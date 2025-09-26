A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o mais odiado após Gabily ser eliminada?

Enquetes A FazendaA Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o mais odiado após Gabily ser eliminada?78 votos26/09/2025 00h14Deixe seu comentário A Fazenda 2025: Gabily na noite da 1ª roça Imagem: Reprodução/RecordPlusCarol LekkerAntonio Chahestian/RECORDCreo KellabDivulgação/RecordDuda WendlingDivulgação/RecordDudu CamargoDivulgação/RecordFabiano MoraesDivulgação/RecordFernando SampaioDivulgação/RecordGabi SpanicDivulgação/RecordGuilherme BouryDivulgação/RecordKathy MaravilhaDivulgação/RecordLuiz MesquitaDivulgação/RecordMaria CaporussoDivulgação/RecordMartina SanziDivulgação/RecordMatheus MartinsDivulgação/RecordMichelle BarrosDivulgação/RecordNizamDivulgação/RecordRay FligliuzziDivulgação/RecordRenata MullerDivulgação/RecordSaory CardosoDivulgação/RecordShia PhoenixDivulgação/RecordTamires AssisDivulgação/RecordToninho TornadoDivulgação/RecordWallas ArraisDivulgação/RecordWalério AraújoDivulgação/RecordWill GuimarãesDivulgação/RecordYoná SousaDivulgação/RecordVotarVer resultado parcial É preciso fazer login para votar na enquete. Cadastre-se grátis78 votosComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
