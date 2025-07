Raquel ou Maria de Fátima: de que lado você está no conflito de 'Vale Tudo'?

Raquel desmascarou Maria de Fátima e rasgou o vestido de noiva da filha em "Vale Tudo" (Globo).

Raquel descobre que foi a filha quem roubou seus dólares e decidiu expor toda a verdade. Determinada, ela ignorou as tentativas de Eugênio (Luis Salem) de barrá-la e seguiu até a sala onde Maria de Fátima fazia a prova do vestido ao lado de Odete (Débora Bloch) e Celina (Malu Galli).

Sem hesitar, a empreendedora revelou as armações de Fátima. Ela falou sobre a venda da casa em Foz do Iguaçu sem seu consentimento e o roubo do dinheiro.