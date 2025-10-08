A Fazenda A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 3ª roça e se tornar fazendeiro?108 votos08/10/2025 21h06Deixe seu comentário A Fazenda 2025: Carol, Yoná, Gui e Dudu estão na terceira roça Imagem: Reprodução/RecordPlusQuem você quer que se salve e vire o Fazendeiro da semana em A Fazenda 2025?Carol LekkerAntonio Chahestian/RECORDDudu CamargoAntonio Chahestian/RECORDYonáAntonio Chahestian/RECORDVotarVer resultado parcial É preciso fazer login para votar na enquete. Cadastre-se grátis108 votosComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.