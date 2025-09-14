Topo

The Town: quem usou o melhor look no quarto dia de festival?

14/09/2025 07h14

Famosos curtiram o quarto dia do The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre eles, quem usou o melhor look? Vote na batalha.

Agnews
Pathy Dejesus

Pathy Dejesus
Fernanda Keulla

Fernanda Keulla

Fernanda Keulla

Classificação

Total de 762 votos Atualizado 14/09 às 09h46
8,66%
Agnews
8,14%
Brazil News
7,48%
Brazilnews
7,35%
Agnews
6,96%
BrazilNews
6,43%
Agnews
6,17%
Brazilnews
5,64%
Agnews
5,38%
Agnews
5,25%
Agnews
4,20%
Agnews
4,07%
BrazilNews
3,81%
Brazilnews
3,81%
Brazilnews
3,67%
Agnews
3,54%
BrazilNews
3,41%
Agnews
2,89%
Agnews
2,23%
Agnews
0,92%
Agnews
Toca

De Katy a Joelma, último dia do The Town une brilho pop e raízes nacionais

O festival The Town termina neste domingo com uma programação centrada no pop internacional e na música brasileira

Splash

Gil do Vigor fala de admiração por Ana Maria: 'Ela é humilde e simples'

Gil do Vigor assumiu, ao lado de Tati Machado, a missão de substituir Ana Maria Braga, que está de férias, no...

Splash

Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir

O último dia do The Town acontece hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Katy Perry, Camila Cabello, Iza e

Splash

Show de Iza no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Iza terá a missão de abrir o Palco Skyline na tarde de hoje no The Town. A cantora carioca tem previsão de se...

Splash

Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for...

Splash

Apaixonada pelo Brasil, Katy Perry já terminou casamento no país

Katy Perry, atração principal do The Town neste domingo, é apaixonada pelos fãs brasileiros. Recentemente, em um...

Toca

Mariah Carey invade The Town com poucos movimentos e muitos agudos

Não faz nem um ano que Mariah Carey esteve no Brasil, para shows em São Paulo e no Rock in Rio, mas, mesmo assim,...

Toca

Com público na palma da mão, Ivete Sangalo faz do The Town seu Carnaval

Ivete Sangalo sabe transformar apresentações em folia de Carnaval e não seria diferente na apresentação do The...

Toca

No The Town, Péricles relembra Exaltasamba e faz homenagem a Arlindo Cruz

Atração do The Town neste sábado (13), Péricles homenageou Arlindo Cruz no palco do festival. O rapper Dexter foi...

Toca

Ivete prova ser diva pop necessária em festivais: 'Sou gostosa pra cara**'

Figura carimbada em festivais, Ivete Sangalo conseguiu captar a essência pop quando o assunto é entretenimento. E...

Splash

Junior Lima durante The Town: 'Anistia é o caralh*'

Junior Lima, 41, usou sua apresentação no Palco Factory hoje (13), no penúltimo dia de The Town, para se...

Splash

Bruninho assume namoro com especialista em finanças; conheça

Bruninho, 39, foi ao The Town hoje (13) acompanhado da sua nova namorada, Ana Laura Magalhães, 34.

Splash

Ex-BBB Alane Dias diz ter projetos na atuação: 'Me formando'

Alane Dias, 26, está concluindo a graduação em artes cênicas e tem projetos na área.

Splash

'Se recuperando': Sabrina Sato detalha estado de saúde do pai após cirurgia

Sabrina Sato deu detalhes sobre o estado de saúde do pai, Omar Rahal, durante sua passagem pelo The Town, que...

Splash

Criolo faz homenagem para Erika Hilton no The Town: 'Deixa arder'

Criolo usou um look para homenagear à deputada federal Erika Hilton durante sua apresentação no Palco Quebrada, do

Splash

Ivete no The Town: 'Noite é fria, mas cheguei pra esquentar. Pula, caralh*'

Ivete Sangalo, 53, começou a sua apresentação no Palco Skyline animando o público do The Town, que acontece no...

Toca

Gloria Groove mistura Michael Jackson e Daleste e refaz hits em show-cabaré

Gloria Groove não fez exatamente um show, mas um espetáculo musical no The Town. O festival, que acontece em seu...

Splash

Ticiane Pinheiro nega ter recebido convite da Globo

Ticiane Pinheiro, 49, disse que os boatos de que ela vai para a Globo não passam de especulação.

Splash

Tratando câncer de mama, Jessie J se emociona e manda recado no The Town

Jessie J se emocionou ao falar sobre o tratamento contra o câncer durante sua apresentação no Palco Skyline do The

Splash

MC Livinho surge recuperado, sensualiza e rebola em fã no The Town

MC Livinho dançou para uma fã durante sua apresentação no Palco Factory, no quarto dia de The Town, que acontece...

Splash

Por que 'Unwritten', de Natasha Bedingfield, virou hit após 20 anos?

Uma das atrações de hoje do The Town, Natasha Bedingfield viu seu maior hit, "Unwritten", voltar as paradas de...

