de segurança. Segundo a ação, revelada pela Variety, Ella Hunt teria se recusado a fazer a gravação, e LaBella, a dublê, foi chamada às pressas para substituí-la, sem qualquer aviso prévio, preparação ou consentimento formal. A dublê disse no processo que se sentiu 'humilhada e traumatizada'. Saiba mais