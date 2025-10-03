A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

Enquetes A FazendaA Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?242 votos03/10/2025 00h04Deixe seu comentário A Fazenda 2025: Renata na noite da segunda roça Imagem: Reprodução/RecordPlusCarol LekkerDivulgação/RecordCreo KellabDivulgação/RecordDuda WendlingDivulgação/RecordDudu CamargoDivulgação/RecordFabiano MoraesDivulgação/RecordFernando SampaioDivulgação/RecordGabi SpanicDivulgação/RecordGuilherme BouryDivulgação/RecordKathy MaravilhaDivulgação/RecordLuiz MesquitaDivulgação/RecordMaria CaporussoDivulgação/RecordMartina SanziDivulgação/RecordMatheus MartinsDivulgação/RecordMichelle BarrosDivulgação/RecordNizamDivulgação/RecordRay FligliuzziDivulgação/RecordSaory CardosoDivulgação/RecordShia PhoenixDivulgação/RecordTamires AssisDivulgação/RecordToninho TornadoDivulgação/RecordWallas ArraisDivulgação/RecordWalério AraújoDivulgação/RecordWill GuimarãesDivulgação/RecordYoná SousaDivulgação/RecordVotarVer resultado parcial É preciso fazer login para votar na enquete. Cadastre-se grátis242 votosComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.