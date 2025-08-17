Dança dos Famosos 2025: para qual grupo você está torcendo?

TelevisãoDança dos Famosos 2025: para qual grupo você está torcendo?2 votos17/08/2025 18h34Deixe seu comentário Os participantes da Dança dos Famosos 2025 Imagem: GloboGrupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne BarbosaLéo Rosario/GloboGrupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes LemeCrédito: Globo/Léo RosarioGrupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu BahtidãoLéo Rosario/GloboGrupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza SeiblitzGlobo/Léo RosarioVotarVer resultado parcial É preciso fazer login para votar na enquete. Cadastre-se grátis2 votosComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.