Jin ou Nando: com quem Tati deve ficar no final de 'Volta por Cima'?

Tati (Bia Santana) vive um triângulo amoroso na novela "Volta por Cima" (Globo).

Por um lado, a irmã de Madalena (Jéssica Ellen) está realizando um sonho ao namorar Jin (Allan Jeon), o jovem que sempre foi seu ídolo do k-pop. Apesar disso, o casal tem passado por momentos tensos e de desentendimentos desde que assumiram o romance.

Do outro lado do triângulo amoroso, Nando (João Gabriel D'Aleluia) ainda é apaixonado por Tati. Recentemente, eles se beijaram, mesmo a garota namorando Jin. A sobrinha de Osmar (Milhem Cortaz) se sente mais compreendida pelo filho de Edson (Ailton Graça) do que por seu atual namorado.