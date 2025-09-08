Topo

The Town 2025: quem usou o melhor look no segundo dia do festival?

08/09/2025 07h28

Famosos curtiram o segundo dia do The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre eles, quem usou o melhor look? Vote na batalha.

Brazilnews
Reynaldo Gianecchini

imagem: Brazilnews
Brazil News

Vivi Wanderley

imagem: Brazil News

The Town 2025: quem usou o melhor look no segundo dia do festival?

AFP

Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Rick Davies, cantor e fundador do grupo britânico Supertramp, morreu no sábado (6) aos 81 anos, após uma batalha...

Notícias da TV

O personagem inédito que entra em Vale Tudo para resgatar casal apagado

Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) terão de lidar com um obstáculo inesperado em Vale Tudo: o pai...

NaTelinha

Mudanças na Globo não param no Jornal Nacional

Há mais movimentações envolvendo o plim plim, a GloboNews e até o GNT

Notícias da TV

Os ataques preconceituosos que farão Fátima tomar atitude drástica em Vale Tudo

Maria de Fátima (Bella Campos) virará alvo de ataques em Vale Tudo. Ao gravar vídeos com a barriga de grávida mais

Notícias da TV

Sem doador, Afonso desiste de tratamento e faz último pedido em Vale Tudo

Afonso (Humberto Carrão) faz pedido comovente a Heleninha (Paolla Oliveira) e entrega destino dos filhos nas mãos...

Notícias da TV

Abandonada para morrer, Estela perde a memória e some em Êta Mundo Melhor!

Estela (Larissa Manoela) será atacada por Ernesto (Eriberto Leão) e surgirá sem memória em Êta Mundo Melhor! após...

Notícias da TV

Fora de si, Rosa sai com Sofia, some com a menina e provoca pânico em Dona de Mim

Rosa (Suely Franco) e Sofia (Elis Cabral) deixarão os parentes muito preocupados em Dona de Mim. As duas sairão...

Notícias da TV

Dona de Mim constrói nova fase de Jaques, e Marcello Novaes brilha com vilão

Rosane Svartman tem sido bem-sucedida ao construir um canalha multifacetado, e Marcello Novaes brilha ao dar vida...

NaTelinha

Dona de Mim: Kami tem noivado ameaçado, é demitida e sofre violência terrível

Saiba o que acontece com a personagem nos próximos capítulos

Página Cinco

Foi um sonho, aqui não aconteceu nada: Brasil dos golpistas ou Macondo?

"Não sou eu que falo pouco, os outros é que falam muito".

Rodrigo Casarin

Splash

Popular e realista: o que sabemos de 'Três Graças', próxima novela das 21h

"Três Graças" é a próxima novela das 21h da Globo. Trama quer ser popular e realista, abordando conflitos de...

Splash

Marcos Pasquim, Piovani, Deborah Secco: famosos que já assumiram traições

Quando o assunto é traição, ninguém está imune, nem mesmo as celebridades. Nos últimos anos, muitos famosos...

Splash

Crimes, reality show e romance: Os 5 principais lançamentos da semana

Os lançamentos trazem novas temporadas de séries, reality de casamento, comédia nacional e até tramas sobre vida e

Splash

Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

Condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em junho por proferir discursos preconceituosos contra vários grupos...

NaTelinha

Vale Tudo muda perfil de personagem e empregada dos Roitman vira vilã

Marina deixa de ser vítima e se torna aliada de Maria de Fátima no remake

Notícias da TV

Resumo de Vale Tudo: Capítulos da novela das nove da Globo - 8 a 20/9

Veja resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo e saiba o que vai acontecer na novela das nove da Globo,...

Notícias da TV

Resumo de Dona de Mim: Capítulos da novela das sete da Globo - 8 a 20/9

Confira resumo dos próximos capítulos de Dona de Mim e saiba o que vai acontecer na novela das sete da Globo,...

Notícias da TV

Resumo de Êta Mundo Melhor!: Capítulos da novela das seis da Globo - 8 a 20/9

Confira resumo dos capítulos de Êta Mundo Melhor! | Saiba o que acontece na novela das seis da Globo, estrelada...

Hugo Gloss

VMA 2025: Resumão! Lady Gaga é a grande vencedora, Sabrina Carpenter e Tate McRae têm performance de tirar o fôlego, e Mariah Carey faz história; veja tudo!

A cerimônia aconteceu neste domingo (7), em Nova York

UOL Play

NCIS Tony e Ziva: data de estreia, enredo e onde assistir ao spin-off

Tony e Ziva estão de volta! A dupla mais amada da franquia NCIS protagoniza uma nova fase cheia de ação, mistério...

Rafael Saturnino

Hugo Gloss

VMA 2025: Insana! Lady Gaga faz primeira e apoteótica performance do hit “The Dead Dance”; assista

A dona de "Abracadabra" ganhou o prêmio de "Artista do Ano"

Splash

Rafa Kalimann fala de planos com Nattan: 'Vivendo uma coisa de cada vez'

Rafa Kalimann, 32, que espera sua primeira filha com Nattanzinho, disse no The Town que ainda não faz planos de...

