A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar fazendeiro?

A primeira roça de A Fazenda 17 (Record) começou a ser formada na noite de terça-feira. Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo ou Gabily vai amargar o título de primeiro eliminado do reality rural. Hoje, três deles disputarão a Prova do Fazendeiro e quem vencer escapa da votação popular. Carol foi vetada.

