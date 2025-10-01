A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça?

Enquetes A FazendaA Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça?5.066 votos01/10/2025 23h45Deixe seu comentário A Fazenda: Rayane vence prova pela 2ª vez Imagem: Divulgação/RecordDuda WendlingAntonio Chahestian/RECORDRenata MüllerAntonio Chahestian/RECORDWalério AraújoAntonio Chahestian/RECORDVotarVer resultado parcial É preciso fazer login para votar na enquete. Cadastre-se grátis5.066 votosComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.