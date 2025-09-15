Topo

The Town: quem usou o melhor look no último dia de festival?

15/09/2025 07h14

Famosos curtiram o último dia do The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre eles, quem usou o melhor look? Vote na batalha.

Gil do Vigor

Nathalia Dill

Toca

The Town: com Victoria Monét e declaração pra filha, Ludmilla busca seu R&B

Ludmilla aproveitou o penúltimo show do The Town para buscar, em cima do palco, seu R&B. Logo no início, ela disse

Splash

Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Michel Teló se emocionou e agradeceu após Camila Cabello cantar 'Ai Se Eu Te Pego' durante apresentação no Palco...

Splash

Camila Cabello sensualiza e rebola ao som de 'Tubarão, te amo'

Camilla Cabello surpreendeu ao rebolar ao som da música brasileira "Tubarão, te amo", durante sua apresentação no...

Toca

Joelma celebra 30 anos de carreira no The Town e fala sobre fé e gratidão

Após incendiar o palco do The Town e lançar seu novo disco ao vivo gravado em Portugal, Joelma conversou com o...

Toca

MC Livinho exalta dança e anuncia novo projeto de R&B no The Town 2025

Diretamente do palco do The Town 2025, MC Livinho conversou com MC Taya para o TOCA UOL logo após uma apresentação

Splash

Juliette revela possível carreira na TV: 'Tenho vontade'

Juliette Freire, 35, falou sobre sua participação no Saia Justa, GNT e de uma possível carreira na TV, durante sua

Splash

J Balvin recebe Pedro Sampaio no palco do The Town

J Balvin, 40, se apresentou hoje (14) no último dia de The Town e chamou Pedro Sampaio, 27, para subir no palco.

Splash

'Heleninha me desafia': Paolla Oliveira comenta sobre 'Vale Tudo'

Paolla Oliveira comentou sobre a personagem Heleninha em "Vale Tudo", Globo, durante sua passagem no último dia do

Splash

'Baixou a Heleninha': Paolla Oliveira dança e curte show no The Town

Paolla Oliveira, 43, marcou presença no último dia de The Town na tarde de hoje (14).

Toca

BFF de Mariah, Ivete fala sobre shows em festivais: 'Vivo intensamente'

Em mais uma apresentação memorável, desta vez no The Town, Ivete Sangalo provou ser a diva pop necessária em...

Splash

Adriane Galisteu posa ao lado de homenagem a Senna no The Town

Adriane Galisteu, 52, posou ontem (13) ao lado do mural que homenageia Ayrton Senna no Autódromo de Interlagos,...

Splash

Show de Ludmilla no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Ludmilla será uma das atrações do último dia do The Town, em São Paulo. A cantora carioca vai fechar o Palco The...

Splash

'Brasil! Eu disse que voltaria', diz Katy Perry antes de show no The Town

Katy Perry, atração principal do The Town 2025 hoje, postou fotos nas redes poucas horas antes de subir no palco....

Splash

Raquel e Heleninha? Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas

Intérpretes das rivais Raquel e Heleninha em "Vale Tudo" (Globo), Taís Araújo e Paolla Oliveira curtiram juntas o...

Toca

Quem é a DJ brasileira que encerra The Town 2025 e toca no Tomorrowland BR

De Amparo, interior de São Paulo, para o Mundo. De clubes pequenos com um público de 15 pessoas para festivais...

Splash

Jessie J se apresenta em hotel após show no The Town e surpreende fãs

Após seu show no The Town na noite de ontem, Jessie J, 37, surpreendeu ao se apresentar no hotel em que está...

Estadão Conteúdo

The Town: Camila Cabello prova quitutes brasileiros antes de show e elege o favorito

A cantora Camila Cabello compartilhou um vídeo em seu TikTok no sábado, 13, provando quitutes brasileiros. A...

Splash

Alane Dias é eleita a mais bem-vestida do 4º dia de The Town; veja o look

O público do UOL elegeu Alane Dias como a celebridade mais bem-vestida do 4º dia de The Town.

Splash

Galisteu comenta novas dinâmicas de A Fazenda: 'Vai ser bem divertido'

Adriane Galisteu, 52, no comando da Fazenda há quatro anos, ainda fica deslumbrada sempre que uma nova temporada...

Splash

Show de Camila Cabello no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Camila Cabello é uma das atrações na noite de hoje no The Town. A apresentação da cantora está prevista para as...

Splash

Show de Katy Perry no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Katy Perry terá a missão de encerrar o The Town hoje, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show da cantora...

Toca

De Katy a Joelma, último dia do The Town une brilho pop e raízes nacionais

O festival The Town termina neste domingo com uma programação centrada no pop internacional e na música brasileira

The Town: quem usou o melhor look no quarto dia de festival?

