The Town 2025: quem usou o melhor look no primeiro dia do festival?

07/09/2025 08h03

Famosos curtiram o primeiro dia do The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre eles, quem usou o melhor look? Vote na batalha.

Brazil News
Lucas Pizane

imagem: Brazil News
Webert Belicio / Agnews

Rodrigo Mussi

imagem: Webert Belicio / Agnews

The Town 2025: quem usou o melhor look no primeiro dia do festival?

Classificação

Total de 10603 votos Atualizado 07/09 às 09h17
5,83%
Marcelo Sá Barretto/Agnews
5,36%
Edu Araujo Agnews
5,21%
Marcelo Sá Barretto - Agnews
5,00%
Brazil News
4,97%
Agnews
4,92%
Agnews
4,82%
Marcelo Sá Barretto/Agnews
4,62%
Agnews
4,60%
Agnews
4,42%
Brazilnews
4,40%
Agnews
4,39%
Agnews
4,36%
Agnews
4,29%
Marcelo Sá Barretto/Agnews
4,12%
Agnews
4,08%
Brazil News
3,95%
Webert Belicio / Agnews
3,37%
Webert Belicio/Agnews
3,22%
Clayton Felizardo Brazilnews
3,16%
Agnews
3,16%
BrazilNews
3,11%
Agnews
3,05%
Clayton Felizardo Brazilnews
1,59%
Agnews
Após jantar com Marquezine, João Guilherme garante: 'Estou bem solteiro'

João Guilherme, 23, comentou sobre seu status de relacionamento após ser visto jantando com Bruna Marquezine, 30,...

NaTelinha

Vale Tudo: Mário Sérgio faz jogo duplo e se diverte com circo pegando fogo

Vilão passa a manipular Odete Roitman e Marco Aurélio ao mesmo tempo

Notícias da TV

Ninguém sairá ileso em semana decisiva de Vale Tudo com bafão em casamento

Odete (Debora Bloch) enfrenta escândalo no casamento, Afonso (Humberto Carrão) sofre e Olavo (Ricardo Teodoro)...

Notícias da TV

Final de Paulo, o Apóstolo tem julgamento, mortes e incêndio trágico em Roma

Paulo (Murilo Cezar) enfrentará julgamento de Nero (Enzo Ciolini) em Roma; saiba o que acontece nos últimos...

Notícias da TV

Segredo de família e Samir em perigo: 5 viradas vão estremecer Êta Mundo Melhor!

Samir (Davi Malizia) sofre nas mãos de Marilda (Dani Barros) e Aderbal (Cláudio Gabriel), enquanto Sandra (Flávia...

Notícias da TV

Dona de Mim: Jaques passa a noite com Filipa e é visto por quem menos espera

Jaques (Marcello Novaes) conseguirá sua primeira vitória com Filipa (Cláudia Abreu) em Dona de Mim. Ele a beijará...

Splash

Maraisa chora ao falar sobre polêmica com fã-mirim: 'Eu dei o meu melhor'

Maraisa, 37, demonstrou muita chateação após um vídeo cortado de seu atendimento a uma fã-mirim viralizar de forma

NaTelinha

Reclusão, sem teto e mais: o que aconteceu com 5 musas que brilharam nos anos 90

Saiba como estão e o que aconteceu com cinco das musas que brilharam na televisão e nas revistas masculinas nos...

Notícias da TV

Por que o Estrela da Casa viu o público crescer 15% de um ano para outro?

Reformulado, Estrela da Casa cresceu 15% em 2025 ao abandonar o formato 'frankenstein' e apostar em uma identidade

NaTelinha

5 famosas cinquentonas que puseram o corpaço pra jogo e impressionaram

Drica Moraes e Luciana Gimenez receberam enxurrada de elogios recentemente

NaTelinha

O preço de ser Danilo Gentili no Brasil polarizado: o desabafo no SBT

Apresentador desabafa sobre os 11 anos do The Noite, critica a imprensa e expõe os desafios

Splash

As séries mais vistas da história da Netflix: veja o top 10 atualizado

A Netflix divulgou a nova atualização do seu ranking de séries mais populares de todos os tempos. A lista reúne...

Splash

O spin-off de Bruna Marquezine e João Gui? Fernanda Soares reage

Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos juntos em um restaurante na Gávea, no Rio de Janeiro. O encontro...

Splash

The Town: horários e onde assistir aos shows do Green Day, Pitty e Iggy Pop

Neste domingo, o Autódromo de Interlagos será tomado pelos fãs de rock para apresentações do segundo dia do The...

UOL Play

Código 100: o suspense policial que vai te prender no sofá

Se você curte séries policiais que entregam adrenalina, mistério e personagens cativantes, Código 100 é a sua nova

Rafael Saturnino

Titi Muller: Dia de RAP no The Town

Splash

The Town: Irmã de Marquezine surge com suposto ex-affair de Anitta

Luana Maia, 21, irmã de Bruna Marquezine, chegou ao The Town com o ator Lucca Picon, 24. Ele já foi apontado como...

Splash

João Silva sobre recuperação de Faustão: 'Processo árduo'

João Silva, 21, falou que o pai, Fausto Silva, 75, se recupera bem após passar por mais dois transplantes em...

Splash

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Splash

Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

Simone Mendes, 41, pediu desculpas aos fãs por exibir a bandeira do Pará durante um show em Manaus, Amazonas, na...

