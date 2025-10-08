SplashUOL
A Fazenda

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 3ª roça e se tornar fazendeiro?

108 votos
A Fazenda 2025: Carol, Yoná, Gui e Dudu estão na terceira roça
A Fazenda 2025: Carol, Yoná, Gui e Dudu estão na terceira roça Imagem: Reprodução/RecordPlus

Quem você quer que se salve e vire o Fazendeiro da semana em A Fazenda 2025?

Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
