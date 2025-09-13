The Town: Quem usou o melhor look no terceiro dia de festival?

Topo

Toca

Divas, brasilidades e encontros memoráveis marcam o sábado no The Town

O sábado (13) do The Town é dominado por vozes femininas potentes e encontros que prometem marcar a memória...

Splash

Sophia Abrahão fez terapia com Sérgio Malheiros: 'Só amor não sustenta'

Em passagem pelo The Town, Sophia Abrahão, 34, contou que fez terapia de casal com o namorado, o ator Sérgio...

Splash

Mariah Carey: Maior hit natalino da história foi escrito por brasileiro

Walter Afanasieff, 67, natural de São Paulo, é o compositor de "All I Want For Christmas", cantada por Mariah...

Splash

Vai chover no The Town hoje (13)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for...

Splash

Show de Mariah Carey no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

O fim de semana no The Town terá a presença de Mariah Carey. O show da cantora norte-americana está previsto para...

Splash

Programação The Town hoje (13): veja os shows, horários e onde assistir

O The Town 2025 continua hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo e...

Toca

Cinquentões, Backstreet Boys fazem público feminino chorar com nostalgia

O mundo já não é o mesmo dos anos 1990, quando os Backstreet Boys estavam no topo, com colágeno bombando. Mas...

Toca

No The Town, Kayblack comenta polêmica após divulgar capa de novo disco

Atração do Palco Quebrada do The Town nesta sexta-feira (12), primeiro dia do segundo fim de semana do festival,...

Toca

Nova era? Luísa Sonza dedica show pra 'bandas de barzinho' no The Town

Luísa Sonza está em nova fase. Isso a cantora já anunciou, ao chamar atenção para o cabelo mais escuro e ondulado...

Splash

Luísa Sonza volta a cantar 'Chico' no palco do The Town

Luísa Sonza, 27, cantou "Chico" em sua apresentação no Palco One na noite de hoje (12), durante o terceiro dia de...

Toca

Divas entre nós: atrações do The Town, Mariah Carey e Jessie J atendem fãs

As divas pop internacionais da edição 2025 do The Town já estão entre nós para o segundo fim de semana de...

Splash

Luíza Sonza rebola, empina o bumbum e quase paga peitinho

Luísa Sonza, 27, se apresentou no The Town, na noite de hoje, com um show marcado por uma setlist com seus...

Splash

Luísa Sonza é alvo de críticas por maquiagem no The Town: 'Tenebrosa'

Luísa Sonza, 27, foi criticada por sua maquiagem em apresentação no The Town.

Splash

Lucas Lima se esquiva de pergunta sobre namoro: 'Não vou esconder'

Lucas Lima, 42, não respondeu se está solteiro ao ser questionado pela imprensa hoje no The Town.

Splash

Fátima Bernardes não tem conselhos para novos âncoras: 'São experientes'

Fátima Bernardes, 62, não tem conselhos para dar aos novos âncoras da Globo, que teve uma dança de cadeiras nas...

Splash

Luísa Sonza posa de corset e sutiã rendado antes de show no The Town

Luísa Sonza, 27, postou uma série de fotos antes de se apresentar no The Town, festival realizado no Autódromo de...

Splash

Leandro Lima sobre cenas íntimas em Vale Tudo: 'Sete já no primeiro dia'

Leandro Lima, 43, comentou como foi gravar cenas de intimidada com Débora Bloch, 62, em "Vale Tudo". Seu...

Splash

Flavia Saraiva curte The Town ao lado de namorado influenciador digital

A ginasta Flavia Saraiva, 25, chegou ao Autódromo de Interlagos hoje para curtir o terceiro dia de The Town ao...

Toca

'Me sinto brasileiro': no The Town, CeeLo exalta beleza feminina em single

O cantor, compositor e produtor norte-americano CeeLo Green foi só entusiasmo ao conversar com a rapper MC Taya,...

Splash

Thaila Ayala diz que aborto não deve ser tabu: 'Tudo é julgamento'

Thaila Ayala, 39, ficou "maluca" após uma mulher entrar em trabalho de parto em meio ao seu podcast com Júlia...

Splash

Pedro Sampaio revela gasto com show no The Town: 'Mais caro da carreira'

Pedro Sampaio revelou que seu show no Palco The One no terceiro dia de The Town hoje é o mais caro de sua carreira.

Splash

Sasha Meneghel é flagrada com celular destruído em show no The Town

Sasha Meneghel, 27, chamou a atenção ao aparecer com um celular quebrado no The Town, evento realizado no...

Splash

Ludmilla prepara homenagem para Zuri no The Town e diz se quer mais filhos

Ludmilla, 30, contou que planeja fazer uma homenagem à filha, Zuri, 4 meses, no show que fará neste domingo (14),...

