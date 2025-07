Vestido original ou remake: qual look de noiva de Maria de Fátima venceu?

Maria de Fátima (Bella Campos) se casa no capítulo de hoje do remake de "Vale Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A vilã conquistou seu sonho de se casar com um bilionário. Com a ajuda de Odete Roitman (Débora Bloch), a filha de Raquel (Taís Araújo) cometeu vários golpes que a levaram ao altar com Afonso (Humberto Carrão).