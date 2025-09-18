SplashUOL
Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Pesquisa recente do Datafolha mostra que a maioria dos espectadores não deseja a morte da vilã Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo".

E você, o que gostaria que acontecesse no remake? Odete deve morrer ou não?