Splash

The Town: Rogério Flausino comete gafe em show: 'Obrigado, Rock in Rio'

Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, cometeu uma gafe durante o encerramento do show da banda no Palco...

Toca

Stefanie celebra 'BUNMI' com estreia no The Town e show no TOCA Sessions

A cantora, compositora e MC Stefanie vive um momento marcante na carreira: neste sábado (13), ela estreia no palco

Splash

The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat

O ator Renato Goés, o Ivan de "Vale Tudo" (Globo), apareceu hoje de surpresa no show de Duda Beat no palco The...

Splash

Show do Backstreet Boys no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Começa hoje o segundo final de semana de shows do The Town, festival que acontece no Autódromo de Interlagos, em...

Toca

Consegue descobrir quem é quem nos Backstreet Boys só pelos emojis?

E se cada integrante dos Backstreet Boys pudesse ser representado por um conjunto de quatro emojis? A proposta é...

Splash

Fone de ouvido, jaqueta e mais: os brindes distribuídos no The Town

O The Town segue a todo vapor neste final de semana e, além de muita música, o festival traz também uma série de...

Toca

The Town: Supla sincerão conta se geme em inglês e fala de política no rock

O eterno papito Supla foi uma das estrelas do primeiro fim de semana do The Town, aliando-se aos Inocentes. Ele...

Toca

'MC não é bandido': as frases do 1º finde do The Town

Desabafos, exaltação do rap nacional, menção ao diabo e política. As falas dos artistas no primeiro fim de semana...

Toca

SP vira capital do punk rock: como foi o 2º dia do The Town?

O primeiro domingo do The Town 2025 transformou a Cidade da Música, no autódromo de Interlagos, em 'São Paulo: a...

Splash

Show de Jason DeRulo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

O The Town terá seu segundo final de semana de shows começando nesta sexta-feira, com apresentação de Jason...

Toca

Pop, groove e nostalgia no The Town: sexta é marcada por ótimos contrastes

O segundo fim de semana do The Town começa com uma sexta (12) marcada por contrastes bem-vindos. No Autódromo de...

Splash

Cantor do Backstreet Boys cobra R$ 1.800 por almoço e selfie com fãs em SP

Howie D., cantor do Backstreet Boys, participa hoje de um almoço com os fãs. Os ingressos para o evento custam US$

Splash

Programação The Town 2025 hoje: shows, horários e onde assistir nesta sexta

O The Town 2025 volta nesta sexta-feira com o início do segundo fim de semana do festival, que acontece no...

Splash

Vai chover no The Town? Veja probabilidade e previsão do tempo até domingo

O segundo fim de semana do The Town 2025 começa hoje e vai até domingo, dia de encerramento do festival. E para...

Toca

'Funk consciente é importante assim como o funk p*taria', afirma MC Hariel

Responsável por lotar o Palco Quebrada no primeiro dia do The Town 2025, MC Hariel conversou com o TOCA e falou...

Splash

The Town recebe pocket show inédito do musical 'Homem com H'

O público do The Town poderá conferir um pocket show inédito do espetáculo musical "Homem com H", que conta a...

Toca

The Town: mosh e convidadas marcam loucura do The Mönic no palco Factory

O primeiro domingo do The Town teve muito peso e energia no palco The Factory. Uma das bandas que passou por lá...

Toca

The Town une famílias roqueiras e 'irmãos' de música no dia do punk

Green Day e Bad Religion lideraram um dia de festa para o punk rock no The Town, no autódromo de Interlagos, em...

Splash

Loreto diz que 'às vezes se confunde' com Chorão: 'Eu só penso nisso'

José Loreto está com foco total na cinebiografia de Chorão, que grava até o início de outubro. A obra, prevista...

Splash

Antes do The Town, Ludmilla curte piscina em casa e renova bronzeado

Ludmilla, 30, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronze.

Toca

Pouca água e até remédio: vale tudo para pegar grade no The Town?

O primeiro dia de The Town teve fãs fervorosos lutando desde cedo por um espaço na grade. Eles foram ver Travis...

Toca

The Town: 1º dia do festival tem rap e trap incendiando o público

O primeiro dia do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo foi incendiário, com a força do rap e do trap

Splash

Mariah Carey chega ao Brasil e atende fãs na porta de hotel

Mariah Carey chegou ao Brasil na madrugada de hoje. Ela se apresenta no festival The Town, no Autódromo de...

Toca

Trio com poderosas e filho: Karol Conká reúne gerações no The Town

Karol Conká foi uma das atrações do primeiro fim de semana do The Town, e mostrou que, aos 39 anos, já tem...

Toca

É o FOCK: Do Squad do TOCA, MC Taya mistura funk com metal no The Town

MC Taya foi uma das atrações do Palco Quebrada neste domingo (7), no The Town, realizado no Autódromo de...