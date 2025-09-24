SplashUOL
A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

6.006 votos
A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na primeira roça
A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na primeira roça Imagem: Reprodução/RecordPlus

A primeira roça de A Fazenda 17 (Record) está formada com: Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily. Qual deles vai amargar o título de primeiro eliminado do reality rural.

Quem você quer que fique no jogo? Vote na enquete UOL.

