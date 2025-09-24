A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar fazendeiro?
A primeira roça de A Fazenda 17 (Record) começou a ser formada na noite de terça-feira. Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo ou Gabily vai amargar o título de primeiro eliminado do reality rural. Hoje, três deles disputarão a Prova do Fazendeiro e quem vencer escapa da votação popular. Carol foi vetada.
Quem você quer que vença o chapéu? Vote na enquete UOL