Vale tudo pela grade? Fãs de Travis Scott passam perrengue pelo ídolo ?

Notícias da TV

Olavo seduz Celina e a arrasta para a cama num passe de mágica em Vale Tudo

Celina (Malu Galli) vai cair na lábia de Olavo (Ricardo Teodoro) no casamento de Odete (Debora Bloch) e César...

Splash

The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

A produção do The Town precisou interromper o show de Don Toliver de ontem (6).

Notícias da TV

Resumo de Vale Tudo: Próximo capítulo da novela, segunda, 8 de setembro

Resumo do próximo capítulo da novela Vale Tudo, remake da Globo | Marieta (Cacá Ottoni) e Poliana (Matheus...

Splash

Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

Elizabeth Hurley, 60, compartilhou hoje (6) uma foto de biquíni em seu perfil no Instagram, celebrando o fim do...

NaTelinha

Resumo Vale Tudo: o que acontece no capítulo de segunda-feira, 08 de setembro de 2025

A novela da nove da Globo tem várias reviravoltas em sua reta final

Notícias da TV

Yudi Tamashiro revela por que escolheu Japão como destino para cumprir 'chamado'

Prestes a deixar o Brasil para viver no Japão, Yudi Tamashiro afirma não se incomodar com as críticas à mudança;...

Estadão Conteúdo

Raul Gil continua internado, mas melhora a cada dia, diz assessoria

Raul Gil continua internado no hospital Moriah, em São Paulo, mas "está melhorando a cada dia, porém, sem previsão

Hora errada? João Lucas comenta situação inusitada com Sasha e Bruna Marquezine

Estadão Conteúdo

Howie D, do Backstreet Boys, cobra mais que salário mínimo por foto e almoço com fãs

Howie D, integrante do grupo Backstreet Boys, que faz um show no Brasil na próxima sexta-feira, 12, durante o...

Estadão Conteúdo

Setlist de Lauryn Hill no The Town: veja músicas de show ao lado de YG e Zion Marley

Lauryn Hill sobe ao palco The One do festival The Town neste sábado, 6, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo....

Estadão Conteúdo

Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival

O rapper Travis Scott retorna ao Brasil para se apresentar neste sábado, 6, no The Town. O show ocorre no...

Notícias da TV

Silvio Santos no teatro, ator encontra espiritualidade em Paulo, o Apóstolo

Velson D'Souza pode ser visto como Tito na produção bíblica da Record e também está em cartaz no musical Jersey...

Notícias da TV

Dona de Mim: Primeira vingança de Tânia faz Jaques passar vergonha e ser cancelado

Tânia (Aline Borges) fará uma jogada de mestre para prejudicar Jaques (Marcello Novaes) em Dona de Mim. Saiba o...

Splash

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Karol Conká faz encontro de gerações do rap no The Town

Splash

The Town explica presença de sinalizadores no evento; item é proibido

A organização do The Town se manifestou sobre o uso de sinalizadores flagrados neste sábado (6), o primeiro dia de

Notícias da TV

Resultado da Mega-Sena 2911: Confira os números sorteados pela Caixa hoje (6)

Mega-Sena hoje (6): Prêmio de R$ 39,59 milhões | Resultado do sorteio do concurso 2911 foi divulgado às 20h...

Notícias da TV

Resultado da Lotofácil da Independência: Confira os números sorteados hoje (6)

Lotofácil da Independência hoje (6): Resultado do sorteio do concurso 3480 foi divulgado às 20h (horário de...

Toca

Show de MC Cabelinho no The Town, Borges pede liberdade a Oruam

Splash

Priscilla se esquiva sobre treta com João Lucas: 'Não vi a entrevista'

Priscilla Alcantara desconversou sobre a suposta treta com João Lucas, marido de Sasha Meneghel, exposta pelo...

Notícias da TV

Resumo de Dona de Mim: Próximo capítulo da novela, segunda, 8 de setembro

Resumo do próximo capítulo da novela Dona de Mim, da Globo | Samuel (Juan Paiva) ensinará a Leo (Clara Moneke) o...

NaTelinha

Resumo Dona de Mim: o que acontece no capítulo de segunda-feira, 08 de setembro de 2025

A novela das sete da Globo tem vários acontecimentos e reviravoltas

Estadão Conteúdo

Altas Horas de hoje traz Narcisa, Bia do BBB e filha de Belchior Entre convidados

O Altas Horas de hoje, sábado, 6, traz como convidados Clara Moneke, Jeniffer Nascimento, Narcisa Tamborindeguy,...

Splash

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 8/9 a 13/9

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Splash

Ator de Bridgerton anuncia pausa na carreira e explica motivo

Jonathan Bailey, 37, conhecido por interpretar Anthony na série Bridgerton, anunciou que vai fazer uma pausa na...

Splash

Kleber Mendonça e Wagner Moura roubam cena em festival com 'momento fofo'

Wagner Moura, 49, e Kleber Mendonça Filho, 56, protagonizaram um momento inusitado nos bastidores do Festival de...

Notícias da TV

Ernesto é preso em Êta Mundo Melhor!? Golpe de Zenaide muda tudo para o vilão

Ernesto (Eriberto Leão) será encurralado em Êta Mundo Melhor!. No orfanato, ele dará de cara com o detetive Sabiá...