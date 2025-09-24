A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

A primeira roça de A Fazenda 17 (Record) está formada com: Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily. Qual deles vai amargar o título de primeiro eliminado do reality rural.
Quem você quer que fique no jogo? Vote na enquete UOL.
A primeira roça de A Fazenda 17 (Record) está formada com: Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily. Qual deles vai amargar o título de primeiro eliminado do reality rural.
Quem você quer que fique no jogo? Vote na enquete UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.