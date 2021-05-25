Quinta-feira, 04/09/2025 Tom Hiddleston em 'A Vida de Chuck', baseado em livro de Stephen King Diamond/Divulgação 'A Vida de Chuck' é filme de autoajuda de Stephen King Thales de Menezes Stephen King é o rei dos livros de terror, um dos autores mais vendidos no planeta e recordista de adaptações de seus romances para filmes e séries. Mesmo assim, tem uma relação esquisita com essa transposição para as telas. Embora tenha fornecido material para filmes assustadores e bem-sucedidos, como 'Carrie', 'O Iluminado' e 'Cemitério Maldito', ele acaba tendo destaque justamente por enredos que fogem do terror. É o caso de 'Conta Comigo' (1986), história de garotos numa visão romântica do passado, e 'À Espera de um Milagre' (1999), drama edificante dentro de um presídio. E agora chega aos cinemas 'A Vida de Chuck'. Um crítico maldoso já chamou de o 'Forrest Gump' de King. É um filme para cima, celebração da vida que leva o ator Tom Hiddleston para uma prateleira acima de interpretar o Loki da Marvel. Contando a vida de um protagonista singular a partir de sua morte, o filme é comovente, engraçado e positivo. É quase um momento de autoajuda de King. Talvez não seja o que a maioria dos fãs esperam, mas é muito bom. 'A Vida de Chuck', 2025

Direção Mike Flanagan

Elenco Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak

Classificação 12 anos

Já disponível na sua tela... Paris/Divulgação Papai e mamãe são dois agentes em ação Eis um casal de atores quentes no streaming. Kerry Washington fez a viciante 'Scandal', e Omar Sy é o protagonista de 'Lupin'. Aqui, são dois agentes especiais que caíram na clandestinidade para criar o filho em segurança. Mas eles são localizados e um bando de outros agentes vai caçar a família por uma boa recompensa. O filme tem ação, humor e um ator mirim excelente como o filho da dupla. É o suficiente para divertir. 'Shadow Force', 2025 | Direção - Joe Carnahan | Elenco - Kerry Washington, Omar Sy, Mark Strong | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video 02 Play/Divulgação Uma crise familiar em idílica praia espanhola Este é um projeto feminino. É a estreia na direção da britânica Rebecca Lenkiewicz, roteirista que escreveu um dos filmes mais belos do século, 'Ida' (2013), sobre uma jovem prestes a se tornar freira que descobre segredos terríveis. Aqui, ela foca o relacionamento entre mãe e filha, que estão em uma praia deslumbrante da costa espanhola. A chegada de uma terceira mulher provoca ruptura entre mãe e filha, e o final é surpreendente. 'Hot Milk', 2025 | Direção - Rebecca Lenkiewicz | Elenco - Emma Mackey, Fiona Shaw, Vicky Krieps | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, MUBI, Amazon Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Muitos personagens assustados no novo 'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado' Sony Pictures/Dibulgação Franquia de terror volta com refilmagem preguiçosa Eis aqui mais uma franquia de terror que a gente nem consegue lembrar quantos filmes já foram produzidos. Este novo exemplar nem se preocupou em um novo título. Repete o do filme original, 'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado'. E é fácil entender a opção. Como acontece em muitas franquias, este é praticamente uma refilmagem do primeiro longa. Talvez a ideia seja atrair dois públicos: quem não conhece o filme que deu origem a tudo e pode se surpreender com a trama, que traz um sujeito que ameaça jovens que têm algo terrível para esconder de todos. Mas também pode ativar a memória afetiva de quem viu o filme de 1997 e irá conferir este. Há o recurso de convocar alguns atores do elenco do início da franquia para dar algum charme ou coisa parecida. E, claro, voltam aqueles que andam muito em baixa: Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt. Nem dá para dizer que é um filme ruim. Afinal, usa um roteiro já consagrado, que um monte de gente gosta. Mas é muita preguiça. 'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado', 2025

Direção Jennifer Kaytin Robinson

Elenco Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King

Classificação 16 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer) Disney+ FIQUE DE OLHO Uma história simples, mas não idiota. Algumas mudanças no rumo das coisas, mas sem reviravoltas radicais. Um elenco com gente bonita que não faz feio atuando. E um grande mistério para o final. Assim é esta minissérie sobre Amanda Knox, uma garota presa injustamente, acusada de ter matado a colega de quarto. Os episódios estão pingando semanalmente, por isso esse enredo sem rodeios cai muito bem. Agora é ver como isso acaba. 'A História Distorcida de Amanda Knox', 2025 | Criação - K.J. Steinberg | Elenco - Grace Van Patten, Anna Van Pattemn Joe Lanza | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Warner Bros. Television/Divulgação PARA MARATONAR É engraçado como, na hora de comentar sobre filmes e séries de heróis de HQ, pouca gente se lembra de 'Arrow'. Mas esta dramatização das aventuras do Arqueiro Verde teve oito temporadas! Tomou liberdades em relação ao mostrado nos gibis da DC Comics, mas se manteve divertida por 170 episódios. Todos estão agora na mesma plataforma, e vale ver o Arqueiro combatendo o crime com ajuda de Superman, Supergirl, Flash e outros parças. 'Arrow', 2012-2020 | Criação - Greg Berçanti, Marc Guggenheim | Elenco - Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey | Classificação - 12 anos | Onde - HBO Max Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Roy Scheider e Meryl Streep no thriller policial 'Na Calada da Noite' MGM/Divulgação Por que assistir a 'Na Calada da Noite'? Uma trama policial com toques de romance 'noir', aquele vendido em livrinhos baratos e que mostra detetives cínicos enganados por loiras fatais. Descrito assim, 'Na Calada da Noite' poderia ser apenas mais um filme no circuito, mas não foi bem assim. O ano era 1982, e o casal que encabeça o elenco estava bombando. Roy Scheider vinha das bilheterias estouradas por 'Tubarão' e os outros filmes da franquia. Meryl Streep era muito jovem, mas já tinha um Oscar de coadjuvante por 'Kramer vs. Kramer'. Ainda em 1982, estaria nas telas em 'A Escolha de Sofia', que no ano seguinte daria a ela o Oscar de melhor atriz. O diretor Robert Benton (1932-2025) escreveu um roteiro intrigante sobre um psiquiatra que tem um paciente brutalmente assassinado. Enquanto ele ajuda na investigação, acaba se envolvendo com a misteriosa amante da vítima. E ela parece ter muito a esconder. Scheider e Streep têm uma química absurda! Ele vai muito bem, e ela é simplesmente espetacular. 'Na Calada da Noite', 1982

Direção Robert Benton

Elenco Roy Scheider, Meryl Streep, Jessica Tandy

Classificação 10 anos

Onde AppleTV, Prime Video (Trailer)




