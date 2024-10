Qual o melhor SOTY ? Song of the Year (Música do Ano)?

Splash Awards 2024 Imagem: Arte/UOL 21/10/2024 18h29 Resultado parcial Total de 17 votos "Déjà vu" - Tomorrow x Together imagem: Chung Sung-Jun/Getty Images "Chk Chk Boom" - Stray Kids imagem: Michael Buckner/Penske Media via Getty Images) "Supernova" ? Aespa imagem: VCG via Getty Images Votar Votar de novo Total de 17 votos