Splash

Show de Lionel Richie no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Lionel Richie será um dos destaques na noite de hoje no The Town. O cantor norte-americano vai fechar o Palco The...

Splash

The Town: Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no festival

A cantora americana Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no The Town. De acordo com a equipe do...

Splash

Novo namorado de Flavia Saraiva é filho de Túlio Maravilha; conheça

Na noite de ontem (12) no The Town, a ginasta Flavia Saraiva, 25, marcou presença no evento com o influenciador...

Splash

Sasha é eleita a mais bem-vestida do 3º dia de The Town; veja o look

O público do UOL escolheu Sasha como a mais bem-vestida do terceiro dia do The Town 2025.

Splash

Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Ivete Sangalo se apresenta hoje no The Town. A cantora baiana será uma das principais atrações do Palco Skyline,...

Splash

Jessie J revela que fará cirurgia após show no Brasil: 'Orgulhosa de mim'

Estrela do The Town hoje, a cantora britânica Jessie J revelou que fará uma nova cirurgia ligada ao seu...

Toca

Divas, brasilidades e encontros memoráveis marcam o sábado no The Town

O sábado (13) do The Town é dominado por vozes femininas potentes e encontros que prometem marcar a memória...

The Town: Quem usou o melhor look no terceiro dia de festival?

Famosos curtiram o terceiro dia do The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre eles, quem usou...

Splash

Sophia Abrahão fez terapia com Sérgio Malheiros: 'Só amor não sustenta'

Em passagem pelo The Town, Sophia Abrahão, 34, contou que fez terapia de casal com o namorado, o ator Sérgio...

Splash

Mariah Carey: Maior hit natalino da história foi escrito por brasileiro

Walter Afanasieff, 67, natural de São Paulo, compôs com Mariah Caray "All I Want For Christmas", sucesso da...

Splash

Vai chover no The Town hoje (13)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for...

Splash

Show de Mariah Carey no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

O fim de semana no The Town terá a presença de Mariah Carey. O show da cantora norte-americana está previsto para...

Splash

Programação The Town hoje (13): veja os shows, horários e onde assistir

O The Town 2025 continua hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo e...

Toca

Cinquentões, Backstreet Boys fazem público feminino chorar com nostalgia

O mundo já não é o mesmo dos anos 1990, quando os Backstreet Boys estavam no topo, com colágeno bombando. Mas...

Toca

No The Town, Kayblack comenta polêmica após divulgar capa de novo disco

Atração do Palco Quebrada do The Town nesta sexta-feira (12), primeiro dia do segundo fim de semana do festival,...

Toca

Nova era? Luísa Sonza dedica show pra 'bandas de barzinho' no The Town

Luísa Sonza está em nova fase. Isso a cantora já anunciou, ao chamar atenção para o cabelo mais escuro e ondulado...

Splash

Luísa Sonza volta a cantar 'Chico' no palco do The Town

Luísa Sonza, 27, cantou "Chico" em sua apresentação no Palco One na noite de hoje (12), durante o terceiro dia de...

Toca

Divas entre nós: atrações do The Town, Mariah Carey e Jessie J atendem fãs

As divas pop internacionais da edição 2025 do The Town já estão entre nós para o segundo fim de semana de...

Splash

Luíza Sonza rebola, empina o bumbum e quase paga peitinho

Luísa Sonza, 27, se apresentou no The Town, na noite de hoje, com um show marcado por uma setlist com seus...

Splash

Luísa Sonza é alvo de críticas por maquiagem no The Town: 'Tenebrosa'

Luísa Sonza, 27, foi criticada por sua maquiagem em apresentação no The Town.

Splash

Lucas Lima se esquiva de pergunta sobre namoro: 'Não vou esconder'

Lucas Lima, 42, não respondeu se está solteiro ao ser questionado pela imprensa hoje no The Town.

Splash

Fátima Bernardes não tem conselhos para novos âncoras: 'São experientes'

Fátima Bernardes, 62, não tem conselhos para dar aos novos âncoras da Globo, que teve uma dança de cadeiras nas...

Splash

Luísa Sonza posa de corset e sutiã rendado antes de show no The Town

Luísa Sonza, 27, postou uma série de fotos antes de se apresentar no The Town, festival realizado no Autódromo de...

Splash

Leandro Lima sobre cenas íntimas em Vale Tudo: 'Sete já no primeiro dia'

Leandro Lima, 43, comentou como foi gravar cenas de intimidada com Débora Bloch, 62, em "Vale Tudo". Seu...

Splash

Flavia Saraiva curte The Town ao lado de namorado influenciador digital

A ginasta Flavia Saraiva, 25, chegou ao Autódromo de Interlagos hoje para curtir o terceiro dia de The Town ao...

Toca

'Me sinto brasileiro': no The Town, CeeLo exalta beleza feminina em single

O cantor, compositor e produtor norte-americano CeeLo Green foi só entusiasmo ao conversar com a rapper MC Taya,...

Splash

Thaila Ayala diz que aborto não deve ser tabu: 'Tudo é julgamento'

Thaila Ayala, 39, ficou "maluca" após uma mulher entrar em trabalho de parto em meio ao seu podcast com Júlia...