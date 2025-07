Solange ou Maria de Fátima: com quem Afonso deve ficar em 'Vale Tudo'?

Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) se casaram em "Vale Tudo" (Globo). No entanto, o coração do mocinho ainda fica mexido com Solange (Alice Wegmann).

Fátima e Solange brigam pelo amor de Afonso. A funcionária da Tomorrow não se conforma pela antiga amiga ter roubado seu ex-namorado.