Famosos curtiram o quarto dia do The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre eles, quem usou o...

Splash

Gil do Vigor fala de admiração por Ana Maria: 'Ela é humilde e simples'

Gil do Vigor assumiu, ao lado de Tati Machado, a missão de substituir Ana Maria Braga, que está de férias, no...

Splash

Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for...

Splash

Apaixonada pelo Brasil, Katy Perry já terminou casamento no país

Katy Perry, atração principal do The Town neste domingo, é apaixonada pelos fãs brasileiros. Recentemente, em um...

Splash

Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir

O último dia do The Town acontece hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Katy Perry, Camila Cabello, Iza e

Splash

Show de Iza no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Iza terá a missão de abrir o Palco Skyline na tarde de hoje no The Town. A cantora carioca tem previsão de se...

Toca

Mariah Carey invade The Town com poucos movimentos e muitos agudos

Não faz nem um ano que Mariah Carey esteve no Brasil, para shows em São Paulo e no Rock in Rio, mas, mesmo assim,...

Toca

Com público na palma da mão, Ivete Sangalo faz do The Town seu Carnaval

Ivete Sangalo sabe transformar apresentações em folia de Carnaval e não seria diferente na apresentação do The...

Toca

No The Town, Péricles relembra Exaltasamba e faz homenagem a Arlindo Cruz

Atração do The Town neste sábado (13), Péricles homenageou Arlindo Cruz no palco do festival. O rapper Dexter foi...

Toca

Ivete prova ser diva pop necessária em festivais: 'Sou gostosa pra cara**'

Figura carimbada em festivais, Ivete Sangalo conseguiu captar a essência pop quando o assunto é entretenimento. E...

Splash

Junior Lima durante The Town: 'Anistia é o caralh*'

Junior Lima, 41, usou sua apresentação no Palco Factory hoje (13), no penúltimo dia de The Town, para se...

Splash

Bruninho assume namoro com especialista em finanças; conheça

Bruninho, 39, foi ao The Town hoje (13) acompanhado da sua nova namorada, Ana Laura Magalhães, 34.

Splash

Ex-BBB Alane Dias diz ter projetos na atuação: 'Me formando'

Alane Dias, 26, está concluindo a graduação em artes cênicas e tem projetos na área.

Splash

'Se recuperando': Sabrina Sato detalha estado de saúde do pai após cirurgia

Sabrina Sato deu detalhes sobre o estado de saúde do pai, Omar Rahal, durante sua passagem pelo The Town, que...

Splash

Criolo faz homenagem para Erika Hilton no The Town: 'Deixa arder'

Criolo usou um look para homenagear à deputada federal Erika Hilton durante sua apresentação no Palco Quebrada, do

Splash

Ivete no The Town: 'Noite é fria, mas cheguei pra esquentar. Pula, caralh*'

Ivete Sangalo, 53, começou a sua apresentação no Palco Skyline animando o público do The Town, que acontece no...

Toca

Gloria Groove mistura Michael Jackson e Daleste e refaz hits em show-cabaré

Gloria Groove não fez exatamente um show, mas um espetáculo musical no The Town. O festival, que acontece em seu...

Splash

Ticiane Pinheiro nega ter recebido convite da Globo

Ticiane Pinheiro, 49, disse que os boatos de que ela vai para a Globo não passam de especulação.

Splash

Tratando câncer de mama, Jessie J se emociona e manda recado no The Town

Jessie J se emocionou ao falar sobre o tratamento contra o câncer durante sua apresentação no Palco Skyline do The

Splash

MC Livinho surge recuperado, sensualiza e rebola em fã no The Town

MC Livinho dançou para uma fã durante sua apresentação no Palco Factory, no quarto dia de The Town, que acontece...

Splash

Por que 'Unwritten', de Natasha Bedingfield, virou hit após 20 anos?

Uma das atrações de hoje do The Town, Natasha Bedingfield viu seu maior hit, "Unwritten", voltar as paradas de...

Splash

Show de Lionel Richie no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Lionel Richie será um dos destaques na noite de hoje no The Town. O cantor norte-americano vai fechar o Palco The...

Splash

The Town: Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no festival

A cantora americana Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no The Town. De acordo com a equipe do...

Splash

Novo namorado de Flavia Saraiva é filho de Túlio Maravilha; conheça

Na noite de ontem (12) no The Town, a ginasta Flavia Saraiva, 25, marcou presença no evento com o influenciador...

Splash

Sasha é eleita a mais bem-vestida do 3º dia de The Town; veja o look

O público do UOL escolheu Sasha como a mais bem-vestida do terceiro dia do The Town 2025.

Splash

Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Ivete Sangalo se apresenta hoje no The Town. A cantora baiana será uma das principais atrações do Palco Skyline,...