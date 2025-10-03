SplashUOL
Assine UOL
Enquetes A Fazenda

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Renata?

24 votos
A Fazenda 2025: Renata na noite da segunda roça
A Fazenda 2025: Renata na noite da segunda roça Imagem: Reprodução/RecordPlus
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
24 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.