Hugo Gloss

VMA 2025: Post Malone abraça era country com performance de “Losers”, com participação de Jelly Roll, direto da Alemanha; assista

Post Malone ainda disputa o astronauta de "Melhor Colaboração" com "Pour Me A Drink", música em parceria com Blake

Splash

Cantoras acusam compositor de sucessos de assédio sexual e estupro

Nivardo Paz, compositor de sucessos sertanejos interpretados por nomes como Simone Mendes, está sendo acusado de...

?Não sei nem de onde tiraram?, Rafa Kalimann desabafa sobre hate na internet

Hugo Gloss

VMA 2025: Sabrina Carpenter leva clipe de “Tears” para o palco com troca de look, muita chuva e estrelas de Ru Paul’s Drag Race; assista

A premiação acontece neste domingo (7), em Nova York, e teve a primeira performance da era "Man's Best Friend"

Estadão Conteúdo

Pabllo Vittar se joga de palco, mas plateia não a segura

Pabllo Vittar chamou atenção por conta de um vídeo em que aparece pulando em direção a uma multidão, mas indo ao...

Hugo Gloss

VMA 2025: Tate McRae incendeia o palco com performance sensual, poderosa e cheia de coreografia; assista

A cantora fez uma apresentação perfeita na premiação da MTV, com inspiração na Medusa

Splash

Carrão cita câncer do pai e conta bastidores de Afonso em 'Vale Tudo'

Humberto Carrão e Alice Wegmann contaram os bastidores do casal Afonso e Solange, vividos por eles em Vale Tudo,...

Notícias da TV

Humberto Carrão mirou câncer do próprio pai para doença de Afonso em Vale Tudo

Pai do ator faz quimioterapia há três anos e desabafa com frequência sobre o cansaço, um drama da vida real que...

Hugo Gloss

VMA 2025: Doja Cat abre premiação com performance incrível, referências a Michael Jackson e participação de Kenny G; assista

A premiação acontece neste domingo (7), em Nova York

NaTelinha

Estrela da Casa acerta na segunda temporada, mas ainda precisa de ajustes

Reality musical da Globo foca em apresentações e amplia estrutura de palco, corrigindo falhas da primeira temporada

Notícias da TV

Val Marchiori admite vergonha por ter fugido de mamografia antes de câncer

Val Marchiori compartilha sua experiência com câncer de mama e alerta mulheres sobre a importância da mamografia...

Splash

Black Pantera faz protesto contra Trump e Bolsonaro no The Town

O show da banda Black Pantera de hoje (7) no The Town foi marcado por protestos.

Splash

Bela Gil surpreende ao mostrar técnica erótica japonesa no corpo: 'Shibari'

Bela Gil usou as redes sociais para compartilhar que está realizando shibari, técnica japonesa erótica e artística.

Notícias da TV

Resumo de Vale Tudo: Capítulos da semana de 15 a 20/9 da novela da Globo

Resumo da próxima semana da novela Vale Tudo, remake da Globo | Estéban flagrará Celina com Olavo após Maria de...

Notícias da TV

Nicole Bahls dá volta por cima na Dança dos Famosos após começo complicado

Muito criticada na primeira fase da competição, Nicole Bahls se saiu melhor ao dançar forró; veja a pontuação das...

NaTelinha

Simone Mendes pede desculpas após erro com bandeira em show no AM

Cantora atribuiu erro a falha técnica e reforçou carinho por Manaus em postagem no Instagram

Splash

Fê Paes Leme de volta, forró e mais: como foi a 'Dança dos Famosos'

No ritmo do forró, o Dança dos Famosos 2025 começou sua fase classificatória. Confira o que rolou:

Splash

Livro lido por Odete Roitman em 'Vale Tudo' dispara entre os mais vendidos

Uma cena em que Odete Roitman aparece lendo o livro "O Perigo de Estar Lúcida" em "Vale Tudo" impulsionou as...

Splash

Luciano Huck comete gafe e erra nome de personagem de 'Vale Tudo'

Luciano Huck, 54, cometeu uma gafe ao recepcionar Malu Galli como júri artístico da Dança dos Famosos 2025 de hoje.

NaTelinha

Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes confirmou o nascimento do filho em post nas redes sociais

Notícias da TV

Criador de Mare of Easttown tenta fugir de fórmula em série com Mark Ruffalo

Task: Unidade Especial, do mesmo criador de Mare of Easttown, aposta em Mark Ruffalo para repetir o sucesso, sem...

Splash

Priscilla revela que teve casamento discreto com produtor; quem é ele?

Priscilla revelou que se casou com o namorado, Laudz.

Todo mundo tem um Sardinha? Lucas Leto fala sobre o afeto em amizades entre homens e mulheres

Splash

Gloria Pires posa com biquíni estampado e celebra fim de semana

Gloria Pires, 62, posou com um biquíni estampado nas redes sociais.

Splash

De biquíni, Kelly Key chama atenção ao mostrar abdômen definido

Kelly Key, 42, chamou atenção ao compartilhar fotos mostrando o seu abdômen.