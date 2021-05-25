Quinta-feira, 14/08/2025 Sydney Chandler é a heroína da nova produção do universo 'Alien' Disney+/Divulgação A franquia 'Alien' chega à Terra em nova minissérie Thales de Menezes Alguns vilões são difíceis de matar, e assim permanecem reinando em franquias intermináveis, como 'Halloween' e 'Sexta-feira 13'. No caso de 'Alien', esse potencial é enorme, já que não se trata de um monstro, mas sim de uma espécie inteira. Agora é a vez de 'Alien: Earth', primeira minissérie da franquia, com oito episódios. A história se passa em 2120, dois anos antes do que acontece no primeiro filme do monstrengo. E é um fato novo que os aliens cheguem à Terra. A trama se desenrola quando a nave Maginot, carregada com espécimes alienígenas, cai em Prodigy City, cidade dominada por grandes corporações. Quem comanda a equipe para conter as criaturas é Wendy, um 'híbrido' (corpo sintético com consciência humana), papel da novata Sydney Chandler. Só os dois primeiros episódios foram disponibilizados até agora. Mesmo sem um veredito definitivo sobre a produção, é impossível resistir a uma minissérie de uma franquia tão adorada pelos cinéfilos. 'Alien: Earth', 2025

Criação Noah Hawley

Elenco Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant

Classificação 16 anos

Onde Disney+ (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Universal/Divulgação Megan retorna, agora para combater outra menina robô No final do primeiro filme, de 2022, a descontrolada Megan, menina robô criada com IA, era aparentemente destruída. Nesse segundo, surge Amelia, nova robô usada em missões criminosas. Mas Megan não 'morreu', ela se escondeu em outros sistemas de IA. Para enfrentar Amelia, a cientista que criou Megan vai providenciar um novo corpo para ela. Esse embate é em ritmo de gibi, num filme divertido e movimentado. 'M3GAN 2.0', 2025 | Direção - Gerard Johnstone | Elenco - Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video Sacher Film/Divulgação Nanni Moretti e sua fama de 'Woody Allen italiano' Nanni Moretti carrega há décadas o rótulo de 'Woody Allen italiano'. Por causa de filmes como este, no qual escreve, dirige e atua em uma comédia com referências autobiográficas. Ele interpreta Giovanni, cineasta em momento conturbado, tentando produzir um filme sobre os comunistas italianos nos anos 1950, sob efeito da invasão soviética na Hungria. O filme vai facilmente do divertido ao melancólico. 'O Melhor Está por Vir', 2023 | Direção - Nanni Moretti | Elenco - Nanni Moretti, Margherita Buy | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV, Amazon Video, Belas Artes à La Carte O QUE ESTÁ BOMBANDO Naomi Watts dá banho no cachorro Apollo em 'O Amigo' Universal Pictures/Divulgação O processo de luto pelos olhos tristes de um cachorrão Filme com cachorro é praticamente uma covardia. Os petlovers não resistem e o sucesso da produção já tem meio caminho andado. Ainda mais quando é um bom filme. Naomi Watts é Iris, escritora e professora que vive numa pequena e dispendiosa cobertura em Manhattan. Após o suicídio de seu mentor, Walter (Bill Murray), ela herda seu gigantesco dogue alemão, Apollo. A presença do cachorrão do tamanho de um pônei transforma o cotidiano de Iris, com momentos divertidos na adaptação à nova casa. Apollo apronta tanto que até provoca notificações de despejo, mas os dois desenvolvem uma ligação profunda e silenciosa. O filme é essencialmente um estudo sobre o processo de luto, não apenas de Iris, mas também de Apollo, sem recorrer ao sentimentalismo. Naomi entrega uma ótima interpretação contida, mas é Bing, o cão no papel de Apollo, que rouba a cena com seus olhos tristes e expressivos. 'O Amigo', 2025

Direção Scott McGehee, David Siegel

Elenco Naomi Watts, Bill Murray, Cloé Xhauflaire

Classificação 12 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer) Disney+/Divulgação FIQUE DE OLHO Baseada em livros de sucesso escritos por Diana Gabaldon, 'Outlander' desistiu de um tom épico inicial e, em oito temporadas, ganhou o público como uma história de viagem no tempo cheia de romantismo. Esse spin-off foca nas origens amorosas dos pais de Claire e Jamie Fraser, protagonistas da série original. E, claro, tudo se passa em duas linhas temporais distintas: no século 18 e na Primeira Guerra Mundial. 'Outlander: Blood of My Blood', 2025 | Criação - Matthew B. Roberts | Elenco - Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Paramount+/Divulgação PARA MARATONAR Estão disponíveis todas as quatro temporadas dessa série que nunca conquistou o reconhecimento merecido. São 50 episódios, a maioria deles muito bons, com os casos de milagres suspeitos investigados por uma psicóloga cética e um seminarista crédulo. Algumas criaturas que eles encontram são incríveis. A ideia parece ter sido pegar 'Arquivo X' e trocar aliens e mutantes por demônios e anjos. E funcionou bem. 'Evil: Contatos Sobrenaturais', 2019-2024 | Criação - Michelle King, Robert King | Elenco - Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi | Classificação - 16 anos | Onde - Paramount+ Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Peter Sellers no papel do jardineiro Chance no filme de Hal Ashby United Artists/Divulgação Por que assistir a 'Muito Além do Jardim'? Um dos maiores nomes da comédia nas telas, o inglês Peter Sellers (1925-1980) eternizou o personagem Inspetor Closeau na engraçadíssima franquia 'A Pantera Cor-de-Rosa'. Mas em 1979 conseguiu uma indicação para o Oscar interpretando um jardineiro simples e ingênuo, que vive isolado numa mansão em Washington. Quando seu patrão morre, Chance é obrigado a sair e vagar pela capital americana. Sua fala calma, limitada a observações sobre jardinagem e frases simples, é interpretada como metáforas profundas sobre economia, vida e governo. Sem ter consciência do que está fazendo, torna-se uma figura respeitada e é cotado para altos cargos políticos. Dirigido pelo sempre bom Hal Ashby (1929-1988), o roteiro baseado no romance de Jerzy Kosinski ironiza como as elites interpretam o que querem ouvir, projetando profundidade onde há apenas simplicidade. Uma aula de roteiro e direção, que proporciona o melhor desempenho da carreira de Sellers. 'Muito Além do Jardim', 1979

Direção Hal Ashby

Elenco Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas

Classificação 12 anos

Onde AppleTV, Amazon (Trailer) Compartilhar essa edição



