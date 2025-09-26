Estrela da Casa: após Biahh Cavalcant ser eliminada, quem você quer que vença o programa?

Reality ShowsEstrela da Casa: após Biahh Cavalcant ser eliminada, quem você quer que vença o programa?3 votos26/09/2025 00h01Deixe seu comentário A Fazenda 2025: Biaah foi a sexta eliminada Imagem: Reprodução/GloboplayBeaGlobo/Fernando SchlaepferCamille VitoriaGlobo/Fernando SchlaepferDaniel SobralGlobo/Fernando SchlaepferHaniiGlobo/Fernando SchlaepferJanícioGlobo/Fernando SchlaepferJuceir Jr.Globo/Fernando SchlaepferSudárioGlobo/Fernando SchlaepferThainá GonçalvesGlobo/Fernando SchlaepferVotarVer resultado parcial É preciso fazer login para votar na enquete. Cadastre-se grátis3 votosComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
