SplashUOL
Assine UOL
Enquetes A Fazenda

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gabily?

65 votos
Adriane Galisteu apresenta A Fazenda 17
Adriane Galisteu apresenta A Fazenda 17 Imagem: Reprodução/Instagram
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
65 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.